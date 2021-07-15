Bà cụ còng lưng đi bán măng trong thời điểm giãn cách, 2 chiến sĩ CSGT ở Cần Thơ đã có hành động bất ngờ khiến MXH chia sẻ rầm rộ

Mới đây, trên MXH xuất hiện hình ảnh hai chiến sĩ CSGT 'tay xách nách mang' giỏ măng của một bà cụ và giúp đỡ bà về nhà.

Mới đây, trên MXH lan truyền hình ảnh 2 chiến sĩ CSGT "tháp tùng" một bà cụ lưng còng đi trên đường, tay của một cán bộ còn cầm giỏ nhựa đi chợ của bà cụ. Ngay khi hình ảnh xuất hiện trên các hội nhóm Facebook, nhiều người đã dành tặng cho 2 chiến sĩ công an này rất nhiều lời khen.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 15/7, Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ đã xác nhận sự việc 2 cán bộ công an hỗ trợ bà cụ về nhà. Theo đó, sáng 14/7, Trung tá Nguyễn Văn Ân, Phó đội trưởng Đội CSGT và Đại úy Lê Hoàng Nghiệm, cán bộ Đội CSGT được sự phân công đến chợ Phong Điền phối hợp với các cơ quan chức năng căng dây, phân luồng bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh 2 chiến sĩ công an nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Trong lúc làm nhiệm vụ, 2 cán bộ CSGT thấy một cụ bà lưng còng, khệ nệ xách giỏ măng mang ra chợ bán. Trung tá Ân và Đại úy Nghiệm đến hỏi thăm được biết cụ năm nay 85 tuổi. Cụ cho biết, nhà có vài cây măng nên chặt mang ra chợ bán. Thấy bà cụ đi lại khó khăn và đang trong thời gian giãn cách xã hội nên Trung tá Ân liền mua măng, rồi đưa cụ đến nhà thuốc gần đó mua thuốc. Biết Trung tá Ân mua măng giúp cụ, nhân viên nhà thuốc không lấy tiền. Sau đó, Trung tá Ân lấy xe đưa cụ về tận nhà, cách chợ 2km.

Hiện tại hình ảnh đẹp của hai cán bộ công an vẫn đang được CĐM chia sẻ với tốc độ chóng mặt kèm theo nhiều lời khen và cảm kích.

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