Bình Phước: Cho nằm than, bé gái 13 ngày tuổi bị bỏng nặng, nhiễm trùng máu

Xã hội 10/12/2019 17:22

Sau nhiều ngày nằm hơ than cùng mẹ, bé gái 13 ngày tuổi phải nhập viện điều trị bỏng độ 2, nhiễm trùng máu. Hiện vết thương của bệnh nhi vẫn chưa hồi phục.

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết các bác sĩ hiện đang điều trị bỏng cho một bé gái 13 ngày tuổi ở Bình Phước. Được biết nguyên nhân là do bé nằm hơ than cùng mẹ nhiều ngày liền.

Theo thông tin người nhà bệnh nhân chia sẻ trên Zing, sau sinh không lâu vì thấy trời lạnh nên người nhà đốt than sưởi ấm cho 2 mẹ con. Ngày đầu tiên được hơ bằng than, bé gái sốt nhẹ nhưng sau khi được bế lên thì bình thường. Đến ngày hôm sau, bé có biểu hiện sốt cao liên tục không giảm, khóc nhiều hơn. Người nhà quan sát thì thấy phần bụng bé bị chướng, lưng cũng bị cứng. Đến ngày thứ 3, thấy bé gái khóc dữ dội, bỏ bú sữa mẹ thì người nhà mới đưa bé vào Bệnh viện thị xã Bình Long (Bình Phước) để khám và điều trị.

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Bé gái 13 ngày tuổi bị bỏng vì nằm hơ than nhiều ngày - Ảnh: BVCC

Kết quả thăm khám cho thấy bé có khả năng viêm ruột, sưng mô nên bệnh viện đề nghị chuyển bé lên tuyến trên. Khi được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé gái trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, bụng chướng, lưng bị sưng nề, đỏ. Tại đây, bác sĩ đã tiến hành thăm khám và xét nghiệm, kết quả chẩn đoán bị bỏng độ 2, áp xe, nhiễm trùng máu.

Sau vài ngày điều trị bằng kháng sinh, tình trạng sốt của bệnh nhi có giảm nhưng tổn thương ở lưng vẫn chưa đỡ mà tiến triển nặng hơn. Ở khu vực vết thương xuất hiện bóng nước, vùng trung tâm bị hoại tử.

Theo ý kiến của các chuyên gia, cha mẹ không nên tự hơ than cho trẻ sơ sinh tại nhà vì da các bé rất mỏng, dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, đốt than trong phòng có thể gây ngạt và đã có không ít trường hợp tử vong vì đốt than sưởi ấm.

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Từ khóa:   Bình Phước nhiễm trùng máu trẻ sơ sinh bị bỏng

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