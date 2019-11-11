Theo các chuyên gia dinh dưỡng, từ xa xưa ông bà ta đã biết cách hãm trà gạo lứt đậu đen xanh lòng để uống mỗi ngày, không chỉ thanh nhiệt, đào thải độc tố mà còn để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các căn bệnh nguy hiểm như là: gan, thận, tim mạch... Ngày nay, gạo lứt với đậu đen rang còn thường được sử dụng nhiều trong việc giảm cân, ngăn ngừa béo phì. Đây là căn bệnh “đại dịch” trên thế giới, khiến vóc dáng, cơ thể trở nên “quá khổ” và đặc biệt, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính (tim mạch, xương khớp...) gây ra gánh nặng cho xã hội. Cụ thể như sau:

Gạo lứt và đậu đen là sự kết hợp tuyệt vời, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe , tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả. Bởi đây 2 loại thực phẩm vô cùng giàu dưỡng chất, gạo lứt gồm nhiều chất tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ cùng các vitamin như B1, B2, B3, B6, các axit như pantothenic (vitamin B5), para-aminobenzoic (PABA), folic (vitamin M), phytic, các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, magiê, selen, glutathion (GSH), kali và natri. Khi nấu thành cơm, gạo lứt chứa 84mg magie, trong khi đó ở gạo trắng chỉ có 19mg. Đậu đen cũng chứa đa dạng các chất dinh dưỡng thực vật như các saponin, anthocyanin, kaempferol, và quercetin, tất cả đều có những đặc tính chống oxy hóa, cùng các khoáng chất như folate, magiê, phospho, kali, kẽm, đồng và nhu cầu mangan. Các thành phần dưỡng chất này đã làm nên tác dụng của trà gạo lứt đậu đen .

Thanh lọc gan là một trong những công dụng của trà gạo lứt đậu đen, giúp nước da lúc nào cũng hồng hào sáng, đẹp do máu sạch, không chứa độc tố. Theo đó, trong gạo lứt và đậu đen có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, những người mắc bệnh gan hay người bình thường sử dụng đều rất tốt cho cơ thể.

Trà gạo lứt đậu đen thanh lọc gan rất tốt

Bác sĩ Renée Welhouse (Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm cho những bệnh nhân bị chai gan nặng uống trà gạo lứt đậu đen. Kết quả bất ngờ đã xảy ra, sau một thời gian uống nước gạo lứt đậu đen rang, bệnh nhân có máu rất sạch, hồng huyết cầu rất tròn và huyết thanh rất trong. Còn những bệnh nhân không sử dụng nước gạo lứt đậu đen thì hồng huyết cầu một là méo mó, hai là chứa rất nhiều những độc tố và ký sinh trùng (Para-sites).

Sau khi kết thúc thử nghiệm này, các bác sĩ khoa nội đã khuyên người bệnh nên uống trà gạo lứt với đậu đen rang mỗi ngày, có thể uống thay nước lọc, uống khi khát, uống bất cứ lúc nào. Có thể uống hoặc lạnh tùy thích. Bên cạnh đó, nếu bị bệnh gout, cơ thể hay mệt mỏi thì người bệnh nên uống trà gạo lứt đậu đen trường kỳ, các chứng này sẽ khỏi hẳn. Tuy nhiên, với những người bị chứng hàn, thận yếu thì không nên uống quá nhiều, mỗi ngày 1-2 cốc là phù hợp.

Giảm cân

Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ về hiệu quả giảm cân của trà gạo lứt đậu đen. Do đó, họ luôn đặt ra nghi vấn, không biết giảm cân bằng việc uống nước đậu đen và gạo lứt rang có tốt không?

Tuy nhiên thực tế đã chứng minh được rằng, uống trà gạo lứt đậu đen có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc giảm cân. Gạo lứt và đậu đen đều rất giàu chất xơ và các loại vitamin nhóm B (B1, B3, B6), vitamin E, magiê, mangan, sắt. Những dưỡng chất này giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, quá trình chuyển hóa diễn ra thuận lợi, không bị tích tụ mỡ thừa, gây nên béo phì. Đặc biệt là hàm lượng chất xơ trong gạo lứt và đậu đen giúp no lâu, làm tín hiệu “no” đến chính xác hơn, hạn chế nạp thêm năng lượng không cần thiết.

Uống trà gạo lứt đậu đen tốt cho sức khỏe

Nhưng để hiệu quả giảm cân tốt hơn, không chỉ uống mà bạn hãy ăn thêm gạo lứt và đậu đen. Chất xơ trong 2 thực phẩm này là một trong những yếu tố quan trọng để giảm cân và quản lý cân nặng nhờ chức năng làm no hệ thống tiêu hóa, giảm thèm ăn, qua đó giảm được lượng calo nạp vào.

Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu cũng đã chứng minh được rằng việc ăn những loại thực phẩm chất xơ như gạo lứt và đậu đen thúc đẩy làn da và mái tóc khỏe mạnh, tăng sinh lực hiệu quả. Sở dĩ như vậy là do, đậu đen và gạo lứt chứa rất nhiều chất chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh được rằng đậu đen và gạo lứt chứa các chất chống oxy hóa nhiều gấp 10 lần một số loại hoa quả khác. Do đó, khi sử dụng 2 loại thực phẩm này sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, ngăn ngừa lão hóa, tốt cho mắt, phòng chống một số bệnh ung thư… Số lượng người thường xuyên ăn gạo lứt và đậu đen hoặc uống trà gạo lứt đậu đen có thể giảm bệnh tim mạch lên tới 82%. Do đây là 2 thực phẩm chứa hàm lượng lớn magie và folate, có tác dụng giảm hormocystein –một trong những loại amino acid gây nguy cơ mắc bệnh tim và gây biến chứng đột quỵ.

Trà gạo lứt đậu đen - Thức uống tốt cho người già

Theo đông y, các thành phần có trong gạo lứt và đậu đen được đánh giá là mang tính dương hóa. Người già mắc bệnh xương khớp lại có tính âm hóa. Vì thế 2 thực phẩm này có tác dụng điều trị bệnh gout và phong thấp hiệu quả cho người già, để việc vận động, đi lại dễ dàng hơn.

Theo y học hiện đại, lượng canxi, photpho và magie trong đậu đen và gạo lứt dồi dào, giúp cho xương chắc khỏe. Đây là những chất tốt giúp cải thiện vấn đề xương khớp, nhất là bệnh loãng xương ở người già và còi xương ở trẻ nhỏ.

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Cách làm trà gạo lứt đậu đen giảm cân

Để làm trà gạo lứt đậu đen giảm cân, bạn hãy chọn gạo lứt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đậu đen hãy chọn hạt to, chắc, mẩy. Sau đó, tiến hành rang. Bạn hãy lấy một lượng gạo lứt và đậu đen vừa phải, cho vào chảo, đun lửa nhỏ, đảo đều tay khi rang. Tốt nhất, bạn nên rang gạo lứt riêng và đậu đen riêng. Rang đến khi nào gạo và đậu đen có màu vàng đậm, hay màu nâu, nâu sẫm là được. Rang xong để nguội rồi cho vào hũ thủy tinh bảo quản và dùng dần.

Rang gạo lứt và đậu đen để hãm thành trà

Cách hãm trà gạo lứt đậu đen:

Bước 1: Cho đậu đen và gạo lứt vào trong túi vải cột chặt. Túi này có chức năng để lọc.

Bước 2: Cho túi này vào trong tách pha trà. Sau đó, đổ nước nóng mới đun sôi vào, hãm khoảng 5-10 phút.

Bước 3: Rót trà ra và thưởng thức.

Một số lưu ý khi uống trà gạo lứt đậu đen:

+ Bạn có thể uống trà gạo lứt đậu đen rang mỗi ngày để giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, cải thiện hoạt động não… Tuy nhiên chỉ uống khoảng 1-2 cốc mỗi ngày là đủ, không nên uống quá nhiều vì có thể gây ra chứng lạnh bụng và rối loạn tiêu hóa.

+ Khi uống trà gạo lứt đậu đen để giảm cân thì cần phải tránh xa các loại thực phẩm đóng hộp trong siêu thị, để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Gạo lứt và đậu đen là 2 thực phẩm tốt cho sức khỏe con người

+ Khi uống nước gạo lứt đậu đen thì không nên ăn các thực phẩm giàu kẽm, sắt, canxi ngay sau đó. Nên sử dụng cách nhau khoảng 4 tiếng để tránh chất phytate trong đậu đen làm giảm hấp thu các dưỡng chất.

Qua đây có thể thấy được có rất nhiều tác dụng của trà gạo lứt đậu đen tốt cho người già đến trẻ nhỏ, bồi bổ cơ thể hiệu quả. Vì vậy, vào những ngày cuối tuần bạn hãy dành ra một chút thời gian để rang đậu đen và gạo lứt, pha trà uống, giúp nâng cao sức khỏe tổng thể cho cả gia đình.