Mới đây, những người quan tâm đến đôi vợ chồng này lại phát hiện ra loạt biểu hiện lạ của Joni - chồng Tây của cô Hoa (Đồng Nai). Thời gian gần đây cặp đôi bỗng im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ khiến ai nấy nghi ngờ cả hai đã rạn nứt.

Kể từ khi công khai tình cảm, cặp đôi cô dâu 65 tuổi và chồng Tây 24 tuổi luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Đôi vợ chồng chẳng những gây ấn tượng vì chuyện tình khác biệt tuổi tác, văn hóa mà còn là những 'drama' bủa vây không ngớt. Hết chuyện cô dâu 65 tuổi nghi bị chồng cũ đấu tố lại đến chú rể 24 tuổi bị đồn bạo hành, ăn bám vợ. Mỗi lần như vậy, người vợ lớn tuổi lại lên tiếng thanh minh cho chồng Tây và khẳng định họ vẫn rất hạnh phúc.

Ngay bên dưới bài đăng có rất nhiều người vào bình luận, hầu hết đều có chung một câu hỏi: "Sao Joni không bao giờ đăng ảnh chụp cùng vợ?". Thậm chí có người còn phán đoán Joni đã chặn facebook của người vợ lớn tuổi.

Trước đó anh chàng ngoại quốc đã từng có loạt status tiêu cực trên trang cá nhân như: "Làm thế nào để vơi bớt đi nỗi đau", "Kết thúc mọi thứ"... Giữa lúc tin đồn Joni đã bỏ cô Hoa về nước thì anh bất ngờ đăng dòng trạng thái: "Tôi là người Pakistan và tôi yêu Việt Nam... Tôi hi vọng được sống ở đây", nhằm khẳng định cuộc sống vợ chồng anh vẫn đang hạnh phúc.

Dân mạng nghi ngờ cặp đôi rạn nứt - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Facebook chính của cô Hoa cũng "bốc hơi". Điều này càng làm cho người ta dấy lên nghi ngờ đôi vợ chồng này thật sự có "biến".

Tuy nhiên, cô dâu 65 tuổi đã lên tiếng đính chính tin đồn rạn nứt. Cô cho biết Joni rất mệt mỏi với những "drama" do dân mạng đồn thổi. Anh cấm vợ không được đăng gì lên mạng nữa vì những màn thể hiện tình cảm của hai vợ chồng bị "ném đá" vô cớ. Anh cũng hạn chế xuất hiện trong những clip mà vợ quay để được sống yên ổn.

"Ổng nói không cần phô trương, miễn hạnh phúc là được. Cứ đăng ảnh lên là mất hết hạnh phúc. Từ ngày ổng cấm giờ tôi thấy hạnh phúc hơn xưa. Joni nói: 'Không cần tiền youtube, anh có thể đi làm kiếm tiền nuôi em mà không phải nghe chửi'.

Chúng tôi từng đăng những bức hình hạnh phúc bên nhau người ta cũng nói ra nói vào, giờ chúng tôi im lặng sống yên bình thì người ta lại suy diễn. Tôi thật sự quá mệt mỏi và giờ không quan tâm đến chuyện thiên hạ đánh giá mình ra sao nữa. Tôi cứ sống tốt cuộc sống của tôi thôi, niềm vui đến đâu thì mình hưởng đến đó", cô Hoa chia sẻ.

Chồng Tây cấm vợ đăng ảnh lên mạng vì sợ bị chửi? - Ảnh: FBNV

Cô dâu 65 tuổi cũng cho biết, thời gian gần đây Joni đi làm gia sư cho 2 đứa trẻ nhà người quen. Tuy nhiên do khoảng cách xa xôi nên anh đã nghỉ.

Hiện tại, Joni đang hoàn tất thủ tục các giấy tờ để ở Việt Nam lâu dài. Cô Hoa cũng chia sẻ thời gian tới chồng trẻ của cô sẽ làm quản lý trong một công ty của bạn cô.