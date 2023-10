Chưa học hết lớp 2 nhưng đã làm hacker 'cộm cán', lộ đường dây lừa đảo hàng chục tỷ từ sim ảo

Theo thông tin của báo Công an nhân dân, ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Yên cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Yên Bái, đề nghị truy tố 14 bị can. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định tổng số tiền khách hàng đã chuyển vào tài khoản của các đối tượng lên tới hàng chục tỷ đồng với số lượng thuê sim online cực lớn, lên tới 5 triệu sim.

Được biết, cuối năm 2020, chị T.V.N. (trú tại Hà Nội) bất ngờ bị hack tài khoản facebook cá nhân. Sau đó, nạn nhân còn tá hoả hơn khi phát hiện đối tượng hack tài khoản của mình đã lừa tiền rất nhiều bạn bè trong danh bạ của chị. Lo ngại đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện các mục đích xấu khác, nạn nhân đã nhanh chóng làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.