Tự làm bún trộn thịt nướng ngon “nhức nhối” chỉ với 4 bước cực đơn giản

Vào bếp 13/08/2018 14:42

Bún trộn thịt nướng không nhất thiết phải chuẩn bị bếp than để nướng thịt, có nhiều cách khác nhau để có một mẻ thịt thơm ngon hấp dẫn.

Bún trộn thịt nướng là một món ăn ngon, dễ ăn và không hề ngán. Món ăn này không thực sự cầu kỳ như bạn nghĩ bởi có thể dễ dàng làm bún trộn thịt nướng ngay tại nhà chỉ với vài bước đơn giản.

Tự làm bún trộn thịt nướng ngon “nhức nhối” chỉ với 4 bước cực đơn giản - Ảnh 1

Bún trộn thịt nướng là món ăn ngon với cách làm không quá khó

Chuẩn bị nguyên liệu làm món bún trộn thịt nướng

Với cách làm món bún thịt nướng đơn giản theo công thức dưới đây, bạn có thể chuẩn bị đủ cho gia đình 4 người ăn.

- Thịt ba chỉ: 600g

- Đu đủ xanh: ¼ quả

- Cà rốt: 1 củ

- Hành khô, tỏi: 2 củ

- Bún tươi: 1.5 cân

- Các loại rau thơm: xà lách, rau thơm, rau mùi, tía tô, kinh giới,...

- Các loại gia vị: bột canh, đường, hạt tiêu, giấm

- Lạc rang đập dập: ¼ bát con

- Giá đỗ: 1 lạng

Tự làm bún trộn thịt nướng ngon “nhức nhối” chỉ với 4 bước cực đơn giản - Ảnh 2

Bún trộn thịt nướng phù hợp cho những ngày ngán ăn cơm

Cách làm món bún thịt nướng thơm ngon

Bước 1: Ướp thịt nướng

Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, để cho ráo nước rồi thái thành các lát mỏng dài để dễ thấm gia vị

Hành khô, tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ cho vào ướp thịt

Thêm vào 1 thìa bột canh, 2 thìa đường, ½ thìa hạt tiêu

Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại, cất vào tủ lạnh ít nhất 3 giờ trước khi nướng

Tự làm bún trộn thịt nướng ngon “nhức nhối” chỉ với 4 bước cực đơn giản - Ảnh 3

Ướp thịt trước khi nướng ít nhất 3 giờ cho thấm

Bước 2: Pha nước mắm trộn

Có 2 cách pha nước trộn cho món bún thịt nướng, đó là pha bằng nước mắm hoặc pha bằng gia vị

Nếu pha bằng nước mắm, bạn pha theo công thức sau: 8 muỗng canh nước mắm, 20 muỗng canh nước ấm, 7 muỗng canh giấm hoặc thay bằng 2 quả chanh tùy thích, 9 muỗng canh đường trắng, ớt và tỏi băm

Công thức pha nước trộn bún bằng gia vị: 2 muỗng bột canh, 2 muỗng nước tương, ½ muỗng hạt tiêu, 3 muỗng đường, 2 muỗng cốt chanh hoặc giấm, ớt và tỏi băm

Còn với đu đủ và cà rốt, bạn rửa sạch, thái thành các lát mỏng và vuông nhỏ, sau đó xóc với muối khoảng 5 phút rồi đem rửa sạch, bỏ ra rổ cho ráo nước. Cuối cùng, cho cà rốt và đu đủ ra một tô lớn, thêm vào đó ½ thìa bột canh, 2 thìa đường, 1 thìa giấm rồi trộn đều cho ngấm

Bước 3: Tiến hành nướng thịt

Món bún trộn thịt nướng sẽ có hương vị thơm ngon nhất khi bạn nướng thịt trên bếp than hoa rực hồng, để phần mỡ cháy xém một chút, rất thơm và giòn.

Tự làm bún trộn thịt nướng ngon “nhức nhối” chỉ với 4 bước cực đơn giản - Ảnh 4

Nướng thịt trên bếp than hoa sẽ có hương thơm đặc trưng

Nếu ngại nhóm lò và sợ ám khói, bạn có thể nướng thịt trong lò nướng ở mức nhiệt 200 độ C trong 15-20 phút khi thấy thịt chuyển màu nâu vàng sậm, phần cạnh bì hơi cứng lại.

Đối với những gia đình không có lò nướng, bạn có thể nướng thịt bằng chảo bằng cách láng chảo với khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó lần lượt rải từng miếng thịt vào rồi chiên đến khi chín vàng.

Bước 4: Trình bày và thưởng thức món bún trộn thịt nướng

Nếu bụng dạ không được tốt thì bạn nên đun nước sôi, thả bún vào rồi đổ ra một chiếc rổ cho ráo nước rồi mới bắt đầu ăn. Tương tự với giá đỗ cũng vậy, bạn có thể chần sơ trước khi ăn.

Tự làm bún trộn thịt nướng ngon “nhức nhối” chỉ với 4 bước cực đơn giản - Ảnh 5

Với cách làm bún trộn thịt nướng này, bạn có thể tự tin chiêu đãi cả gia đình mình

Cách trình bày món bún trộn thịt nướng chuẩn vị như sau:

Chia bún ra các bát tô, rải thịt nướng lên trên, sau đó đến các loại rau thơm tùy thích, giá đỗ, đu đủ và cà rốt trộn chua, lạc rang đã đập dập.

Cuối cùng, bạn cho nước mắm trộn vào là có thể thưởng thức ngay.

Lưu ý, lạc rang rất dễ ỉu nếu không ăn luôn, do đó bạn chỉ nên trộn trước khi ăn để đảm bảo bún trộn có vị ngon hoàn hảo nhất.

Quán bún mắm, bún thịt nướng có thâm niên trên 20 năm ở Sài Gòn

Quán bún mắm, bún thịt nướng có thâm niên trên 20 năm ở Sài Gòn

Bún mắm hấp dẫn bởi vị nước lèo với vị nước mắm vừa đủ, thơm nức, ăn kèm với các loại rau sống tạo cảm giác hài hòa; bún thịt nướng với thịt được ướp vừa vặn, thịt mềm mà không bị khô là những quán ăn có thâm niên và được nhiều thực khách yêu thích khi đến Sài Gòn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm bún thịt nướng cách làm bún thịt nướng ngon cách làm bún thịt nướng tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay