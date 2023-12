Tham khảo 8 cách chế biến cá basa kho đậm vị, không tanh

Cá basa kho – món ăn quen thuộc trong bữa cơm của gia đình Việt. Vị béo của cá hòa quyện cùng với các loại gia vị tạo nên một món ăn đậm đà, đưa cơm. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm các món cá basa kho, cùng tìm hiểu nhé!

Phân biệt cá basa với cá hú

Cá basa và cá hú đều là cá có lớp da trơn, chất thịt ngon nên được nhiều người dùng sử dụng chế biến món ăn. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta dễ bị nhầm lẫn 2 loại cá này. Tuy nhiên, nếu lưu ý kỹ, ta sẽ thấy cá basa có phần đầu ngắn, dẹp, miệng bị lệch so với đầu và có hàm răng to, rộng. Trong khi đó, đầu cá hú lại tròn và phần hàm dưới rộng hơn so với cá basa.