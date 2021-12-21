Tham khảo 8 cách chế biến cá basa kho đậm vị, không tanh

Cá basa và cá hú đều là cá có lớp da trơn, chất thịt ngon nên được nhiều người dùng sử dụng chế biến món ăn. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta dễ bị nhầm lẫn 2 loại cá này. Tuy nhiên, nếu lưu ý kỹ, ta sẽ thấy cá basa có phần đầu ngắn, dẹp, miệng bị lệch so với đầu và có hàm răng to, rộng. Trong khi đó, đầu cá hú lại tròn và phần hàm dưới rộng hơn so với cá basa.

Cá basa kho – món ăn quen thuộc trong bữa cơm của gia đình Việt. Vị béo của cá hòa quyện cùng với các loại gia vị tạo nên một món ăn đậm đà, đưa cơm. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm các món cá basa kho , cùng tìm hiểu nhé!

Râu trên của cá basa có độ dài khoảng chừng ½ đầu và râu dưới bằng ⅓ so với đầu. Trong khi đó, 2 chiếc râu của cá hú đều dài.

Phân biệt cá basa với cá hú

Phần thân của cá basa khá ngắn, vùng lưng có màu xanh nhạt và mặt bụng có màu trắng. Còn thân cá hú thì dài hơn, bụng phình to, lưng và bụng được phủ 2 màu xám đen và trắng.

Cách kho cá basa kho không bị tanh

Khi cá bị ươn hay tanh thì dường như món ăn của chúng ta không còn đúng chuẩn ngon nữa. Vì thế khâu chọn cá là một bước vô cùng quan trọng.

Cách lựa chọn cá: Nên chọn cá còn sống, bơi trong chậu. Mắt cá trong, khi dùng tay nhấn vào thịt cá thấy được sự rắn chắc, có độ đàn hồi. Đặc biệt không để lại vết ấn trên thân cá. Như vậy là các bạn đã có một miếng thịt cá tươi, ngon cho cả gia đình.

Để giảm bớt mùi tanh của cá, hãy rửa lại bằng nước vo gạo hoặc loại bỏ máu tanh bằng nước muối pha loãng.

Khi làm cá hãy bỏ hết phần màng đen phía dưới bụng cá. Sau đó thêm vài giọt chanh vào, để mùi tanh của cá bị đánh mất.

Sau khi rửa cá sạch, hãy để cá vào rổ cho ráo nước, trước khi cho vào nồi kho.

Nếu các muốn món cá basa kho được thơm ngon, đậm vị thì hãy ướp cá với gia vị trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Không nên đổ nước lạnh vào kho cá, đây cũng là nguyên nhân khiến cho món cá basa kho bị tanh nhiều hơn.

Không nên đảo hoặc trộn cá lên, vì nó sẽ làm cá bị nát và không còn đẹp mắt, không còn ngon nữa.

Những công thức chế biến cá basa kho thơm ngon tại nhà

1. Cá basa kho tộ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cá basa 300g

Hành tỏi băm 40 gr

Hành lá 3 nhánh (cắt nhỏ)

Ớt 1 trái (cắt nhỏ)

Tương ớt 1 muỗng cà phê

Hành lá 3 nhánh (cắt nhot)

Nước mắm 2 muỗng canh

Nước màu 1 muỗng canh

Nước chanh 1 ít

Gia vị thông dụng 1 ít (đường/ muối/ hạt nêm/ tiêu)

Dầu ăn 2 muỗng canh

Dụng cụ thực hiện: Nồi đất, dao, thớt, tô, kéo,…

Cách chế biến Cá basa kho tộ

Cá basa kho tộ

Bước 1: Sơ chế cá basa

Cá basa sau khi mua về các bạn xát với muối rồi rửa lại sạch với nước cho cá bớt nhớt. Sau đó ngâm cá trong nước chanh pha loãng hoặc nước pha có thêm giấm trong khoảng 5 phút để khử mùi tanh của cá.

Kế đến các bạn cắt cá thành từng khứa nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Ướp cá

Cho các khứa cá vào một tô lớn, ướp gia vị vào cá với: ½ phần hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tương ớt, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước màu và ½ muỗng cà phê tiêu xay.

Trộn đều rồi để trong khoảng 30 phút cho thịt cá thấm gia vị.

Mách bạn: Cách ướp cá cùng với tương ớt sẽ giúp cho thịt cá kho có màu vàng cam rất bắt mắt đấy nhé!

Bước 3: Kho cá

Bắc nồi đất lên bếp, cho thêm vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu đã nóng, các bạn cho phần hành tỏi băm còn lại vào, để lửa nhỏ, phi cho hành tỏi dậy mùi thơm.

Sau đó, các bạn cho các khứa cá đã ướp gia vị vào, trở đều cho cá thấm hành, tỏi. Kế đến các bạn điều chỉnh lửa lớn, cho hết phần nước ướp cá vào, thêm 50ml nước lọc.

Khi cá sôi bùng lên, các bạn chỉnh lại lửa nhỏ liu riu rồi tiếp tục kho cá thêm khoảng 15 phút nữa.

Mách nhỏ: Cứ khoảng 5 đến 7 phút bạn nên đảo nhẹ nhàng mặt cá 1 lần để cá được chín đều 2 mặt mà không bị nát cá nhé!

Khi cá đã chuyển sang màu vàng và nước cá sệt lại dần, các bạn cho phần hành lá và ớt đã cắt nhỏ lên bề mặt, kho thêm 3 – 5 phút nữa là hoàn tất.

Bước 4: Thành phẩm

Nồi cá basa kho tộ thơm phức, nóng hổi. Thịt cá basa sẽ có màu vàng cam hấp dẫn, mềm ngon, thấm đều gia vị. Điểm trên món cá kho là chút màu đỏ tươi của ớt cắt cùng màu xanh của hành lá, tất cả tạo nên một nồi cá basa kho tộ thật là bắt mắt, nhìn là muốn ăn ngay!

2. Cá basa kho tộ nước cốt dừa

Nguyên liệu

Cá basa 500gr

Đầu hành lá băm 1 muỗng canh

Tỏi băm 2 muỗng canh

Hành tím băm 2 muỗng canh

Ớt sừng 1 quả

Nước cốt chanh 1 ít (có thể thay bằng giấm)

Nước cốt dừa 3 muỗng canh

Nước màu 1 muỗng canh

Nước mắm 3 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít

(Muối/ Đường/ Tiêu/ Hạt nêm)

Cách chế biến Cá basa kho tộ nước cốt dừa

Cá basa kho tộ nước cốt dừa

Bước 1: Sơ chế cá

Để loại bỏ nhớt và mùi tanh, cá basa sau khi mua mang đi xát sạch cùng với muối, mang cái đi ngâm với nước pha 1 ít nước cốt chanh trong 5 phút, sau đó xả sạch lại với nước sạch, để ráo. Cắt cá thành từng khoanh nhỏ vừa ăn

Bước 2: Ướp cá

Ướp cá cùng với gia vị gồm: 1 muỗng canh đầu hành lá băm, 1 muỗng canh hành tím băm và tỏi băm mỗi loại, ⅓ muỗng canh hạt nêm, ⅓ muỗng canh đường, ⅓ muỗng canh tiêu, 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước màu

Sau đó trộn thật đều và để cá ngấm hết gia vị khoảng 1 tiếng.

Bước 3: Kho cá

Bạn bắc nồi lên bếp để lửa vừa, thêm vào nồi 1 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu nóng thì bạn phi thơm 1 muỗng canh tỏi và hành tím băm mỗi loại.

Tiếp đó, các bạn cho cá basa vào nồi, thêm khoảng 300ml nước sôi, đậy nắp và kho trong khoảng 25 – 30 phút.

Khi đủ thời gian, các bạn mở nắp, cho thêm 3 muỗng canh nước cốt dừa, ớt sừng cắt thành từng lát rồi nêm nếm sao cho vừa ăn, kho thêm khoảng 10 phút nữa cho tới khi thấy nước kho hơi sệt lại thì tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Cá basa kho tộ sau khi đã hoàn thành có màu sắc vô cùng hấp dẫn. Thịt cá mềm, thơm béo, nước kho đậm đà, cay cay đặc trưng của tiêu, ớt sừng, beo béo của cốt dừa.

Món này dùng với cơm nóng thì còn gì bằng, còn chần chờ gì nữa mà không vào bếp ngay với món ăn hấp dẫn này nào.

3. Cá basa kho nghệ

Nguyên liệu

500g cá ba sa

50g nghệ tươi giã nhuyễn

Ớt, hành khô, tỏi

Muối, tiêu, nước mắm, đường, hạt nêm, nước màu

Cách làm cá basa kho nghệ

Cá basa kho nghệ

Bước 1: Các bạn làm sạch cá, rồi ướp cá cùng với gia vị gồm: hành khô, tỏi băm, nghệ tươi giã nhuyễn, ớt bằm, 2 muỗng nước mắm, 1 ít muối, 1 muỗng hạt nêm, 3 muỗng đường, 1 ít hạt tiêu, nước màu kho cá. Rồi ướp cá trong khoảng 20 phút cho thấm đều.

Bước 2: Các bạn cho cá vào nồi và cho lên bếp, nấu cho đến khi cá săn lại thì cho thêm ít nước vào và kho với lửa nhỏ. Khi nước cạn, cá chín thì bạn cho hành lá và tiêu lên trên mặt cá là hoàn thành rồi đấy.

4. Cá basa kho gừng

Nguyên liệu

400g cá basa

Nước màu kho cá, hạt nêm, nước mắm, tiêu, đường, dầu ăn

Tỏi, ớt, hành khô, hành lá

Cách làm cá basa kho gừng

Bước 1: Sơ chế cá basa

Các bạn làm sạch cá basa rồi cắt thành từng khúc nhỏ vừa ăn. Sau đó, ướp cá trong khoảng 15 phút với ½ muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng nước màu.

Cá basa kho gừng

Bước 2: Sơ chế gừng

Bạn đem cạo sạch lớp vỏ của gừng, 1 nửa thái thành sợi cho vào đáy nồi, 1 nửa giã nhuyễn cùng với tỏi, hành khô và ớt.

Bước 3: Tiến hành kho cá basa

Bạn xếp cá lên trên lớp gừng sợi rồi đun với lửa nhỏ. Sau đó, khi cá sôi, các bạn cho nước lọc vào cùng với tỏi, hành khô, ớt giã nhuyễn và nêm nếm lại một lần nữa.

Bước 4: Hoàn thành món cá basa kho gừng

Khi cá chín, bạn cho hành lá vào thì tắt bếp.

5. Cá basa kho riềng

Nguyên liệu

1 con cá basa

1 củ riềng nhỏ

1 củ gừng nhỏ

Hành, tỏi, ớt

Nước mắm, hạt tiêu, đường, hạt nêm, bột nghệ

Cách làm cá basa kho riềng

Cá basa kho riềng

Bước 1: Cá basa các bạn mang đi làm sạch, rồi cắt thành khúc vừa ăn. Sau đó, ướp cá với hành, tỏi băm, gừng giã nhuyễn, cùng các gia vị: ½ muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 ít bột nghệ, tiêu. Rồi trộn thật đều và ướp trong khoảng 45 phút cho cá ngấm đều.

Bước 2: Riềng và hành khô làm sạch vỏ, thái thành lát rồi xếp vào dưới đáy nồi. Tiếp theo, xếp cá đã ướp lên trên và tiến hành kho cá với lửa nhỏ.

Bước 3: Khi cá sôi thì bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị và khi cá chín bạn cho hành lá vào là được.

6. Cá basa kho tiêu

Nguyên liệu

1 con cá basa

Hành khô, tỏi

Tiêu xanh

Ớt sừng

Nước mắm, hạt nêm, đường, nước màu, bột ngọt, tiêu, dầu ăn

Hành lá

Cách làm cá basa kho tiêu

Cá basa kho tiêu

Bước 1: Làm sạch cá basa để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh và nhớt, rồi cắt cá thành từng khúc vừa ăn. Tiếp theo, các bạn ướp cá với các gia vị: 1 muỗng hạt nêm, ½ muỗng bột ngọt, 1 muỗng nước mắm, ½ muỗng tiêu và 1 muỗng đường, 1 muỗng nước màu cùng hành tỏi băm nhuyễn. Nên ướp cá trong khoảng 20 phút cho cá ngấm gia vị.

Bước 2: Các bạn cho nồi lên bếp, cho cá đã ướp cùng với hạt tiêu xanh vào nồi rồi nấu sôi. Khi cá săn lại, các bạn cho thêm nước lọc và nêm nếm thêm gia vị rồi đun với lửa nhỏ cho đến khi nước cạn.

Bước 3: Khi cá basa đã chín, bạn cho hành lá và tiêu đã xay vào thì tắt bếp. Vậy là hoàn thành, bạn có thể dọn ra và ăn kèm với cơm nóng rồi đấy!

7. Cá basa kho cà chua

Nguyên liệu

1 con cá basa

4 quả cà chua

Hành lá, hành tím

Hạt nêm, đường, nước mắm, bột ngọt, sốt Mayonnaise

Cách làm cá basa kho cà chua

Cá basa kho cà chua

Bước 1: Cá basa mang đi làm sạch, cắt đôi rồi ướp với gia vị gồm: 1 muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng hạt nêm, ớt và đầu hành lá băm, hạt tiêu. Ướp cá tron khoảng 20 phút cho cá thấm.

Bước 2: Cho hành tím và dầu ăn vào phi thơm, rồi cho cà chua băm đã nhuyễn vào xào. Tiếp đến, các bạn cho cá basa nấu cùng.

Khi cá đã săn lại, các bạn cho thêm vào 1 ít nước lọc, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, nấu với lửa nhỏ trong 10 phút cho nước sánh lại.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cho xốt Mayonnaise vào rồi tắt bếp và rắc hành lá lên trên là hoàn thành.

8. Cá basa kho thơm

Nguyên liệu

500g cá basa

½ quả thơm

Hành lá, hành tím

Nước mắm, đường, muối, tiêu, nước màu

Cách làm cá basa kho thơm

Cá basa kho thơm

Bước 1: Cá mua về mang đi rửa sạch để ráo, cắt thành khúc rồi ướp với gia vị: 2 nước mắm, 1 muỗng nước màu, 1 muỗng đường, hành tím thái lát trong 30 phút cho cá ngấm đều gia vị.

Bước 2:. Thơm gọt bỏ vỏ, cắt miếng nhỏ và ướp với 1 muỗng đường.

Bước 3: Bạn cho cá và thơm vào chảo cùng ớt cắt lát vào và trộn đều lên. Tiếp theo, kho cá với lửa nhỏ đến khi cá săn lại, bạn cho ít nước lọc vào.

Bước 4: Nêm nếm lại gia vị và kho cá đến khi nước trong nồi gần sánh lại thì rắc thêm hành lá và tiêu lên trên là được.

Hương thơm phưng phức của nồi cá basa kho cùng với màu sắc bắt mắt và hương vị đậm đà chắc chắn sẽ khiến cả gia đình bạn mê mẩn cho xem. Chúc các bạn thành công với cách làm các món cá basa kho này nhé!





