Theo thông tin từ Tiền Phong, 9h ngày 26/1, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà làm thiêu rụi nhiều tài sản xảy ra trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP.HCM.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 3 điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy.

Theo người dân gần hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có hai vợ chồng, hai người con và một người lớn kịp thời phát hiện cháy nên hốt hoảng chạy lên tầng thượng rồi leo qua nhà hàng xóm nên may mắn thoát nạn.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, thiêu rụi; bức tường của hai nhà liền kề bị ám khói đen. "Tầng trệt của căn nhà là tiệm hớt tóc, có 3 xe máy bị cháy rụi bên trong", một người dân cho hay.

Nguyên nhân đang được công an điều tra, làm rõ.

Ngọn lửa bao trùm mặt trước của căn nhà - Ảnh: Tiền Phong

Trong ngày 25/1, dẫn tin từ VTV, 1 vụ cháy tương tự cũng xảy ra ở Hà Nội. Cụ thể, công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 25/1 tại số nhà 37, ngõ 11A Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 75m2, dạng nhà ống, gồm 6 tầng. Đám cháy xuất phát tại khu vực phòng thờ tại tầng 2 của ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là và các vật dụng gia đình (giường, mệm mút, tủ thờ…) tỏa nhiều khói lên phía các tầng trên.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 2 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường, qua nắm bắt thông tin có người trong gia đình còn mắc kẹt trong đám cháy, Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai tổ trinh sát gồm 6 CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 2 (mang theo thiết bị phá rỡ đa năng, cùng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở...) tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên các tầng nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức triển khai dập tắt đám cháy ở Hà Nội - Ảnh: VTV

Cùng với đó, triển khai tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2, kết hợp phun mưa đẩy khỏi để tạo điều kiện cho Tổ trinh sát khẩn trương di chuyển lên các tầng phía trên để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người còn mắc kẹt trong đám cháy. Qua đó, đã kịp thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ đưa 3 người mắc kẹt tại tầng 5, trong đó có 1 người bị thương ở chân không tự di chuyển được xuống khu vực an toàn.

Thời điểm này nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng trấn an, đeo bình thở cách ly cho nạn nhân và tổ chức đưa người bị nạn đến vị trí an toàn (1 nạn nhân bị thương ở chân được chiến sĩ cõng, 2 nạn nhân còn lại được đeo bình thở và được CBCS hướng dẫn di chuyển đến vị trí an toàn).

Sau một thời gian khẩn trương tổ chức cứu nạn, cứu hộ và triển khai tổ chức chữa cháy, đến khoảng 17h35 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ dập tắt hoàn toàn.