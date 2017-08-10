Uống nước đậu đen xanh lòng có tác dụng gì?

Đậu đen là một loại ngũ cốc được trồng phổ biến ở nước ta. Đây là một loại cây ngắn ngày, được thu hoạch 3 tháng 1 lần. Nó được sử dụng nhiều nhất là dùng vào việc nấu chè, nấu xôi cho con người.

Với những thành phần phong phú, đậu đen cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của con người. Đồng thời nó góp phần duy trì đường huyết, tăng cường lưu thông máu, đào thải độc tố ra ngoài, giảm nồng độ cholesterol xấu, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Ngoài lợi ích cho sức khỏe, đậu đen còn là phương án giúp giảm cân hiệu quả và chăm sóc da an toàn.

Đậu đen, một loại thực phẩm chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao như nhiều loại vitamin A, C, E, B, khoáng chất cần thiết như magie, canxi, selen, photpho, sắt, kẽm, protein và chất xơ. Đặc biệt đậu đen hoàn toàn không chứa chất béo nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người.

Nhờ thành phần chất xơ và không chứa chất béo, đậu đen hỗ trợ giảm cân thông qua cơ chế tạo cảm giác no nhanh và no lâu. Như vậy sẽ giúp cơ thể không còn muốn ăn nhiều như trước, lượng thức ăn nạp vào mỗi bữa sẽ tự động ít đi. Từ đó, giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả nhất.

Các loại vitamin và khoáng chất giúp duy trì sức khỏe làn da, giúp thải độc tố trên da, ngăn chặn khuẩn mụn xâm nhập, giúp da trở nên hồng hào, mịn màng hơn.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này mà người ta khuyên nên uống nước đậu đen mỗi ngày vì nó không gây bất cứ tổn hại nào và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Uống nước đậu đen mỗi ngày hợp lý

Bạn sẽ giảm được 5kg chỉ trong 1 tháng đầu tiên khi uống nước đậu đen mỗi ngày. Nhiều người đã áp dụng và chứng minh rằng nó có hiệu quả cao.

Trước mỗi bữa ăn khoảng 20 phút, bạn hãy uống ngay 1 ly nước đậu đen như là một chất chống lại cảm giác thèm ăn và giảm thức ăn trong bữa xuống thấp nhất có thể. Không chỉ hỗ trợ giảm cân hiệu quả, uống nước đậu đen mỗi sáng còn giúp thanh lọc cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho bạn bắt đầu một ngày dài năng động.

Mỗi khi khát nước bạn cũng có thể thay thế nước lọc bằng nước đậu đen. Nếu bạn cảm thấy khó uống thì hãy cho vào chút đường hay mật ong để kích thích vị giác hơn. Không nên cho nhiều vì như vậy sẽ ngăn chặn quá trình giảm cân.

Uống nước đậu đen mỗi ngày còn chăm sóc sức khỏe và làm đẹp da rất tốt. Đặc biệt đối với chị em sau sinh thì đây là cách lấy lại nét đẹp tươi trẻ ban đầu hiệu quả và nhanh chóng. Chị em hãy thử áp dụng và chờ đợi kết quả chỉ sau một thời gian ngắn.

Uống nước đậu đen xanh lòng có tác dụng gì?

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nước đậu đen xanh lòng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch bởi giàu các chất delphinidin, petunidin và malvidin kiểm soát sự trao đổi chất béo và tích cực bài tiết cholesterol không lành mạnh. Nó cũng chứa nhiều chất xơ hòa tan, loại chất xơ ăn kiêng có tác dụng thải độc, hỗ trợ việc chống lại bệnh tim, giảm nguy cơ đau tim, tim ngừng đập và đột quỵ hiệu quả.

Ngoài ra, uống nước đậu đen xanh lòng cung cấp một lượng lớn folate và magiê, hai loại khoáng chất quan trọng trong việc duy trì một hệ thống tim mạch khỏe mạnh. Hàm lượng dinh dưỡng cao trong nước đậu đen xanh lòng cũng có thể ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và tăng cân có hại, tích mỡ xung quanh các cơ quan quan trọng như tim.

2. Chống oxy hóa giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư

Các hợp chất flavonoid và phytochemical quan trọng được tìm thấy trong nước đậu đen xanh lòng hoạt động như chất chống oxy hoá và chống viêm, giúp bảo vệ cơ thể, chống lại các dạng ung thư khác nhau, đặc biệt là ung thư đại tràng.

Các chất chống oxy hoá được tìm thấy trong đậu đen giúp chống lại các gốc tự do gây hại, hoặc căng thẳng oxy hoá. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hoá cao của đậu đen có thể giúp ngăn ngừa sự hư hại DNA và đột biến gen, làm giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư.

3. Cung cấp chất xơ cho cơ thể

Việc uống nước đậu đen xanh lòng và ăn kèm bã đậu sau khi pha là một trong những thực phẩm giàu chất xơ hàng đầu không thể bỏ qua, các chất dinh dưỡng đa lượng, chất xơ tạo cho chúng ta cảm giác no sau khi ăn uống, giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Chất xơ và protein trong nước đậu đen xanh lòng giúp giải phóng đường glucose (đường) từ tinh bột khỏi máu, kiểm soát lượng đường trong máu tốt nhất, giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng và giải phóng axit vào máu, cung cấp năng lượng, làm sạch đường tiêu hóa, giúp gan hoạt động, loại bỏ mầm bệnh, cholesterol không lành mạnh và đường thừa hiệu quả, kích thích tiêu hóa, cân bằng các chất điện phân trong cơ thể.

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4. Cải thiện tiêu hóa tuyệt vời

Uống nước đậu đen xanh lòng giúp cải thiện quá trình tiêu hóa bằng cách giữ cho đường tiêu hóa sạch, không tích tụ độc hại. Chất xơ hoạt động như cây chổi cho hệ thống tiêu hóa, đẩy chất thải thông qua đường tiêu hóa mà vẫn giữ cân bằng lượng vi khuẩn của ruột.

Điều này ngăn ngừa các triệu chứng tiêu hóa không mong muốn như táo bón, bảo vệ sức khỏe của ruột kết và giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết. Chất xơ trong đậu đen cũng giúp duy trì mức độ pH tự nhiên ưa thích của cơ thể, cân bằng độ axit và độ kiềm, từ đó giúp cân bằng độ pH, chống lại mức độ axit cao phổ biến ở hầu hết các chế độ ăn uống hiện đại do lượng thịt, sữa và thực phẩm chế biến cao.

5. Cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu

Nước đậu đen xanh lòng là một nguồn tuyệt vời của rất nhiều vitamin và khoáng chất, hàm lượng magiê, sắt cao, folate, phốt pho, và vitamin B cùng với những loại khác.Những chất dinh dưỡng này đặc biệt quan trọng cho người ăn chay vì họ có thể thiếu do chế độ ăn không thịt.

6. Nước đậu đen xanh lòng có hàm lượng Protein cao

Nước đậu đen xanh lòng giàu protein thực vật, là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng hoặc ăn chay để có thể bổ sung protein tốt một cách lành mạnh, ngoài ra còn có các chất chống oxy hoá và chất dinh dưỡng thiết yếu khác giúp cơ thể chống lão hoá tự nhiên, khỏe mạnh.

7. Uống nước đậu đen xanh lòng có tác dụng giảm cân hiệu quả

Dinh dưỡng nước đậu đen rang xanh lòng có lượng calo rất thấp, giàu chất xơ, do đó uống nhiều vừa có cảm giác no nhanh, lại không đói vì giàu dinh dưỡng và chất xơ, không bị táo bón hay ảnh hưởng tiêu hóa, vì vậy, nó chúng là đồ uống cần thiết cho bất cứ ai có nhu cầu giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Lợi ích sức khoẻ của nước đậu đen xanh lòng, dễ uống với hàm lượng chất dinh dưỡng cao làm cho chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời mỗi gia đình.

8. Giảm lượng Cholesterol trong máu là công dụng uống nước đậu đen rang phải nhắc đến

Chất xơ hòa tan trong nước đậu đen rang liên kết với các axit mật và ngăn không cho cơ thể hấp thụ chúng từ đó làm giảm mức cholesterol. Việc uống nước đậu đen rang đúng cách sẽ làm giảm và ổn định LDL cholesterol và triglycerides cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

9. Công dụng uống nước đậu đen rang giúp phòng bệnh tiểu đường

Như đã nêu, các carbohydrate trong nước đậu đen rang được tiêu hóa chậm, do đó làm giảm mức đường trong máu. Điều này góp phần vào sự đề kháng insulin, do đó làm giảm nguy cơ bị tiểu đường type 2.

10.Nước đậu đen rang có công dụng bổ máu, bổ khí huyết

Giàu sắt nên nước đậu đen rang có thể ngăn ngừa thiếu máu rất tốt, vì điều này nên nó đặc biệt có lợi với phụ nữ mang thai, đang cho con bút hoặc cho trẻ em đang phát triển.

11.Giúp tóc mọc nhanh và dày hơn, chống rụng tóc và lão hóa tóc.

Nước đậu đen có chứa nhiều vitamin B6 và kẽm, cả hai khoáng chất đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra protein trong tóc, do đó tăng cường tạo nang lông và thúc đẩy sự phát triển của tóc, giúp tóc mọc dài nhanh và dày hơn.

Sự kết hợp của vitamin A và kẽm trong nước đậu đen là rất quan trọng đối với sức khoẻ của tóc, giúp tóc thêm chắc khỏe và bóng mượt, giảm hẳn tình trạng rụng tóc và có gàu trên da đầu

Nước đậu đen rang cung cấp rất nhiều protein và mangan cho cơ thể mà mangan giúp tóc bạn khỏe mạnh, bổ sung và duy trì sắc tố tóc, giúp tóc giữ được màu đen vốn có, không bị bạc sớm, giảm tình trạng lão hóa của tóc.

12. Uống nước đậu đen đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa da

Đơn giản là vì trong nước đậu đen chứa một hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa như anthocyanin. Các chất chống oxy hóa vốn là chìa khóa bảo vệ cơ thể khỏi những tác động lão hóa của các gốc tự do, hạn chế và làm chậm quá trình oxy hóa diễn ra.

Tìm hiểu sâu hơn về quá trình oxy hóa có thể nhiều bạn còn chưa hiểu rõ thì các gốc tự do được hình thành thông qua các quá trình tự nhiên trong cơ thể và môi trường – Từ ánh mặt trời, khói thuốc lá, hóa chất, thậm chí là cả khi bạn tập thể dục, hoạt động cường độ cao. Mà hẳn nhiều bạn cũng biết rõ, sự oxy hóa này chính là nguyên nhân của quá trình lão hóa da.

13.Uống nước đậu đen đẹp da với khả năng thải độc, làm mới tế bào

Nước đậu đen tính mát, thanh nhiệt, lợi tiểu, có khả năng làm mát gan, thận rất tốt, giúp thải độc, loại bỏ bớt độc tốt cho cơ thể, hạn chế nóng trong gây mụn nhọt, xỉn da cho chị em phụ nữ. Ngoài ra, việc hỗ trợ và tăng cường chức năng gan thận cơ thể khỏe mạnh, năng động và sản sinh được nhiều tế bào mới giúp đẹp da hiệu quả.

14.Uống nước đậu đen đẹp da, giảm mụn vô cùng tốt

Việc sử dụng thực phẩm nhiều đường khiến mụn tăng cao là thông tin nhiều chị em không còn xa lạ nhưng khi quá thèm ăn không chống lại được cám dỗ thì làm sao để tránh bị mụn đây? Câu trả lời vô cùng đơn giản là hãy uống nước đậu đen giúp cân bằng lượng đường trong máu, giúp quá trình giải phòng đường vào máu của bạn chậm hơn nhiều lần, ngoài ra nó còn có tính chất chống viêm, giúp tác động giảm mụn hiệu quả và giàu dinh dưỡng, protein nên khi sử dụng nó sẽ khiến bạn giảm cảm giác đói, hạn chế ăn vặt với các loại thực phẩm nhiều đường như socola, sữa đi nhiều lần. Từ đó, hạn chế mụn nhọt, da mịn màng, tươi sáng.

2 Cách nấu nấu nước đậu đen xanh lòng.

Nước đậu đen thông thường.

Trước tiên, các bạn mua đậu đen xanh lòng chọn hạt to, chắc, mẩy. Trên thị trường bây giờ có hai loại là đậu đen xanh lòng và đậu đen lòng trắng, đậu đen xanh lòng có giá cao hơn và được ưa chuộng hơn đậu đen lòng trắng, khi mua các bạn chú ý để không bị nhầm lẫn hai loại, cũng tránh những hạt có lớp như bụi trắng bao quanh vì đó là những hạt đậu xanh đã bị mốc.

Hướng dẫn cách nấu nước đậu đen xanh lòng đơn giản tại nhà

Bước 1: Mua về, các bạn tỉ mỉ lọc lại lần nữa những hạt lép, mốc có trong đám hạt rồi đem đi hạ thổ trước, theo quan niệm dân gian, đậu đen xanh lòng được hạ thổ sẽ có tính giải nhiệt và phát huy nhiều tác dụng hơn, tuy nhiên thủ tục này không bắt buộc, các bạn có thể bỏ qua cũng được. Sau khi hạ thổ xong thì rửa sạch bụi bẩn bám dính hạt, ngâm nước muối trong 5 phút, rồi rửa lại lần nữa, để ráo nước.

Bước 2: Bắc chảo, để lửa nhỏ rang đậu đen xanh lòng từ từ, sau đó điều chỉnh lửa to hơn, đảo đều hạt, sau khoảng 10 phút thì chỉnh lửa nhỏ để tránh bị cháy hạt, bị khét. Đảo thêm 5 – 7 phút thì cắn thử xem hạt đậu đen xanh lòng đã chín chưa. Chưa chín tiếp tục đảo thêm 3-5 phút thì tắt bếp.

Bước 3: Đậu chín, các bạn để nguội, sau đó bắc bếp đun sôi nước lọc, rồi đem toàn bộ số đậu đen xanh lòng trên cho vào, lượng nước các bạn tùy điều chỉnh sao cho vừa miệng nhất, tùy vào có bạn muốn uống loãng, có bạn muốn uống nước đặc. Đun trong 15-20 phút, lửa nhỏ, đun thêm 5 phút sôi lăn tăn thì tắt bếp, lọc lấy nước, cất vào tủ lạnh để dùng dần, phần đậu các bạn có thể ăn luôn hoặc bỏ đi. Không nên bỏ phí vì bã đậu cũng rất tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn nào thấy lích kích và ngại việc trữ nước trong tủ lạnh có thể làm mất chất của đỗ đen xanh lòng thì ở bước rang đậu để nguội xong, các bạn cho đậu đen đã rang vào một hộp thủy tinh, cất ở nơi khô ráo. Khi nào dùng chỉ cần lấy một nhúm nhỏ, cho vào cốc nước nóng, để khoảng 7 phút, trong quá trình ngâm có thể chế thêm nước nóng cho nước thêm ngon và ra chất. Không nên ngâm hơn 7 phút, hạt đậu sẽ bị nát, bạn nào thích ăn cả hạt thì sẽ không ngon.

Cách nấu nước đậu đen đường phèn

- Nguyên liệu:

Đậu đen lòng xanh: 500gam

Đường phèn: 200gam

Gừng

Nước lọc

- Cách thực hiện:

Bước 1: Sơ chế đậu

Ngâm đậu đen trong hơn 2 tiếng, tốt nhất là ngâm qua đêm để hạt đậu trương nước sẽ mềm ra và thời gian nấu ngắn hơn.

Ngâm đậu đen để hạt đậu trương nước sẽ mềm ra và thời gian nấu ngắn hơn -Ảnh: Internet

Nhặt bỏ bớt những hạt nổi lên bề mặt nước và hạt bị sâu.Vớt đậu ra và vo lại thật sạch với một lần nước nữa.

Bước 2: Nấu đậu đen đường phèn

Cho đậu đen vào nồi cùng 2 lít nước và nấu với lửa lớn. Hầm đậu đen trong khoảng 30 phút. Khi thấy đậu đen bắt đầu sôi bạn nên đun nhỏ lửa lại.

Gạn nước đậu đen để riêng ra tô -Ảnh: Internet

Khi thấy đậu đã chín nhừ, bạn gạn nước đậu đen để riêng ra tô.

Đậu được hầm nhừ -Ảnh: Internet

Với phần hạt đậu đen để trong nồi, bạn cho thêm đường phèn vào chung.

Cho thêm đường vào chung với đậu -Ảnh: Internet

Tiếp theo, bạn đổ nước đậu trên vào nồi. Đun nhỏ lửa trong vòng 15 đến 20 phút là được.

Bước 3: Hoàn thành món chè đậu đen đường phèn

Thêm một ít gừng xắt nhỏ bỏ vào trước lúc tắt bếp để tăng thêm hương vị, giúp khi ăn dễ tiêu hơn.

Thêm một ít gừng xắt nhỏ bỏ vào -Ảnh: Internet

Món chè đã được hoàn tất xong. Bạn chỉ cần múc chè đậu đen ra bát và thưởng thức. Bạn có thể thêm đá bào vào ăn lạnh.

Yêu cầu thành phẩm:



Hạt đậu đen vừa mềm vừa bùi -Ảnh: Internet

Hạt đậu đen vừa mềm vừa bùi quyện với đường thơm ngon, bùi từng hạt đậu. Vị chè đều, ngọt thanh cả đậu và nước.

Lưu ý khi uống nước đậu đen rang

Khi uống nước đậu đen rang Ths Hương lưu ý: "Trong nước đậu đen rang chứa chất phytate sẽ làm giảm hấp thu một số khoáng chất như sắt, kẽm, canxi trong các thực phẩm khác. Cho nên không cho trẻ nhỏ uống quá nhiều, người lớn cũng không nên dùng để thay thế nước lọc.

Khi uống nước đậu đen rang không dùng chung với các thực phẩm chứa nhiều sắt, kẽm, canxi. Nếu dùng nên cách nhau khoảng 4 tiếng là tốt nhất".

Ngoài ra, nước đậu đen rang cũng có phytohemagglutinin, nếu uống với lượng lớn, có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của tế bào, có thể có hại cho sức khỏe của bạn.

Ths Hương lưu ý thêm, không uống nước đậu đậu đen khi đói sẽ càng gây cồn ruột, xót ruột và đau bụng. Nó có thể khiến đau bụng và đi ngoài, rối loạn tiêu hóa.

Còn theo Lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình cho hay đậu đen là vị thuốc có vị ngọt, tính bình có tác dụng bổ thận âm, bổ gan, thanh nhiệt giải độc lợi tiểu.

Nước đậu đen có tính giải nhiệt nhưng một số người sau cân nhắc khi dùng: người mắc bệnh viêm đại tràng, người tỳ vị hư, người đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy, trẻ nhỏ hay đái dầm - tiêu hóa kém cũng không nên dùng…

Đông y dùng đậu đen như là vì thuốc chữa các chứng bệnh như: bí đái, mụn nhọt, lở ngứa, đau lưng, thận yếu, gan hư… Đậu đen còn được dùng để nhuận tràng, người bị táo bón dùng đậu đen sẽ rất tốt.

"Thời tiết nắng nóng dùng nước đậu đen để hạ nhiệt sẽ rất tốt. Nước đậu đen được dùng cho các trường hợp bị say nắng giúp giảm nhiệt cơ thể. Không chỉ là loại nước thanh nhiệt, món ăn ngày hè, đậu đen nếu biết dùng còn có thể thành thuốc", Lương y Bùi Hồng Minh nói.

Uống nước đậu đen rang nhiều sẽ gây rối loạn tiêu hóa

Theo quan niệm Đông y thì những ai có thể chất thuộc tính hàn thì không nên dùng nhiều nước đậu đen cũng có tính lạnh, sẽ khiến lạnh bụng đau bụng, rối loạn tiêu hóa và đi ngoài.

Những người tính nóng, thể nhiệt thì dùng đậu đen lại rất tốt. Hơn nữa, khi đang nóng trong người hoặc vừa đi nóng về, một cốc nước đậu đen pha chút muối sẽ là thức uống giải nhiệt, cân bằng điện giải bổ sung nước và muối đã mất, giải khát nhanh hiệu quả hơn bất kì loại nước nào.

Khi nấu nước đậu đen phải để cả vỏ

Thực chất, các lợi ích tốt cho sức khỏe đều đến chủ yếu từ vỏ đậu đen, do đó khi chế biến nước đậu đen, rang đậu đen lấy nước uống các bạn không nên đãi vỏ, hãy để nguyên và rửa sạch bụi bẩn thôi.

Hạt đậu đen khi bỏ vỏ thì chỉ còn là một món ăn, thứ nước uống dinh dưỡng, còn các tác dụng thanh mát, giải nhiệt, mát gan, giải độc giờ đây hầu như không còn.

Không uống nước đậu đen rang khi đói

Uống nước đậu đen rang khi quá đói sẽ càng gây cồn ruột, xót ruột và đau bụng, đặc biệt với tính lạnh, nó có thể khiến các bạn đau bụng và đi ngoài, rối loạn tiêu hóa.

Những câu hỏi thường gặp.

Đậu đen có giảm cân không?

Đậu đen có chứa protein, chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin A, C cùng với các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, sắt, kẽm..., giàu axit amin. Đậu đen được giới y học truyền thống xem là loại dược liệu có tính bình, vị ngọt nhẹ, có tác dụng bổ huyết, bổ thận, trị phong thấp, hạ nhiệt, giải độc gan, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và lợi tiểu.

Ngoài lợi ích chăm sóc sức khỏe tốt, các thành phần của đậu đen còn giúp quá trình tuần hoàn máu diễn ra thuận lợi, trao đổi chất dễ dàng hơn, đồng thời ngăn chặn sự lão hóa sớm, cân bằng nội tiết tố cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Không những vậy, đậu đen còn giúp giảm cân hiệu quả và chăm sóc da cực tốt.

Đậu đen có thành phần protein và chất xơ, nên khi đi vào cơ thể sẽ tạo cảm giác no nhanh và lâu hơn. Khi đó, bạn sẽ không còn muốn ăn uống gì nhiều, lượng thức ăn mỗi bữa sẽ giảm xuống một cách đáng kể. Thay vì sử dụng năng lượng cung cấp, cơ thể sẽ tự động lấy lượng calo dư thừa để sử dụng. Nhờ cơ chế này mà chỉ sau một thời gian sử dụng đậu đen giảm cân sẽ có ngay kết quả như mong muốn.

Cách làm .

Nguyên liệu: Đậu đen, nước, nồi nấu.

Thực hiện:

- Đậu đen đem rửa sạch, nhặt bỏ những hạt bị hư và lép.

- Ngâm trong nước khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ để đậu nở đều và mềm hơn.

- Đem nồi nước đun sôi rồi thả đậu đen vào. Đun thêm khoảng 2 phút thì tắt bếp rồi đổ bỏ phần nước đi. Bước này là để rửa sạch chắc chắn đậu.

- Sau đó, lại tiếp tục thêm nước mới vào nồi và đun sôi. Để lửa nhỏ, lâu lâu dùng đũa khuấy đều tránh cho hạt đậu dính dưới đáy nồi.

- Cứ nấu như vậy cho đến khi hạt đậu chín nhừ rồi tắt bếp.

- Thêm vào nồi chút muối, để nguội.

- Lọc lấy nước, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sử dụng mỗi ngày.

Lưu ý.

Để đảm bảo quá trình giảm cân với nước đậu đen diễn ra hiệu quả, bạn tuyệt đối không được cho thêm đường vào, vì đường chính là “kẻ thù” của giảm cân.

Mỗi ngày, bạn có thể uống một lượng nước đậu đen tùy ý. Nhưng cần chú ý uống trước bữa ăn khoảng 20 phút, để ổ bụng được lấp đầy và không còn cảm giác đói nữa.

Khi nào bạn cảm thấy thèm ăn, hãy loại bỏ ngay suy nghĩ sử dụng các thức ăn nhanh hay nước ngọt mà thay vào đó nên uống 1 ly nước đậu đen.

Cách này cần được kiên trì ít nhất 1 tháng mới thấy được hiệu quả nhất định. Do vậy, uống nước đậu đen liên tục mỗi ngày là biện pháp hỗ trợ giảm cân nhanh chóng và an toàn.

Bà bầu có nên uống nước đậu đen?

Như chúng ta đã biết, đậu đen là một trong những loại ngũ cốc được trồng phổ biến ở nước ta từ nhiều đời nay. Dùng đậu đen để nấu chè hay đồ xôi đều rất ngon. Nó vô cùng bổ dưỡng với nhiều thành phần có lợi cho cơ thể như vitamin A, C, E, magie, canxi, kẽm, sắt,... protein và chất xơ.

Các thành phần này rất cần thiết cho các chị em khi đang mang thai. Nó có tác dụng chữa các chứng đau đầu, cân bằng thể trạng, giúp não hoạt động tốt, an thần, bổ huyết, bổ thậ, giúp sáng mắt. Trong đông y, đậu đen được xem là liều thuốc dưỡng thai rất công hiệu, nó góp phần ổn định tâm tính, giảm các lần nổi giận, giảm sự căng thẳng khi các hoocmon trong cơ thể bị thay đổi, tránh ảnh hưởng đến thai nhi

Ngoài ra, đậu đen còn là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho chị em hoàn hảo. Đặc biệt, khi mang bầu, các mẹ hay bị thâm nám, mụn mọc nhiều hơn, khi sử dụng đậu đen sẽ giúp loại bỏ khuẩn mụn, giúp da mịn màng hơn. Nó còn hỗ trợ duy trì cân nặng ổn định, không tăng cân quá nhanh làm rạn nứt da.

Bà bầu có nên uống nước đậu đen rang?

Nước đậu đen rang được chế biến bằng cách rang chín hạt đậu rồi nấu với nước đến khi chín mềm. Các dưỡng chất của hạt đậu sẽ được hòa tan vào nước, nếu mẹ bầu uống loại nước này sẽ rất tốt cho sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Do vậy, chúng ta đã biết được rằng, bà bầu có nên uống nước đậu đen rang hay không rồi. Nếu như đã hiểu về tầm quan trọng của đậu đen thì ngại gì mà các mẹ không bổ sung thứ nước uống bổ ích này mỗi ngày.

Thông thường, mỗi ngày mẹ bầu nên uống khoảng 750ml nước đậu đen, chia đều thành 3 – 4 lần uống. Dù nước đậu đen hơi khó uống nhưng nếu các chị bầu muốn duy trì sức khỏe mình và giúp em bé chào đời khỏe mạnh thì hãy cố gắng kiên trì mỗi ngày.

Nếu nó quá khó uống, làm buồn nôn thì có thể thêm chút sữa tươi hoặc mật ong vào để tạo hương vị hơn.

Ngoài ra, chị bầu muốn thay đổi khẩu vị thì hãy dùng thứ nước này nấu canh gà uống cũng rất tuyệt vời. Sự kết hợp các chất dinh dưỡng trong đậu đen và gà được hòa quyện lại làm nên hương vị thơm ngon và bổ dưỡng hơn bao giờ hết. Đây cũng là món ăn được nhiều chị bầu ưu thích.

Như vậy, bà bầu uống nước đậu đen rang có tốt hay không? Đương nhiên là có, chị em hãy cố gắng sử dụng nó thường xuyên mỗi ngày trong thời gian mang thai để đảm bảo tốt cho sức khỏe mẹ và bé nhé. Nếu như thấy ngán, có thể uống cách ngày 1 lần cũng được.

Tại sao nước đậu đen rang lợi sữa cho con?

Nước đậu đen rang vừa thơm ngon, lại bổ mát. Hiện nay, loại nước này được phụ nữ Nhật mà phụ nữ Việt Nam cũng vô cùng yêu thích.

Sau khi sinh thân nhiệt của các bà mẹ cũng cao hơn những người bình thường vì vậy cần bổ sung ngay một loại nước giải nhiệt, giúp lợi sữa cho mẹ là rất cần thiết.

Vì vậy, các bà mẹ nên uống nước đậu đen rang để thanh nhiệt, giải độc cơ thể, bổ máu, tăng cường lưu thông thúc đẩy tiết ra sữa. Đây là một loại nước uống tuyệt vời, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể để người mẹ có đủ sữa cho bú, tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ.

Thành phần trong nước đậu đen rất giàu các chất béo không no, protein, các vitamin và khoáng chất có lợi như kẽm, canxi, sắt, beta carotin, vitamin B1, B2, B3, B6, B12 và acid folic cần thiết cho cơ thể. Nên hàng ngày, bạn cần uống nước đậu đen rang lợi sữa cho con, đồng thời, bổ sung dưỡng chất có lợi cho cơ thể mẹ giúp cải thiện tâm trạng, thoải mái, thư thái hơn, giảm stress vô cùng hữu hiệu.

Đồng thời, khi uống nước đậu đen rang các bà mẹ sẽ tránh được tình trạng trầm cảm sau khi sinh. Nên trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút, các chị em hãy uống một cốc nước đậu đen rang nhé!

Bên cạnh uống nước đậu đen rang lợi sữa thì còn giúp chị em sau sinh phòng tránh được các chứng như: táo bón, trĩ khi cơ thể bị nóng trong và không thoát được độc tố trong người.

Đặc biệt, uống nước đậu đen rang còn giúp tăng cường thể chất, xây dựng tế bào thần kinh cho trẻ trong thời kì mang thai. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước đậu đen chứa nhiều Folate và vitamin B là hai loại khoáng chất rất cần thiết cho thai phụ – giúp ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở não, dây thần kinh xương sống của thai nhi.

Ngoài ra, uống nước đậu đen rang còn chữa được một số bệnh sau:

+ Chữa mất ngủ.

+ Chữa bụng trướng do ăn cá độc.

+ Chữa đau đầu.

+ Chữa chứng đái tháo đường.

+ Chữa ngộ độc rau quả và một số công dụng khác.

Có thể nói ngoài uống nước đậu đen rang lợi sữa thì loại nước này còn rất nhiều công dụng. Tùy vào từng chứng bệnh các chị em gặp phải mà vận dụng cho phù hợp. Để vừa tiết kiệm và đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì bạn có thể tự nấu nước đậu đen tại nhà, đơn giản và không mất nhiều thời gian.

Uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không?

Câu trả lời là tùy vào liều lượng bạn sử dụng cũng như hoàn cảnh thực tế của bạn.

Bản chất nước đậu đen rang có tính mát, thanh giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, chữa nóng trong rất tốt, nên nếu uống nước đậu đen mỗi ngày song song hoặc thay cho nước lọc sẽ tăng tính hàn trong cơ thể, đối với ai đang bị nhiệt thì áp dụng khá hiệu quả nhưng về lâu về dài thì không tốt, cũng như với những người cũng có thể chất hàn thì sẽ bị phản ứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt ai bị chân tay lạnh thì tình trạng sẽ càng bị nặng nề hơn. Do đó, nếu muốn uống nước đậu đen rang hàng ngày thì các bạn nên uống khoảng 200ml -250 ml tương đương với một cốc nước thủy tinh trong ngày mà thôi, trong một số trường hợp như đang điều trị tiểu đường, giải nhiệt nóng trong thì các bạn đi từ mức 200ml/ ngày rồi tăng dần đến mức cao nhất có thể uống nước đậu đen rang mỗi ngày là 30-40% lượng nước hàng ngày. Uống từ từ để cơ thể thích nghi dần.

Thực tế nếu mỗi ngày bạn uống 1 cốc nước đỗ đen (200ml) có pha mật ong vào buổi sáng sớm sẽ vô cùng tốt cho sức khỏe, những lợi ích của mật ong kết hợp với nước đỗ đen rang sẽ bảo vệ sức khỏe bạn tuyệt vời nhất, chưa kể mật ong tính nóng sẽ trung hòa tính mát của nước đỗ đen rang, không lo gây nóng hay quá mát cho cơ địa từng người.

Còn theo các bác sĩ khuyến cáo đối với người có sức khỏe bình thường thì nên uống nước đậu đen rang tuần 2-3 lần là được, uống cách ngày và không cố định thời gian uống trong ngày, mỗi lần uống tầm 1-2 cốc. Chú ý với trẻ em dưới 6 tuổi thì giảm lượng so với người lớn, trên 6 tuổi thì dùng được như mức với người lớn.

Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp bạn trả lời được câu hỏi uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không? một cách chi tiết và cụ thể nhất. Chúc bạn có những giây phút tuyệt vời thưởng thức cốc nước đỗ đen rang thơm ngon bảo vệ sức khỏe bên gia đình, bạn bè, người thân nhé.