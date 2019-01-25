Cô dâu 62 tuổi vô tình để lộ cuộc sống hôn nhân không viên mãn, thừa nhận nhiều lần lừa dối cộng đồng mạng

Xã hội 25/01/2019 15:29

Trong livestream mới nhất, cô dâu 62 tuổi thừa nhận bản thân đã nhiều lần lừa dối cộng đồng mạng với mục đích tăng lượt theo dõi để bán hàng online. Chị cũng vô tình để lộ tình hình hôn nhân không mấy hạnh phúc của mình và chồng trẻ.

Từ tháng 9/2018, thông tin về cặp đôi lệch nhau 35 tuổi ở Cao Bằng kết hôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và truyền thông.

Kể từ đó, cô dâu Lê Thị Thu Sao (62 tuổi) và chú rể Triệu Hoa Cương (27 tuổi) liên tục xuất hiện trên mạng xã hội để khoe cuộc sống riêng tư, kể cả chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này khiến tên tuổi của cả hai ngày càng được chú ý và thu hút được lượng người theo dõi lớn trên Facebook.

Im ắng một thời gian, mới đây cô dâu Thu Sao bất ngờ livestream để tố một người bạn đã chiếm đoạt Facebook với hơn 120.000 người theo dõi.

Theo nội dung livestream, trước đây cả hai đã hợp tác để thuê hacker chia sẻ livestream nhằm tăng lượng người xem, theo dõi với mục đích quảng cáo cửa hàng spa. Tuy nhiên, thời gian gần đây vì bị khống chế nên cô dâu 62 tuổi có ý định lấy lại Facebook. Ngay lập tức chị bị người bạn của mình gọi điện mắng chửi và lấy mất tài khoản Facebook.

Cô dâu 62 tuổi vô tình để lộ cuộc sống hôn nhân không viên mãn, thừa nhận nhiều lần lừa dối cộng đồng mạng - Ảnh 1

Hình ảnh của cô dâu Thu Sao trong livestream mới nhất - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn ghi âm được bật trên livestream, người bạn kia vô tình tiết lộ chị Thu Sao và chồng trẻ cãi nhau, hôn nhân rạn nứt và chính người này đã giúp cả hai quay lại:

“Chị với anh Cương cãi nhau, anh Cương bỏ đi nên em với anh Cương ẩn nick đi để chị gọi anh Cương về. Em làm thế là vì chị, nghĩ chị già rồi, chỉ có một mình nếu bỏ anh Cương thì chẳng còn ai đến với chị. Mà kể cả anh Cương bỏ chị rồi đi bước nữa thì cũng khổ, em nghĩ cho chị nhưng chị lại đối xử quá đáng với em”.

Cô dâu 62 tuổi vô tình để lộ cuộc sống hôn nhân không viên mãn, thừa nhận nhiều lần lừa dối cộng đồng mạng - Ảnh 2
Theo lời tố của người bạn, chị Thu Sao và chồng trẻ 26 tuổi đã nhiều lần mâu thuẫn với nhau - Ảnh: Internet

Trước đó, vì muốn đánh bóng tên tuổi cho người bạn, chị Thu Sao đã lừa dối cộng đồng mạng. Cụ thể, khi làm răng sứ, dù việc mài răng rất đau nhưng cô dâu 62 tuổi vẫn chia sẻ rằng: “Không đau, đẹp lắm, làm đi” để mọi người tin tưởng tìm đến bạn mình.

Cô dâu 62 tuổi vô tình để lộ cuộc sống hôn nhân không viên mãn, thừa nhận nhiều lần lừa dối cộng đồng mạng - Ảnh 3
Cô dâu 62 tuổi thừa nhận việc quảng cáo răng của mình trước đây là sai sự thật - Ảnh: Internet

Cuối buổi livestream, cô dâu 62 tuổi khẳng định sẽ làm rõ đến cùng và sẵn sàng nhờ đến an ninh mạng can thiệp để lấy lại Facebook của mình.

Ngay sau đó, đoạn livestream này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Bên cạnh những người lên tiếng bênh vực, an ủi, có không ít cộng đồng mạng "ném đá" cô dâu 62 tuổi.

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Đã lâu không bày tỏ tâm tư tình cảm lên mạng xã hội song lần nào đưa ra chia sẻ, chị Thu Sao cũng gây chú ý.

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