Chồng giải thích chỉ gọi gái vào nhà nghỉ chụp hình, vợ đăng đàn hỏi chị em: ‘Liệu có tin được không?’

Xã hội 04/04/2019 15:41

Bị vợ khôi phục được ảnh nóng trong máy, người chồng giải thích rằng “chỉ gọi gái đến và đưa 200 nghìn để chụp ảnh rồi cho về”.

Từ trước đến nay, chuyện chị em phát hiện ảnh nóng của chồng với gái lạ trong điện thoại không phải là hiếm. Để thoát tội, các ông chồng luôn viện rất nhiều lý do khác nhau. Thế nhưng giải thích “vào khách sạn chụp hình” như ông chồng trong câu chuyện dưới đây là điều khá hy hữu.

“Mình với chồng lấy nhau gần 3 năm, con nay được 2 tuổi rồi. Chồng nhỏ hơn mình 1 tuổi, ham chơi, ăn nhậu la cà, ít lo làm, gia đình 2 bên cũng thường xuyên khuyên nhủ thậm chí chửi mắng mà vẫn chứng nào tật đó.

Hồi xưa có bầu đòi cưới tưởng biết lo lắm, ai ngờ đời không như là mơ, thường xuyên tụ tập ăn nhậu bạn bè bỏ bê vợ con, nói chuyện khó nghe, mình cũng hay chửi vì quá tức, rồi nợ nần tùm lum, nản lắm. Cày miết chỉ đủ nuôi con, không dư dả gì.

Chồng giải thích chỉ gọi gái vào nhà nghỉ chụp hình, vợ đăng đàn hỏi chị em: ‘Liệu có tin được không?’ - Ảnh 1
Bức ảnh người chồng vào khách sạn được người vợ phục hồi - Ảnh: Internet

Mới đây đi nhậu mình không cho, chửi chồng và đuổi đi, mấy hôm sau mới quay về, phát hiện điện thoại chồng có hình chụp trong nhà nghỉ với gái, mà xóa rồi, còn nằm trong mục đã xóa. Mình vô cùng hụt hẫng, bấn loạn, thì chồng giải thích là hình cũ của nhỏ ghệ cũ, kiếm đâu lưu lại chọc tức vợ, mà mình hỏi thẳng nhỏ đó thì nó kêu không phải rồi chửi chồng mình quá chừng.

Mình nhất định chia tay, làm căng, thì chồng thú nhận là bữa tức vợ đi nhậu với trai (thật sự là chỉ với anh chị hai của mình thôi), nên chồng đã nhờ thằng bạn gửi số gái gọi qua cho chồng, và chồng có kêu 1 đứa tới, nhưng chỉ vô nhà nghỉ chụp hình sau lưng gái không thấy mặt rồi về.

Lúc đầu mình không tin, chồng liền cho số má mì hay gì á, giả bộ hỏi là bữa có gọi em số 2 đi nhà nghỉ chụp hình ăn 200 nghìn, nhớ không. Con kia trả lời là nhớ, có việc gì không, muốn chụp nữa thì vô nhà nghỉ gọi em tiếp.

Chồng giải thích chỉ gọi gái vào nhà nghỉ chụp hình, vợ đăng đàn hỏi chị em: ‘Liệu có tin được không?’ - Ảnh 2
Người phụ nữ lạ xuất hiện trong bức ảnh của người chồng - Ảnh: Internet

Mình cũng ngờ ngợ, nhưng đến hôm qua xem lại ảnh, phóng to tấm hình ra thấy áo chồng cởi để trên bàn, chăn nệm thì xộc xệch, con đó thì áo quần đầy đủ chuẩn bị về, chồng vội giải thích là mới vô nóng nực quá nên cởi ra rồi nằm đợi nó, 15 phút sau nó mới đến, không có quan hệ với nó, thề sống chết lôi cả dòng họ ra thề luôn.

Mình muốn hỏi các bạn, có tin được không, chụp hình không đến 5 phút thì sao áo không để trên giường, lại để trên bàn? Mình nhất định không tin, và còn đau lòng rất nhiều, hiện tại chồng vẫn năn nỉ và thề là không có làm gì với nó!”.

Chồng giải thích chỉ gọi gái vào nhà nghỉ chụp hình, vợ đăng đàn hỏi chị em: ‘Liệu có tin được không?’ - Ảnh 3

Chồng giải thích chỉ gọi gái vào nhà nghỉ chụp hình, vợ đăng đàn hỏi chị em: ‘Liệu có tin được không?’ - Ảnh 4
Tin nhắn người chồng dùng để thanh minh với vợ rằng chỉ vào khách sạn chụp hình - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã thu hút rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Đặc biệt, các bà mẹ bỉm sữa vô cùng tức giận trước lý do mà ông chồng này đưa ra.

“Có vợ con nhỏ mà còn không biết lo cho gia đình. Đúng là tội cho cô vợ thật. Lấy chồng giống như một canh bạc vậy, may thì lấy được người tốt thì được nhờ không thì toàn chịu khổ”, L.K bình luận.

“Vào nhà nghỉ chụp hình, lần đầu tiên nghe thấy lý do này. Nhà nghèo không dư dả gì rồi mà còn đem tiền cho gái. Thật không biết làm chồng, làm cha kiểu gì”, A.N bức xúc.

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