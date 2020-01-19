Đi tắm biển cùng bạn, 2 học sinh bị sóng cuốn mất tích trong ngày cận Tết khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.
- Vụ 3 nam sinh đuối nước ở Hà Tĩnh: Quặn lòng cảnh người thân khóc ngất bên quan tài
- Rủ nhau đi chơi sau buổi lao động tại trường, hai nữ sinh lớp 7 chết đuối thương tâm
Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng ban quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 học sinh bị sóng cuốn mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân.
Theo thông tin trên Vietnamnet, vào chiều 18/1, 4 học sinh trú tại thị trấn Cẩm Xuyên rủ nhau đến bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm) để tắm. Vì thời điểm đó sóng lớn nên Đ.X.V (sinh năm 2007) và Đ.T.A (sinh năm 2006, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) không may bị cuốn trôi.
Sau khi lên bờ, không thấy V. và A. nên 2 học sinh còn lại đã trở về nhà nhưng không kể với gia đình về việc 2 bạn mất tích. Đến tối cùng ngày, cả hai mới kể lại với mọi người.
Ngay lập tức, một số người dân đã đổ xô xuống bãi biển cố gắng tìm kiếm các nạn nhân. Thế nhưng vì trời tối và sóng biển lớn nên công việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn.
Đến sáng 19/1, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng thông báo đến xã lân cận theo dõi hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm các nạn nhân. Được biết, 2 học sinh mất tích là họ hàng với nhau.