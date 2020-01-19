Đi tắm biển cùng bạn, 2 học sinh bị sóng cuốn mất tích trong ngày cận Tết khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng ban quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 học sinh bị sóng cuốn mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân.

Chỉ vài ngày trước Tết, 2 anh em họ bị sóng cuốn mất tích khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Vietnamnet, vào chiều 18/1, 4 học sinh trú tại thị trấn Cẩm Xuyên rủ nhau đến bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm) để tắm. Vì thời điểm đó sóng lớn nên Đ.X.V (sinh năm 2007) và Đ.T.A (sinh năm 2006, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) không may bị cuốn trôi.

Sau khi lên bờ, không thấy V. và A. nên 2 học sinh còn lại đã trở về nhà nhưng không kể với gia đình về việc 2 bạn mất tích. Đến tối cùng ngày, cả hai mới kể lại với mọi người.

Từ tối 18/1 đến sáng 19/1, gia đình và cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, một số người dân đã đổ xô xuống bãi biển cố gắng tìm kiếm các nạn nhân. Thế nhưng vì trời tối và sóng biển lớn nên công việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn.

Đến sáng 19/1, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng thông báo đến xã lân cận theo dõi hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm các nạn nhân. Được biết, 2 học sinh mất tích là họ hàng với nhau.

Xót cảnh 4 đứa con ngơ ngác bên bàn thờ người cha chết đuối thương tâm trong lúc đi mò cua ngày cận Tết Trong lúc đi mò cua, người cha gặp nạn, chết đuối thương tâm. Chứng kiến cảnh 4 đứa trẻ ngơ ngác bên bàn thờ cha, ai nấy đều không khỏi xót xa.

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