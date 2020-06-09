Clip hai thanh niên 'sức dài vai rộng' cướp thùng bia của chị bán tạp hóa rồi bỏ chạy khiến dân tình bức xúc

Xã hội 09/06/2020 10:25

Lợi dụng chị bán tạp hóa đang lấy đá, hai thanh niên cướp thùng bia rồi rồ ga tẩu thoát. Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên cướp thùng bia của chị bán tạp hóa khiến nhiều người bức xúc. 

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, hai thanh niên dừng xe trước cửa tiệm tạp hóa để mua hàng. Người ngồi sau xuống mua hai thùng bia rồi đặt lên yên xe. Sau đó, người này yêu cầu chị bán tạp hóa lấy thêm đá rồi mới trả tiền. Trong lúc chủ tiệm đang lúi húi lấy đá, hai thanh niên nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy. 

Chị bán tạp hóa vội hô hoán, cố gắng đuổi theo nhưng bị đẩy ngã xuống đường. Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 5/6 tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

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Hai thanh niên cướp 2 thùng bia của chị bán tạp hóa - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Ai nấy đều thương cảm cho chị bán hàng, đồng thời chỉ trích hành động của hai tên cướp.

"Coi clip mà bức xúc kinh khủng"; "Mong cơ quan chức năng sớm bắt được hai tên này"; "Thương chị quá, bán tạp hóa lời lãi chẳng bao nhiêu mà còn bị cướp"; "Sao lại có thể vô lương tâm thế nhỉ"; "Các quán tạp hóa nên cảnh giác hơn"; "Bây giờ mua hàng chắc phải bắt đưa tiền trước cho chắc ăn"; "Hai thùng bia cũng cả triệu bạc rồi, tội chị quá"...

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc tương tự thu hút nhiều bình luận, chia sẻ.

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Hành động trộm cắp của hai thanh niên khiến dân tình bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Ngày 7/5 tại phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP.HCM), hai thanh niên dừng xe trước cửa tiệm tạp hóa để mua hàng. Trong lúc chờ chủ tiệm lấy hàng, một trong hai người nhanh tay ôm thùng bia rồi nhảy lên xe tẩu thoát. Chị bán tạp hóa chạy vội ra ngoài hô hoán nhưng không kịp.

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