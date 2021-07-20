Cựu hacker từng đi tù tại Mỹ hé lộ 'góc khuất' về Facebook, khuyên mọi người chuyển sang một ứng dụng nhắn tin an toàn hơn

Mới đây, Hiếu PC - một cựu hacker nổi tiếng - đã có bài viết chia sẻ với cộng đồng mạng về những vấn đề liên quan đến Facebook và lời khuyên về tính bảo mật tin nhắn qua ứng dụng này.

Mới đây, Hiếu PC - cựu hacker khét tiếng trên đất Mỹ - đã có bài viết gây xôn xao mạng xã hội khi khuyên mọi người nên từ bỏ nền tảng nhắn tin Facebook Messenger bởi "Facebook đang trì hoãn tung ra bản cập nhật quan trọng, thêm tính năng mã hóa dữ liệu cho Messenger mà không có lý do. Việc trì trệ nâng cấp bảo mật của Facebook có thể khiến các vấn nạn trên mạng trở nên trầm trọng hơn". Hiếu PC - Ảnh: Internet Dẫn lời tạp chí Forbes, Hiếu PC cho biết Facebook không mã hóa tin nhắn trên Messenger là không tôn trọng dữ liệu người dùng. Theo đó, anh đưa ra một dẫn chứng cụ thể về việc vào năm 2018, CEO của Facebook thừa nhận công ty có thể nhận biết các tin nhắn có nội dung nhạy cảm và chặn người người dùng gửi những tin nhắn tương tự. Điều này từng dấy lên nghi vấn về vấn đề bảo mật trên nền tảng này.

Bài viết của anh - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, theo anh, một trong những vấn đề nghiệm trọng nhất là việc người lạ có thể tiếp cận trẻ em. "Một trong những vấn đề lớn nhất là tình trạng người xấu tiếp cận trẻ em thông qua Messenger. Hiện nay, Messenger cho phép mọi người nhắn tin cho nhau mà không cần lưu số điện thoại hoặc kết bạn từ trước" - trích bài viết của Hiếu PC.

Ngoài ra, Hiếu PC cũng nhận định rằng việc mã hóa Messenger gần như là một động thái không hề tồn tại và điều duy nhất Facebook đang làm là cố gắng kiểm soát các nội dung độc hại. Vì vậy, để khắc phục việc này, Hiếu PC đã nêu ra một số ứng dụng có chức năng tương tự nhưng có độ mã hóa cao hơn như WhatsApp, Telegram, Viber, Signal. Theo anh, ứng dụng nhắn tin WhatsApp - cũng thuộc sở hữu của Facebook - lại có tính năng mã hóa đầu cuối. Do vậy, ngoài những người trong cuộc trò chuyện, không ai, kể cả Facebook, có thể biết được nội dung tin nhắn. Ngoài ra, nó chỉ những người đã lưu số điện thoại của nhau mới có thể nhắn tin cho nên vấn đề bảo vệ trẻ em không còn gặp trở ngại. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết của anh qua một ngày đã nhận được lượng tương tác cực khủng. Nhiều người dùng tỏ ra bất ngờ trước sự thật về Facebook và cho rằng nên chuyển qua một ứng dụng khách như zalo, Instagram hoặc WhatsApp như anh gợi ý. Được biết, Hiếu PC (tên thật là Ngô Minh Hiếu) từng là một hacker mũ đen nổi tiếng bị FBI "để ý". Sau khi mãn hạn tù tại Mỹ, anh "hoàn lương", trở về Việt Nam và trúng tuyển vào Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT. Anh đã đã hỗ trợ cộng đồng mạng những phương thức bảo mật an toàn nên trang Facebook của anh có rất đông người theo dõi.

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