Chồng Tây cấm cô dâu 65 tuổi không được đăng gì lên Facebook, khẳng định 'tự đi làm kiếm tiền nuôi vợ để không bị chửi'

Xã hội 23/07/2020 10:14

Sau khi Facebook của cô dâu 65 tuổi 'bốc hơi' và chồng Tây đăng loạt trạng thái tiêu cực trên trang cá nhân, dân mạng suy đoán cặp đôi đã rạn nứt. Tuy nhiên sau đó cô dâu 65 tuổi đã lên tiếng đính chính.

Kể từ khi công khai tình cảm, cặp đôi cô dâu 65 tuổi và chồng Tây 24 tuổi luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Đôi vợ chồng chẳng những gây ấn tượng vì chuyện tình khác biệt tuổi tác, văn hóa mà còn là những 'drama' bủa vây không ngớt. Hết chuyện cô dâu 65 tuổi nghi bị chồng cũ đấu tố lại đến chú rể 24 tuổi bị đồn bạo hành, ăn bám vợ. Mỗi lần như vậy, người vợ lớn tuổi lại lên tiếng thanh minh cho chồng Tây và khẳng định họ vẫn rất hạnh phúc.

Mới đây, những người quan tâm đến đôi vợ chồng này lại phát hiện ra loạt biểu hiện lạ của Joni - chồng Tây của cô Hoa (Đồng Nai). Thời gian gần đây cặp đôi bỗng im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ khiến ai nấy nghi ngờ cả hai đã rạn nứt.

co dau 65 tuoi 1
Cô dâu 65 tuổi và chồng Tây 24 tuổi - Ảnh: FBNV

Trước đó anh chàng ngoại quốc đã từng có loạt status tiêu cực trên trang cá nhân như: "Làm thế nào để vơi bớt đi nỗi đau", "Kết thúc mọi thứ"... Giữa lúc tin đồn Joni đã bỏ cô Hoa về nước thì anh bất ngờ đăng dòng trạng thái: "Tôi là người Pakistan và tôi yêu Việt Nam... Tôi hi vọng được sống ở đây", nhằm khẳng định cuộc sống vợ chồng anh vẫn đang hạnh phúc.

Ngay bên dưới bài đăng có rất nhiều người vào bình luận, hầu hết đều có chung một câu hỏi: "Sao Joni không bao giờ đăng ảnh chụp cùng vợ?". Thậm chí có người còn phán đoán Joni đã chặn facebook của người vợ lớn tuổi.

co dau 65 tuoi 2
Dân mạng nghi ngờ cặp đôi rạn nứt - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Facebook chính của cô Hoa cũng "bốc hơi". Điều này càng làm cho người ta dấy lên nghi ngờ đôi vợ chồng này thật sự có "biến".

Tuy nhiên, cô dâu 65 tuổi đã lên tiếng đính chính tin đồn rạn nứt. Cô cho biết Joni rất mệt mỏi với những "drama" do dân mạng đồn thổi. Anh cấm vợ không được đăng gì lên mạng nữa vì những màn thể hiện tình cảm của hai vợ chồng bị "ném đá" vô cớ. Anh cũng hạn chế xuất hiện trong những clip mà vợ quay để được sống yên ổn.

"Ổng nói không cần phô trương, miễn hạnh phúc là được. Cứ đăng ảnh lên là mất hết hạnh phúc. Từ ngày ổng cấm giờ tôi thấy hạnh phúc hơn xưa. Joni nói: 'Không cần tiền youtube, anh có thể đi làm kiếm tiền nuôi em mà không phải nghe chửi'.

Chúng tôi từng đăng những bức hình hạnh phúc bên nhau người ta cũng nói ra nói vào, giờ chúng tôi im lặng sống yên bình thì người ta lại suy diễn. Tôi thật sự quá mệt mỏi và giờ không quan tâm đến chuyện thiên hạ đánh giá mình ra sao nữa. Tôi cứ sống tốt cuộc sống của tôi thôi, niềm vui đến đâu thì mình hưởng đến đó", cô Hoa chia sẻ.

co dau 65 tuoi 3
Chồng Tây cấm vợ đăng ảnh lên mạng vì sợ bị chửi? - Ảnh: FBNV

Cô dâu 65 tuổi cũng cho biết, thời gian gần đây Joni đi làm gia sư cho 2 đứa trẻ nhà người quen. Tuy nhiên do khoảng cách xa xôi nên anh đã nghỉ.

Hiện tại, Joni đang hoàn tất thủ tục các giấy tờ để ở Việt Nam lâu dài. Cô Hoa cũng chia sẻ thời gian tới chồng trẻ của cô sẽ làm quản lý trong một công ty của bạn cô.

"Cô dâu 65 tuổi đổ vỡ hạnh phúc" và loạt trạng thái tiêu cực của chú rể ngoại quốc trên trang cá nhân: "Chúng tôi không dám ra đường"

"Cô dâu 65 tuổi đổ vỡ hạnh phúc" và loạt trạng thái tiêu cực của chú rể ngoại quốc trên trang cá nhân: "Chúng tôi không dám ra đường"

Giải thích nguyên nhân cho những trạng thái khó hiểu của chồng trẻ trong thời gian gần đây, cô Hoa cho biết...

Xem thêm
Từ khóa:   cô dâu 65 tuổi cuộc sống của cô dâu 65 tuổi chồng cô dâu 65 tuổi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản