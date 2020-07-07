Cô gái mặc váy khoe trọn bờ lưng trần giữa đường gây tranh cãi: Gợi cảm hay phản cảm?

Xã hội 07/07/2020 14:08

 Hình ảnh cô gái mặc chiếc váy khoe trọn bờ lưng trần bị không ít người chỉ trích vì cho rằng ăn mặc phản cảm. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng bộ váy này khá bình thường.

Thời trang của chị em phụ nữ thường xuyên được dân mạng đưa ra bàn tán. Đã không ít lần, các cô gái bị chỉ trích vì ăn mặc phản cảm khi ra đường hay ở nơi công cộng.

Mới đây nhất, bức ảnh chụp một cô gái mặc chiếc váy khoét phía sau, khoe trọn bờ lưng trần, để lộ cả phần dây áo ngực đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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Cô gái bị chỉ trích khi mặc chiếc váy hở lưng ra đường. Nhiều người cho rằng cô nàng ăn mặc phản cảm, không phù hợp với thời tiết hiện tại - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng cô gái này ăn mặc hở hang, có phần phản cảm bởi chiếc váy này chỉ phù hợp trong những buổi tiệc. Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội lại cho rằng chiếc váy này bình thường, không có gì gọi là phản cảm.

“Thời trang phang thời tiết luôn à. Nhìn phản cảm chết đi được, không hiểu sao có thể mặc vậy ra đường luôn đó. Mong mấy cô gái khi ra ngoài cũng nên chú ý giùm, đừng để người khác khó chịu”, K.H chỉ trích.

“Hình như mấy anh chị trên mạng xã hội ngày càng nhạy cảm thì phải. Chiếc váy này mình thấy bình thường mà mọi người cứ làm quá, chỉ trích cô gái vậy. Chẳng lẽ đi tiệc, mặc áo chống nắng trùm hết cả người luôn mới vừa lòng?”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng bênh vực cô gái.

Theo thông tin được chia sẻ, bức ảnh trên được chụp tại Hà Nội. Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm về cô gái nhưng bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

Cô gái mặc áo 2 dây để lộ toàn bộ lưng trần cùng vòng 1 hớ hênh khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi khiến nhiều người "nóng mắt"

Cô gái mặc áo 2 dây để lộ toàn bộ lưng trần cùng vòng 1 hớ hênh khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi khiến nhiều người "nóng mắt"

Thời tiết nắng nóng, những trang phục kiệm vải giúp giải nhiệt cơ thể luôn là lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng không ngại để lộ da thịt. Tuy nhiên, việc ăn mặc hớ hênh để lộ nguyên lưng trần cùng vòng một phản cảm lại khiến nhiều người vô cùng khó chịu.

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Từ khóa:   Hà Nội ăn mặc hở hang nóng trên mạng xã hội

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