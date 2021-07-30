Chưa học hết lớp 2 nhưng đã làm hacker 'cộm cán', lộ đường dây lừa đảo hàng chục tỷ từ sim ảo

Xã hội 30/07/2021 17:10

Công an tỉnh Yên Bái vừa triệt phá đường dây hacker liên tỉnh và kho sim ảo để thực hiện hành vi “Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ 4.000 sim điện thoại”.

Theo thông tin của báo Công an nhân dân, ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Yên cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Yên Bái, đề nghị truy tố 14 bị can. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định tổng số tiền khách hàng đã chuyển vào tài khoản của các đối tượng lên tới hàng chục tỷ đồng với số lượng thuê sim online cực lớn, lên tới 5 triệu sim.

Được biết, cuối năm 2020, chị T.V.N. (trú tại Hà Nội) bất ngờ bị hack tài khoản facebook cá nhân. Sau đó, nạn nhân còn tá hoả hơn khi phát hiện đối tượng hack tài khoản của mình đã lừa tiền rất nhiều bạn bè trong danh bạ của chị. Lo ngại đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện các mục đích xấu khác, nạn nhân đã nhanh chóng làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Gần một tháng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Lý Trọng Th. (SN 2001, trú tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ Thiên.

Không dừng lại ở đó, công an nghiệp vụ đã mở rộng điều tra và phát hiện thêm hành vi phạm tội của Nguyễn Trung T. (SN 2001, cùng trú tại địa chỉ trên). Ngày 7/11/2020, đối tượng bị bắt giữ khi đang rao bán một tài khoản Facebook mà các đối tượng đã hack trước đó.

Chưa học hết lớp 2 nhưng đã làm hacker 'cộm cán', lộ đường dây lừa đảo hàng chục tỷ từ sim ảo - Ảnh 1
Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, được biết, Nguyễn Trung T. chỉ mới học hết lớp 2 rồi sau đó nghỉ ở nhà vì nghiện game. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đã nghĩ ra cách hack tài khoản Facebook để chiếm đoạt tài sản thông qua việc đòi tiền chuộc, lừa đảo bạn bè, người thân của chủ tài khoản và bán tài khoản,…

Các bị can trong vụ án chiếm đoạt tài sản đã thuê trực tuyến các số thuê bao điện thoại của nhiều nhà mạng khác nhau trên 2 trang mạng website https://rentcode.co và https://simthue.com. Hình thức hoạt động của 2 website nhằm mục đích thu tiền lợi nhuận từ khách hàng thuê sim ảo (qua điều tra xác minh xác định là các sim trả trước đã kích hoạt của các nhà mạng) để nhận mã code (mã code là nội dung tin nhắn SMS) mục đích tạo lập các tài khoản trên các trang mạng xã hội.

Tiền thuê sẽ được tính bằng việc thực hiện nhận được mã code thành công (nhận được tin nhắn SMS) tùy theo thời điểm. Cụ thể đối với website rentcode mỗi tin nhắn có giá tiền từ 500 đồng đến 1.000 đồng; website simthue có giá từ 1.000 đến 2.000 đồng,…

Chưa học hết lớp 2 nhưng đã làm hacker 'cộm cán', lộ đường dây lừa đảo hàng chục tỷ từ sim ảo - Ảnh 2
Các đòi tượng hack tài khoản Facebook để đòi tiền chuộc, lừa đảo bạn bè, người thân của chủ tài khoản và bán tài khoản,… - Ảnh minh hoạ: Internet

Cũng theo báo Tiền Phong, khi nắm được thông tin từ lời khai của Th. và T., Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Cục A05 (Hà Nội), xác định được địa chỉ kinh doanh tại đường Đại La, quận Hai Bà Trưng. Qua quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã xác định được chủ website rentcode là Trần Duy D. (SN 1994, ở một khu chung cư tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) và chủ website simthue là Đỗ Quốc C. (SN 1985, ở 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh, chỗ ở, tài sản,... liên quan đến đối tượng Trần Duy D. Quá trình khám xét, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu cùng các sim vật lý của nhiều nhà mạng liên quan trực tiếp đến hành vi cho thuê sim online.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận từ tháng 8/2019, anh xây dựng website rentcode bằng việc mua máy tính, mua và lắp ghép hiết bị đầu cuối mạng viễn thông (GSM, simbank, gateway simbank). Sau đó, thuê Trần Trung T. (SN 1989, ở thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, Thăng Bình, Quảng Nam) viết phần mềm kết nối (tool); thuê Hồ Đức Th. (SN 1990 ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thiết kế web. Sau khi hoàn thành, D. cùng 2 đối tượng Th. và Tr. tiếp tục bảo trì, sửa lỗi trong quá trình vận hành website.

Tại số 69 Đại La, D. thuê Trương Đình L. (SN 1993, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) làm nhiệm vụ đảo sim, nhận và trả sim vật lý hằng ngày. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái xác định đã có 3 triệu lượt khách thuê sim giao dịch thành công, với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. D. đồng thời thuê Nguyễn Đình C. (SN 1994, ở Nông Cống, Thanh Hóa) làm nhiệm vụ chăm sóc; giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Để website vận hành ổn định, D. thông qua Vũ Quang Tr. (SN 1984 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua máy chủ (server) thuê Tr. đặt dịch vụ lưu trữ dữ liệu (hosting), duy trì kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên dịch vụ lưu trữ dữ liệu máy chủ (hosting server).

Để có nguồn sim cắm vào các thiết bị đầu cuối, D. thông qua tài khoản người dùng (user) được nhà mạng cấp lấy thông tin cá nhân của người khác đăng ký kích hoạt sim trả trước; thuê sim vật lý nhà mạng của Nguyễn Duy T. (SN 1989 ở Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); thuê sim online của hơn 20 người bằng cách chuyển tool, sau đó cài đặt từ xa.

Qua điều tra, xác minh xác định, từ khoảng tháng 1/2018, Đỗ Quốc C. xây dựng website simthue; tự viết tool, thuê dịch vụ hosting server và tên miền http://www.simthue.com; thuê Ngô Ngọc Ch. lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; thuê và cung cấp tài khoản quản trị web cho Khuất Quang H. để nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Đồng thời, C. gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho Ngô Tiên Q. để Q. tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim (là thiết bị dùng cắm sim không bẻ sim khỏi kít) kết nối máy tính có kết nối mạng intemet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website.

Cựu hacker từng đi tù tại Mỹ hé lộ 'góc khuất' về Facebook, khuyên mọi người chuyển sang một ứng dụng nhắn tin an toàn hơn

Cựu hacker từng đi tù tại Mỹ hé lộ 'góc khuất' về Facebook, khuyên mọi người chuyển sang một ứng dụng nhắn tin an toàn hơn

Mới đây, Hiếu PC - một cựu hacker nổi tiếng - đã có bài viết chia sẻ với cộng đồng mạng về những vấn đề liên quan đến Facebook và lời khuyên về tính bảo mật tin nhắn qua ứng dụng này.

Xem thêm
Từ khóa:   hack facebook hacker tống tiền người dân hacker tống tiền

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 19 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 19 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 19 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 47 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1