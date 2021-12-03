Vào tối 26/11, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một cảnh chia tay ầm ĩ trên phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Đoạn video cho thấy, chàng trai ngồi trên xe taxi trong khi đó cô gái lại ra sức lôi kéo hành lý, không cho bạn trai rời đi. Sau đó, cô lại túm chặt lấy bạn trai, điên cuồng la hét: “Anh đừng rời xa em, em biết em sai rồi”.

"Đâu ai muốn bình thường khi yêu" - điều này quả thực đúng trong nhiều trường hợp, nhất là với các bạn trẻ thời hiện đại. Chứng kiến câu chuyện lụy tình của cô gái sau đây, nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Thế nhưng, bất chấp cô gái liên tục nhận lỗi và níu kéo, chàng trai lại tỏ thái độ rất khó chịu và có hành động thô bạo. Cụ thể, anh đã nhiều lần dùng chân đạp bạn gái, đẩy cô ra xa rồi đóng cửa lại, miệng không ngừng quát mắng cô gái.

Tuy nhiên, do cô gái vẫn cố níu kéo nên khi chàng trai đóng cửa, tay của cô đã bị kẹp chảy máu. Đến lúc này, cuộc cãi vã giữa hai người mới dùng lại.

Cô gái thẫn thờ ngồi bên lề đường ngồi bấm điện thoại. Về phía chàng trai, có lẽ anh cũng cảm thấy áy náy khi thấy bạn gái chảy máu tay nên không vội ra hiệu cho xe taxi rời đi. Anh ngồi trên xe, bạn gái ngồi trên lề đường, hai người không ai nói với nhau một câu.

Không rõ sau đó cặp đôi có chia tay hay không nhưng đoạn video trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều người cho rằng cô gái yêu chàng trai này rất sâu đậm nhưng tình yêu cầu xin như vậy liệu có ý nghĩa không? Bên cạnh đó, số khác lại lên án hành vi thô bạo của chàng trai với bạn gái, cho rằng cô gái không nên vì một kẻ như vậy mà quỵ lụy, hạ thấp giá trị của bản thân.

Một số người bình luận:

“Một khi đàn ông đã chán thì họ có hàng vạn lý do để nói lời chia tay, níu kéo thế nào cũng vô ích thôi”,

“Vì một người đàn ông như vậy mà hạ thấp bản thân liệu có đáng không? Hãy mạnh mẽ mà buông tay đi cô gái nhé, nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước đấy”,

“Kể cả chàng trai có quay lại thì thứ tình yêu này cũng không bền lâu được đâu”.