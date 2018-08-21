Bi kịch hôn nhân của người đàn ông 8 năm trải qua 3 đời vợ

Xã hội 21/08/2018 16:42

Chỉ trong vòng 8 năm anh Thuận đã trải qua 3 đời vợ. Thế nhưng, duyên phận run rủi khiến anh không thể gắn bó trọn vẹn với người phụ nữ nào. Sau một thời gian ngắn chung sống, họ đều lần lượt bỏ lại hai bố con anh để đi tìm hạnh phúc mới.

8 năm 3 đời vợ

Anh Đậu Đức Thuận (32 tuổi, ngụ thôn 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là con trai duy nhất của vợ chồng bà Hoàng Thị Vị (64 tuổi). Di chứng từ một lần lên cơn sốt cao, co giật, ảnh hưởng não khiến anh không được thông minh, nhanh nhẹn như những người đàn ông khác.

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Anh Thuận bên người con trai duy nhất với người vợ đầu - Ảnh: Thúy Hằng

22 tuổi, anh Thuận kết hôn với một người phụ nữ cùng làng. Sau gần một năm chung sống, họ có với nhau một cậu con trai. Nghĩ phận con dâu chịu thiệt thòi khi lấy con trai khù khờ, vợ chồng bà Vị dù nghèo khó nhưng cũng cố gắng vun vén, chăm lo cho vợ chồng con trai và cháu nội được đủ đầy.

"Cưới nhau về không lâu thì con dâu mang thai nên chỉ ở nhà cùng chồng lo phụ cơm nước rồi sinh con. Thế nhưng, khi cháu nội tôi được một tuổi, con dâu đã bỏ lại cháu cho vợ chồng tôi chăm sóc để lấy chồng khác", bà Vị kể lại.

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Bà Vị buồn bã nhắc đến 3 cuộc hôn nhân ngắn ngủi của con trai - Ảnh: Thúy Hằng

Thương con thương cháu nhưng vợ chồng bà Vị cũng không dám than trách ai, chỉ gạt nước mắt, cố gắng chăm lo cho con cháu.

Hai năm sau, qua mai mối, anh Thuận quyết định tái hôn với người phụ nữ làng bên, đã trải qua một đời chồng và có một đứa con riêng. Vợ chồng bà Vị vừa mừng vừa lo nhưng cũng cố gắng vay mượn để tổ chức lễ cưới, những mong con mình sẽ có một mái ấm gia đình như bao người khác. Sau ngày cưới, gia đình bà Vị đồng ý đón con riêng của con dâu về sống chung và thương yêu như con cái ruột thịt.

Thế nhưng, 6 tháng sống chung với nhau là chừng ấy thời gian vợ chồng bà Vị phải đau đớn, buồn phiền khi chứng kiến cảnh vợ chồng con trai cãi vã rồi đánh đập nhau. Nguyên nhân là vì anh Thuận khù khờ, không biết làm ăn.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của anh Thuận kéo dài chỉ 6 tháng, người vợ sau đó ôm con riêng bỏ đi biệt tích.

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Gia đình bà Vị thuộc hộ nghèo trong xã - Ảnh: Thúy Hằng

Người vợ thứ 3 của anh Thuận dù được cưới xin đàng hoàng nhưng chỉ sống chung với chồng con hơn 3 tháng rồi cũng dứt áo ra đi. Trước khi đến với nhau, người phụ nữ này là mẹ đơn thân, nuôi một đứa con nhỏ. Qua mấy lần gặp gỡ, hai người quyết định nên duyên vợ chồng.

"Dù mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do vợ tôi gánh vác nhưng con dâu vẫn đề nghị mỗi tháng vợ chồng tôi phải cấp trên 2 triệu đồng cho con dâu để trang trải cuộc sống, lo cho đứa con riêng. Tôi đau yếu thường xuyên, một mình vợ tôi lo cho cả gia đình ngày 3 bữa đã khó khăn lắm, biết lấy tiền đâu để chu cấp cho con dâu mỗi tháng chừng ấy tiền. Cũng vì vậy nên sau hơn 3 tháng kết hôn, con dâu cũng bỏ đi biệt tích", ông Đậu Đức Võ (64 tuổi, bố của anh Thuận) chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của con trai.

Cũng đành nuôi con khờ cháu dại

Đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày người vợ thứ 3 bỏ đi biệt tích, bố con anh Thuận lại thui thủi sống bên cha mẹ già. bé Đậu Đức Lợi (9 tuổi, con trai anh Thuận) nay đã lên lớp 4. Ông Võ bị bệnh xương khớp không thể lao động. Dù tuổi già sức yếu nhưng bà Vị vẫn phải bươn chải đồng ruộng, làm thuê làm mướn khắp nơi để lo cuộc sống cho cả gia đình. 3 người con gái của bà Vị đều đã lập gia đình, hoàn cảnh cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì. Ngoài con trai, cháu nội, họ còn cưu mang một đứa cháu ngoại mới 7 tuổi do bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa.

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Bà Vị dù già yếu nhưng là lao động duy nhất trong gia đình - Ảnh: Thúy Hằng

Nhắc đến cuộc sống của gia đình, bà Vị chỉ biết thở dài, gạt nước mắt: "Tôi chỉ cầu mong ông trời cho sức khỏe để tiếp tục làm việc chăm chồng, lo cho con cháu. Tôi sợ chẳng may nằm xuống không biết cả gia đình tôi sẽ sống như thế nào đây".

Mọi giúp đỡ cho gia đình bà Vị xin vui lòng gửi về địa chỉ: ông Đậu Đức Võ, xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01219112721, hoặc STK của ông Võ: 51510000371762, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn, Nghệ An.

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