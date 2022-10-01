Bé gái 13 tuổi ở TP.HCM mang theo lắc, nhẫn vàng rồi không liên lạc được: Cha mẹ 'mất ăn, mất ngủ' đi tìm con

Theo gia đình em Đ.T.X.M. (13 tuổi, TP.HCM), con gái ở nhà rất ngoan ngoãn. Trong 2 ngày qua, ba mẹ không thể liên lạc được với M., lo lắng con gái bị kẻ xấu lợi dụng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, bé gái Đ.T.X.M. (13 tuổi, trọ TP.HCM) mất liên lạc với gia đình từ ngày 28/9. Hiện gia đình em như "ngồi trên đống lửa", bởi theo chia sẻ từ phía ba mẹ bé M. thì con gái rất ngoan ngoãn. Việc con gái mất tích khiến gia đình không khỏi lo lắng, sợ con bị kẻ xấu lợi dụng, rủ rê.

Theo gia đình, bé M. ở nhà ngoan ngoãn, hiện mọi người đang rất lo lắng về em. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hùng (65 tuổi, ba X.M.) cho biết sáng ngày 28/9, con gái của mình đột nhiên rời khỏi nhà ở xã Tân Kiên (H.Bình Chánh, TP.HCM) và mất liên lạc từ đó. Khi đi, M. mang theo khoảng 3 bộ đồ, 1 chiếc lắc và 2 chiếc nhẫn vàng cùng điện thoại. Dù cố gắng liên lạc, song vẫn không nhận được hồi âm của con.

Vì quá bối rối, cả nhà ông bỏ việc, chia nhau ra đi tìm con gái khắp nơi. Ông cũng báo với chính quyền địa phương cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Con gái tôi nghỉ học được 1 năm, bình thường ở nhà giữ mấy đứa nhỏ với phụ mẹ buôn bán, không có đi đâu chơi. Cháu nó ở nhà ngoan ngoãn, chưa bao giờ bỏ đi như vậy, cũng không làm ba mẹ phiền lòng, nên giờ cháu biệt tích không thấy tăm hơi đâu gia đình hết sức lo lắng, sợ con bị người lạ dụ dỗ qua mạng”, người cha lo lắng.

Chị Trần Thị Tú (29 tuổi, chị dâu X.M.) cũng nói rằng đây là lần đầu gia đình xảy ra tình trạng này nên những ngày qua cả nhà “như ngồi trên đống lửa”.

Ba mẹ X.M. đang mong mỏi tin tức về con gái, cả nhà đều đi tìm và hi vọng cô bé bình an vô sự về với gia đình: “Nếu có đọc được những dòng này thì về nhà đi M. ơi. Cả nhà đang rất lo lắng cho em, không trách hay giận gì em đâu. Chỉ cần em về bình an!”.

Ai có thông tin của M. vui lòng liên lạc với gia đình qua số điện thoại: 0704687808. Cả nhà vô cùng biết ơn!

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