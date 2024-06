Cảm động: Nước chảy xiết, thượng úy công an lao ra cứu hai người thoát nạn

Theo Tạp chí giao thông, vào khoảng 16h50 chiều 10/6, tổ công tác của Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước tại Km6 đoạn Suối Cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới tỉnh Hà Giang, phát hiện có 3 công dân người dân tộc của xã Thượng Phùng bị nước lũ cuốn trôi do cố vượt qua dòng nước chạy xiết.

Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (SN 1992, cán bộ Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Mèo Vạc) đã lao xuống dòng nước chảy xiết kịp thời đưa người phụ nữ vào bờ an toàn. Lực lượng CSGT-Trật tự Công an huyện Mèo Vạc cũng đưa những công dân còn lại vào khu vực an toàn.