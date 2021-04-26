Bóc trần một bác sĩ ở Hà Nội tham gia đường dây đẻ thuê hàng trăm triệu đồng

Xã hội 26/04/2021 14:06

Mới đây, cơ quan chức năng TP. Hà Nội vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng có liên quan đến việc tổ chức mang thai hộ trên địa bàn.

Theo Người Lao Động, vừa qua, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. Danh tính hai người này được xác định là Nguyễn Anh Thư (SN 1992, trú tại Vĩnh Long), Phạm Ngọc Thảo (SN 1981, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Danh Hòa (SN 1962, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Được biết, sự việc bắt đầu từ năm 2019, một cặp vợ chồng “hờ” sống tại Hà Nội đã tham gì một group “Hiếm muộn” trên mạng xã hội với mong muốn có con trai. Tại đây, họ quen được tài khoản “Tuệ Lâm” (chưa rõ nhân thân) và được người này giới thiệu, cho số điện thoại của Nguyễn Anh Thư (SN 1992, trú tại TP Vĩnh Long, Vĩnh Long).

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 Bác sĩ Nguyễn Danh Hòa - Ảnh: An ninh thủ đô 

Qua trao đổi, Thư thỏa thuận sẽ tìm bác sĩ tư vấn, hỗ trợ tạo phôi và tìm người mang thai hộ cho chị vợ với số tiền 480 triệu đồng. Một tháng sau, cặp vợ chồng hờ đặt cọc trước cho Thư 240 triệu. Thư giới thiệu họ với một “trợ lý bác sĩ” tên Phạm Ngọc Thảo, rồi yêu cầu chuyển số tiền còn lại.

Sau khi nhận được tiền, Thảo trao đổi với Nguyễn Danh Hòa - là bác sĩ hỗ trợ sinh sản ở Hà Nội để làm giả giấy đăng ký kết hôn cho cặp vợ chồng “hờ” để đưa vào cơ sở của Hòa làm thủ tục lấy trứng, tạo phôi. Tuy nhiên, vì biết cặp đôi không đủ điều kiện cấy phôi trong bệnh viện, Hòa hướng dẫn xin phôi về bảo quản.

Giữa năm 2020, tài khoản “Tuệ Lâm” tiếp tục giới thiệu cho cặp vợ chồng này hai người phụ nữ tên T. và H. để mang thai hộ với số tiền 230 triệu đồng. Sau khi cấy xong, Linh trả cho Thảo tiền phát sinh thêm một sản phụ là 179 triệu đồng.

Đến tháng 3/2021, sau khi T., H. sinh hai bé gái tại bệnh viện thì đường dây bị bại lộ.

Tại cơ quan điều tra, Thư và Thảo khai không có nghề nghiệp ổn định. Hai đối tượng này đã thực hiện hành vi môi giới giữa người có nhu cầu mang thai hộ và người mang thai hộ, Thông qua nhóm này, Thảo quen Hòa và từ đó hình thành đường dây đẻ thuê.

Trước đó, các đối tượng đã thực hiện thành công nhiều trường hợp khác. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.

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