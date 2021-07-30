Chưa học hết lớp 2 nhưng đã làm hacker 'cộm cán', lộ đường dây lừa đảo hàng chục tỷ từ sim ảo

Được biết, cuối năm 2020, chị T.V.N. (trú tại Hà Nội) bất ngờ bị hack tài khoản facebook cá nhân. Sau đó, nạn nhân còn tá hoả hơn khi phát hiện đối tượng hack tài khoản của mình đã lừa tiền rất nhiều bạn bè trong danh bạ của chị. Lo ngại đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện các mục đích xấu khác, nạn nhân đã nhanh chóng làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Theo thông tin của báo Công an nhân dân, ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Yên cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Yên Bái, đề nghị truy tố 14 bị can. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định tổng số tiền khách hàng đã chuyển vào tài khoản của các đối tượng lên tới hàng chục tỷ đồng với số lượng thuê sim online cực lớn, lên tới 5 triệu sim.

Không dừng lại ở đó, công an nghiệp vụ đã mở rộng điều tra và phát hiện thêm hành vi phạm tội của Nguyễn Trung T. (SN 2001, cùng trú tại địa chỉ trên). Ngày 7/11/2020, đối tượng bị bắt giữ khi đang rao bán một tài khoản Facebook mà các đối tượng đã hack trước đó.

Gần một tháng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Lý Trọng Th. (SN 2001, trú tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ Thiên.

Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, được biết, Nguyễn Trung T. chỉ mới học hết lớp 2 rồi sau đó nghỉ ở nhà vì nghiện game. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đã nghĩ ra cách hack tài khoản Facebook để chiếm đoạt tài sản thông qua việc đòi tiền chuộc, lừa đảo bạn bè, người thân của chủ tài khoản và bán tài khoản,…

Các bị can trong vụ án chiếm đoạt tài sản đã thuê trực tuyến các số thuê bao điện thoại của nhiều nhà mạng khác nhau trên 2 trang mạng website https://rentcode.co và https://simthue.com. Hình thức hoạt động của 2 website nhằm mục đích thu tiền lợi nhuận từ khách hàng thuê sim ảo (qua điều tra xác minh xác định là các sim trả trước đã kích hoạt của các nhà mạng) để nhận mã code (mã code là nội dung tin nhắn SMS) mục đích tạo lập các tài khoản trên các trang mạng xã hội.

Tiền thuê sẽ được tính bằng việc thực hiện nhận được mã code thành công (nhận được tin nhắn SMS) tùy theo thời điểm. Cụ thể đối với website rentcode mỗi tin nhắn có giá tiền từ 500 đồng đến 1.000 đồng; website simthue có giá từ 1.000 đến 2.000 đồng,…

Các đòi tượng hack tài khoản Facebook để đòi tiền chuộc, lừa đảo bạn bè, người thân của chủ tài khoản và bán tài khoản,… - Ảnh minh hoạ: Internet

Cũng theo báo Tiền Phong, khi nắm được thông tin từ lời khai của Th. và T., Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Cục A05 (Hà Nội), xác định được địa chỉ kinh doanh tại đường Đại La, quận Hai Bà Trưng. Qua quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã xác định được chủ website rentcode là Trần Duy D. (SN 1994, ở một khu chung cư tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) và chủ website simthue là Đỗ Quốc C. (SN 1985, ở 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh, chỗ ở, tài sản,... liên quan đến đối tượng Trần Duy D. Quá trình khám xét, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu cùng các sim vật lý của nhiều nhà mạng liên quan trực tiếp đến hành vi cho thuê sim online.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận từ tháng 8/2019, anh xây dựng website rentcode bằng việc mua máy tính, mua và lắp ghép hiết bị đầu cuối mạng viễn thông (GSM, simbank, gateway simbank). Sau đó, thuê Trần Trung T. (SN 1989, ở thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, Thăng Bình, Quảng Nam) viết phần mềm kết nối (tool); thuê Hồ Đức Th. (SN 1990 ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thiết kế web. Sau khi hoàn thành, D. cùng 2 đối tượng Th. và Tr. tiếp tục bảo trì, sửa lỗi trong quá trình vận hành website.

Tại số 69 Đại La, D. thuê Trương Đình L. (SN 1993, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) làm nhiệm vụ đảo sim, nhận và trả sim vật lý hằng ngày. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái xác định đã có 3 triệu lượt khách thuê sim giao dịch thành công, với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. D. đồng thời thuê Nguyễn Đình C. (SN 1994, ở Nông Cống, Thanh Hóa) làm nhiệm vụ chăm sóc; giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Để website vận hành ổn định, D. thông qua Vũ Quang Tr. (SN 1984 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua máy chủ (server) thuê Tr. đặt dịch vụ lưu trữ dữ liệu (hosting), duy trì kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên dịch vụ lưu trữ dữ liệu máy chủ (hosting server).

Để có nguồn sim cắm vào các thiết bị đầu cuối, D. thông qua tài khoản người dùng (user) được nhà mạng cấp lấy thông tin cá nhân của người khác đăng ký kích hoạt sim trả trước; thuê sim vật lý nhà mạng của Nguyễn Duy T. (SN 1989 ở Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); thuê sim online của hơn 20 người bằng cách chuyển tool, sau đó cài đặt từ xa.

Qua điều tra, xác minh xác định, từ khoảng tháng 1/2018, Đỗ Quốc C. xây dựng website simthue; tự viết tool, thuê dịch vụ hosting server và tên miền http://www.simthue.com; thuê Ngô Ngọc Ch. lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; thuê và cung cấp tài khoản quản trị web cho Khuất Quang H. để nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Đồng thời, C. gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho Ngô Tiên Q. để Q. tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim (là thiết bị dùng cắm sim không bẻ sim khỏi kít) kết nối máy tính có kết nối mạng intemet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website.