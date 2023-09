Tại sao và làm thế nào để giữ thức ăn không bị ôi thiu?

Có rất nhiều lý do tại sao thức ăn bị ôi thiu vào mùa hè. Trong đó chủ yếu là do nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, khiến thức ăn không thể giữ nguyên mùi vị và dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây ôi, thiu. Trong trường hợp này, để giữ thức ăn không bị ôi thiu thì bạn có thể áp dụng một trong các cách sau đây nhé.

Các cách tốt nhất để giữ thức ăn không bị ôi thiu vào mùa hè

1. Điều chỉnh lại nhiệt độ bảo quản thức ăn trong tủ lạnh

Đồ ăn bị ôi thiu. Ảnh minh họa: Internet.

Ngăn mát tủ lạnh nên để dưới 5 độ C và ngăn đá từ -15 đến -18 độ C. Thùng giữ lạnh nên dùng đá sạch hoặc túi đá khô. Đồng thời chú ý, thịt và rau sống nên được bảo quản ở 5 độ C hoặc thấp hơn để tươi lâu.