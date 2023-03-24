Bực tức vì không được mời tiệc liên hoan, người đàn ông châm lửa đốt ô tô của hàng xóm

Xã hội 24/03/2023 09:16

Vì bực tức khi gần nhà nhưng không được mời đến dự liên hoan, người đàn ông 44 tuổi ở Hà Tĩnh đã châm lửa đốt xe ô tô hàng xóm.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, ngày 23/3, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Dương Chí Lĩnh (44 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó ngày 20/2/2021, gia đình ông N.H.T. (49 tuổi, hàng xóm của Lĩnh) tổ chức liên hoan nhân dịp con trai thi đỗ đại học. Mặc dù là hàng xóm, nhưng Lĩnh không được ông T. mời đến tham dự. Bực tức vì nghĩ ông T. coi thường mình, Lĩnh châm lửa đốt ô tô của ông T. đang đỗ ngoài đường.

 

Bực tức vì không được mời tiệc liên hoan, người đàn ông châm lửa đốt ô tô của hàng xóm - Ảnh 1
Chiếc xe ô tô bị Lĩnh châm lửa đốt - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hậu quả của vụ việc khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nhiều bộ phận phía trước đầu xe, gây thiệt hại gần 143 triệu đồng.

Sau thời gian dài điều tra, từ những chứng cứ thu thập được, Dương Chí Lĩnh cũng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

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