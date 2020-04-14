Bình Định: Việt kiều Campuchia khiến gần 190 người bị cách ly khi về chịu tang cha giữa mùa dịch Covid-19

Xã hội 14/04/2020 11:11

Giữa mùa dịch Covid-19, nam Việt kiều Campuchia 25 tuổi về nước chịu tang cha nhưng không khai báo y tế, khiến gần 190 người phải đi cách ly.

Tại Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Chính phủ quy định các trường hợp trở về từ nước ngoài phải khai báo y tế và cách ly tập trung. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không tuân thủ quy định, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Mới đây, một nam thanh niên 25 tuổi trở về từ Campuchia đã khiến gần 190 người dân phải cách ly tại nhà.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo huyện Hoài Ân (Bình Định) xác nhận gần 190 người dân địa phương buộc phải cách ly giám sát y tế tại nhà sau khi dự đám tang cha của anh N.H.T (25 tuổi, Việt kiều Campuchia).

Theo chia sẻ của ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân trên Zing, anh T. từ Campuchia về nước qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), theo quy định phải cách ly tập trung. Tuy nhiên, người này lại về nhà để chịu tang cha. Người dân địa phương phát hiện và trình báo đến cơ quan chức năng.

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Về chịu tang cha giữa mùa dịch Covid-19, nam thanh niên không khai báo y tế khiến gần 190 người phải cách ly - Ảnh: Zing

Sau đó, anh T. đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy thanh niên này âm tính với Covid-19.

Liên quan tới vụ việc trên, anh T. đã viết tâm thư gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, anh T. cho rằng bản thân đã thực hiện cách ly tại văn phòng làm việc tại PhnomPenh từ ngày 7/3 đến 5/4. Vì sức khỏe không có triệu chứng bất thường nên anh T. quyết định về chịu tang cha. Bên cạnh đó, anh cho biết thêm, trên đường đi thay vì đi xe khách đông người, anh đã thuê ô tô 4 chỗ về đến TP.HCM, lưu trú 1 đêm tại khách sạn. Sau đó, anh T. đã đón xe lửa về quê.

Ngoài ra, theo thông tin trên VTC, công an địa phương đã nắm được thông tin anh T. không khai báo y tế sau khi trở về từ Campuchia. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, công an sẽ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Bình Định khai báo y tế Covid-19

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