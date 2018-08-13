Tự làm bún trộn thịt nướng ngon “nhức nhối” chỉ với 4 bước cực đơn giản

Bún trộn thịt nướng là một món ăn ngon, dễ ăn và không hề ngán. Món ăn này không thực sự cầu kỳ như bạn nghĩ bởi có thể dễ dàng làm bún trộn thịt nướng ngay tại nhà chỉ với vài bước đơn giản.

Với cách làm món bún thịt nướng đơn giản theo công thức dưới đây, bạn có thể chuẩn bị đủ cho gia đình 4 người ăn.

Bún trộn thịt nướng là món ăn ngon với cách làm không quá khó

- Thịt ba chỉ: 600g

- Đu đủ xanh: ¼ quả

- Cà rốt: 1 củ

- Hành khô, tỏi: 2 củ

- Bún tươi: 1.5 cân

- Các loại rau thơm: xà lách, rau thơm, rau mùi, tía tô, kinh giới,...

- Các loại gia vị: bột canh, đường, hạt tiêu, giấm

- Lạc rang đập dập: ¼ bát con

- Giá đỗ: 1 lạng

Bún trộn thịt nướng phù hợp cho những ngày ngán ăn cơm

Cách làm món bún thịt nướng thơm ngon

Bước 1: Ướp thịt nướng

Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, để cho ráo nước rồi thái thành các lát mỏng dài để dễ thấm gia vị

Hành khô, tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ cho vào ướp thịt

Thêm vào 1 thìa bột canh, 2 thìa đường, ½ thìa hạt tiêu

Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại, cất vào tủ lạnh ít nhất 3 giờ trước khi nướng

Ướp thịt trước khi nướng ít nhất 3 giờ cho thấm

Bước 2: Pha nước mắm trộn

Có 2 cách pha nước trộn cho món bún thịt nướng, đó là pha bằng nước mắm hoặc pha bằng gia vị

Nếu pha bằng nước mắm, bạn pha theo công thức sau: 8 muỗng canh nước mắm, 20 muỗng canh nước ấm, 7 muỗng canh giấm hoặc thay bằng 2 quả chanh tùy thích, 9 muỗng canh đường trắng, ớt và tỏi băm

Công thức pha nước trộn bún bằng gia vị: 2 muỗng bột canh, 2 muỗng nước tương, ½ muỗng hạt tiêu, 3 muỗng đường, 2 muỗng cốt chanh hoặc giấm, ớt và tỏi băm

Còn với đu đủ và cà rốt, bạn rửa sạch, thái thành các lát mỏng và vuông nhỏ, sau đó xóc với muối khoảng 5 phút rồi đem rửa sạch, bỏ ra rổ cho ráo nước. Cuối cùng, cho cà rốt và đu đủ ra một tô lớn, thêm vào đó ½ thìa bột canh, 2 thìa đường, 1 thìa giấm rồi trộn đều cho ngấm

Bước 3: Tiến hành nướng thịt

Món bún trộn thịt nướng sẽ có hương vị thơm ngon nhất khi bạn nướng thịt trên bếp than hoa rực hồng, để phần mỡ cháy xém một chút, rất thơm và giòn.

Nướng thịt trên bếp than hoa sẽ có hương thơm đặc trưng

Nếu ngại nhóm lò và sợ ám khói, bạn có thể nướng thịt trong lò nướng ở mức nhiệt 200 độ C trong 15-20 phút khi thấy thịt chuyển màu nâu vàng sậm, phần cạnh bì hơi cứng lại.

Đối với những gia đình không có lò nướng, bạn có thể nướng thịt bằng chảo bằng cách láng chảo với khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó lần lượt rải từng miếng thịt vào rồi chiên đến khi chín vàng.

Bước 4: Trình bày và thưởng thức món bún trộn thịt nướng

Nếu bụng dạ không được tốt thì bạn nên đun nước sôi, thả bún vào rồi đổ ra một chiếc rổ cho ráo nước rồi mới bắt đầu ăn. Tương tự với giá đỗ cũng vậy, bạn có thể chần sơ trước khi ăn.

Với cách làm bún trộn thịt nướng này, bạn có thể tự tin chiêu đãi cả gia đình mình

Cách trình bày món bún trộn thịt nướng chuẩn vị như sau:

Chia bún ra các bát tô, rải thịt nướng lên trên, sau đó đến các loại rau thơm tùy thích, giá đỗ, đu đủ và cà rốt trộn chua, lạc rang đã đập dập.

Cuối cùng, bạn cho nước mắm trộn vào là có thể thưởng thức ngay.

Lưu ý, lạc rang rất dễ ỉu nếu không ăn luôn, do đó bạn chỉ nên trộn trước khi ăn để đảm bảo bún trộn có vị ngon hoàn hảo nhất.