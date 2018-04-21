Có 500 triệu nên làm gì???

Với câu hỏi: “làm gì với số vốn 500 triệu” thì những phương án được đưa ra nhiều nhất là: đóng tiền theo đợt để mua chung cư giải quyết chuyện nhà ở, gửi ngân hàng hay hùn vốn bạn bè cùng kinh doanh… Vậy bạn chọn theo phương án nào để hiệu quả nhất?

1. Làm gì với số vốn 500 triệu? Khởi nghiệp là phương án đầu tiên khi bạn có số tiền 500 triệu -Ảnh: Internet Khởi nghiệp là phương án đầu tiên, với số tiền bao nhiêu không quan trọng bằng ý tưởng và kế hoạch chiến lược của mình. Tuy nhiên, bạn nên biết trước kinh doanh là cuộc chơi mất còn, bạn phải chịu chi phối của thị trường, của đối thủ và tự chịu trách nhiệm với kế hoạch của chính mình. 2. Có 500 triệu nên mua nhà không? Mua nhà thương mại trả góp hoặc mua nhà ở xã hội -Ảnh: Internet Có 500 triệu nên đầu tư vào đâu? Giải pháp mua nhà có đúng không? Hiện số tiền 500 triệu đồng chỉ đủ mua nhà ở xã hội, còn các nhà ở thương mại, giá thường cao hơn, bạn phải vay thêm để đóng theo đợt. Điều đó đồng nghĩa với việc hai bạn phải trả nợ hàng tháng. Vậy là bạn vẫn còn nợ một khoản nào đó mà vẫn chưa sinh lời được đồng nào?

Tuy nhiên, giải pháp này giúp bạn có nhà ở, có mục tiêu phấn đấu làm việc để trả nợ. Bên cạnh đó, thời điểm này một số dự án đang được bán khá rẻ so với trước, đây là thời điểm có thể mua và nghe ngóng các dự án nắm chắc trong tay để mua. Đầu tư kinh doanh khi có 500 triệu? Bạn nên đầu tư kinh doanh khi có nhiều tiền. Vậy, có 500 triệu nên kinh doanh gì? Kinh doanh gì sinh lời nhất? Là một câu hỏi khó, bạn cần tính toán thật kỹ để đầu tư một cách hiệu quả nhất. Còn nếu trường hợp không biết buôn bán gì với số vốn lớn như vậy, và sợ mạo hiểm bạn nên gửi ngân hàng khoảng 200-300 triệu, phần còn lại dùng để kinh doanh. Tuy nhiên, với số vốn khoảng 50 – 100 triệu bạn có thể kinh doanh gì kiếm lời?

Cần tính toán kỹ để đầu tư, kinh doanh thành công -Ảnh: Internet Nếu bạn chọn khởi nghiệp kinh doanh thì cần phải hiểu rõ ngành và lĩnh vực mà mình muốn đầu tư. Làm thợ, thậm chí học việc trước rồi mở xưởng kinh doanh là điều nhiều người đã và đang làm. Nếu không hiểu thị trường, không hiểu sản phẩm kinh doanh và đối thủ kinh doanh và bạn là người mới thì phá sản sẽ ngay tức khắc xảy ra nếu bạn không có kế hoạch tốt. Hùn vốn kinh doanh với gia đình, anh em, bạn bè là hình thức khá phổ biến. Đây là dạng góp cổ phần và cùng chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Điểm lợi là khắc phục được yếu về tài chính, kinh nghiệm và thị trường. Có 500 triệu nên đầu tư vào chứng khoán hay không? Thị trường chứng khoán từ cuối năm 2016 đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nếu có 300-500 triệu trong tay, bạn hãy vận dụng những kiến thức của mình đầu tư vào chứng khoán chắc chắn tỉ lệ thành công không hề thấp. Đầu tư chứng khoán -Ảnh: Internet Như đã nói ở trên, đối tượng thích hợp để kinh doanh chứng khoán, vàng phải là những người có kiến thức về chứng khoán, thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế, chính trị, đặc biệt nắm rõ quy luật thị trường Việt Nam và thích mạo hiểm. Nếu bạn muốn ý tưởng của mình thành công thì nên nắm vững quy luật thị trường. Biết cách dự đoán chính xác sự biến động của thị trường tài chính, chính trị Việt Nam và tự trau dồi kiến thức. Có 500 triệu nên làm gì bây giờ? Vẫn là một câu hỏi khó, để có thể giúp 500 triệu sinh lời ngày càng nhiều thì bạn cần phải có một đầu óc sáng suốt, tính toán thật kỹ để đầu tư một cách có hiệu quả nhất nhé! Còn nếu trường hợp không biết buôn bán gì với số vốn lớn như vậy, và sợ mạo hiểm bạn nên gửi ngân hàng khoảng 200-300 triệu, phần còn lại dùng để kinh doanh.

Có tiền nên đầu tư gì vào thời điểm này??? Có tiền thì nên đầu tư gì vào thời điểm này để đạt được hiệu quả cao luôn là niềm mong muốn lớn nhất của mọi gia đình. Với số tiền tích lũy được, bạn không nên để nó nằm yên một chỗ mà hãy chọn cách đầu tư để sinh lời. Vậy bạn nên đầu tư vào gì bây giờ? Phải làm sao để chọn cho mình một hướng đầu tư an toàn và hiệu quả cao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đi tìm câu trả lời phù hợp nhất.

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