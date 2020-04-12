Đang đứng bên lề đường, cô gái bị cướp giật phăng chiếc túi xách khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cô gái bị cướp giật túi xách thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo hình ảnh trong clip, cô gái đang dừng xe ven đường thì bị một tên cướp đi ngược chiều giật phăng chiếc túi đeo trên người. Hậu quả, nạn nhân bị ngã đập đầu lòng đường đầy xe cộ qua lại. May mắn là cô gái không bị thương nghiêm trọng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân và những người xung quanh không kịp trở tay. Ai cũng bàng hoàng trước hành vi táo tợn, hung hăng của tên cướp giật.

Cô gái ngã đập đầu xuống đường vì bị cướp giật túi xách - Ảnh cắt từ clip May mắn là nạn nhân không bị thương nặng - Ảnh cắt từ clip Theo một số dân mạng, vụ cướp giật tài sản xảy ra vào giữa tháng 3 ở quận Bình Tân, TP.HCM. Đoạn clip sau khi chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã nhận được lượng chia sẻ và bình luận rất lớn. "Các bạn nữ nên để túi xách trong cốp xe hoặc giấu trong áo khoác. Bọn cướp bây giờ táo tợn quá"; "Mong cơ quan chức năng sớm bắt được tên cướp"; "May mà bạn nữ không sao, ngã ra đường đầy xe thế kia thật thót cả tim mà"..., dân mạng bình luận.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh phụ nữ bị cướp giật túi xách khiến nhiều người bức xúc. Theo hình ảnh trong clip, một cô gái trẻ đang đứng trên lề đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM để đợi xe, trên người có đeo túi xách. Bất ngờ, một nam thanh niên chạy xe máy tới áp sát rồi giật phăng chiếc túi xách của cô gái. Nạn nhân nhanh tay giằng lại thì bị ngã nhào, lộn 2 vòng trên đường. Tuy nạn nhân giữ lại được chiếc túi xách nhưng cũng bị thương. Cô gái ngã nhào, lộn 2 vòng trên đường vì bị cướp giật túi xách - Ảnh: FB Nạn nhân là chị T. (28 tuổi, ngụ quận 1). Chị T. cho biết, do sau khi bị cướp tinh thần hoảng loạn và không bị mất tài sản nên không trình báo công an.

Nghẹn lòng lễ tang của 2 chiến sĩ công an hi sinh trong lúc truy bắt nhóm đua xe cướp giật: "Đồng đội ơi!" Đến đưa tiễn 2 chiến sỹ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, đồng đội của các anh dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cầm được nước mắt!

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