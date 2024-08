Chuyên gia lý giải hiện tượng mưa lớn dồn dập ở nhiều tỉnh khu vực miền Bắc, có thể xem là những trận mưa ‘lịch sử’

Theo thông tin từ Gia đình và Xã Hội : Theo dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm qua (23/8), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Bắc Bộ và khu vực Hòa Bình đã xảy ra một đợt mưa với lượng rất lớn từ 50-100mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như Thái Nguyên là 219mm, ở khu vực Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) mưa 195mm, Hoài Đức (Hà Nội) là 193mm. Đáng lưu ý, lượng mưa ở Hoài Đức đã vượt mức lịch sử được thiết lập vào tháng 8/2022 là 190mm.

Từ đêm 24/8 đến sáng ngày 25/8, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo từ nay đến sáng ngày 25/8 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ chiều 25/8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Mưa ở Bắc Bộ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày có thời điểm giảm mây, trời nắng.

Chia sẻ về đợt mưa to dồn dập tại khu vực Bắc Bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng, (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này là vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5000m cộng thêm tác động của trường gió Đông Nam của khối không khí biển lấn từ phía Đông vào. Vùng xoáy thấp và đới gió Đông Nam tiếp tục duy trì nên từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 24/8, khu vực Bắc Bộ và Hòa Bình tiếp tục xảy ra mưa lớn với lượng mưa khoảng từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, các khu vực khác có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 100mm

Dự báo xa hơn, sau đợt mưa lớn này, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa cho đến hết tháng 8. Bước sang tháng 9 vẫn là tháng mùa mưa khu vực Bắc Bộ, vì vậy Bắc Bộ và các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục có nhiều ngày mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất trong thời gian tới tiếp tục ở mức cao đến rất cao.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước trong ngày 24/8:

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Ảnh minh họa: Internet

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hoá có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.