Cận Tết, nữ sinh lớp 10 chết thương tâm dưới bánh container trên đường về nhà sau lễ sơ kết

Xã hội 19/01/2020 08:15

Trên đường về nhà sau lễ sơ kết, nữ sinh gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã có mặt để làm rõ vụ việc.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm qua (18/1), tại Km 75+350, quốc lộ 9, đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ sinh tử vong. Nạn nhân là T.Q.H. (sinh năm 2004, trú xã Tân Long).

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, em T.Đ.N. (SN 2004, trú xã Tân Long) điều khiển xe máy 50cc chở theo nữ sinh H. chạy theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo. Không may, xe của N. bị chiếc xe container mang biển số 15C-165.43 kéo theo rơ-moóc 15R-091.69 do tài xế Ngô Văn Hùng (sinh năm 1975, ngụ tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) điều khiển chạy cùng chiều tông trúng.

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Nữ sinh gặp tai nạn thương tâm trên đường về nhà khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến em H. ngồi sau tử vong, chiếc xe máy cũng hư hỏng nặng. Theo thông tin trên Người lao động, H. và N. hiện đang là học sinh lớp 10 tại Trường THPT Hướng Hóa. Vào sáng ngày xảy ra sự việc, H. và N. trở về nhà sau lễ sơ kết thì gặp nạn.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, xử lý vụ việc.

Nữ sinh cấp 3 bị cán chết trên đường đi học

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến một nữ sinh tử vong trên đường đi học. 

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng 21/12/2019, em N.N.N.Q (16 tuổi, học sinh tại một trường THPT tại TP.HCM) điều khiển xe máy trên đường Độc Lập để ra cầu vượt Sóng Thần. Khi đến khu vực dưới gầm cầu vượt thì bị xe tải mang biển số TP.HCM chạy cùng chiều đang ôm cua tông trúng, cán qua người dẫn đến tử vong.

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Trên đường đi học, Q. bị xe tải tông trúng dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Sau tai nạn, xe máy của nạn nhân bị kéo lê trên đường, thi thể của Q. nằm trước đầu xe tải. Nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc.

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hương nghẹn ngào tiễn biệt cậu con trai 19 tuổi vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Chị quyết định hiến lại mô tạng của con để đổi lại sự sống cho nhiều người khác.

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Từ khóa:   Quảng Trị tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng

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