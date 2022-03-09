Những mẹo rã đông thực phẩm chị em cần biết để tránh rước họa cho cả nhà

Giữ lạnh thực phẩm là điều cần thiết để bảo quản thực phẩm lâu dài. Rã đông cũng là một trong những bước quan trọng trong quá trình chế biến thực phẩm, tránh sự sinh sôi của vi khuẩn. Vậy rã đông như thế nào mới là đúng cách?

Theo giải thích của chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng ở châu Âu, Blanca García-Orea được biết đến nhiều hơn trên mạng với tên gọi Blanca Nutri, nhiệt độ đông lạnh "không giết chết vi sinh vật, nó chỉ khiến chúng ngừng phát triển". Vì vậy khi rã đông là "khi vi khuẩn tiếp tục hoạt động nhân lên".

Cách rã đông thực phẩm đúng cách là gì?

Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra một số hướng dẫn để rã đông thực phẩm đúng cách, cũng như "hạn sử dụng" của một số loại thực phẩm được bảo quản trong tủ đông. Chuyên gia nhấn mạnh rằng không bao giờ được rã đông ở nhiệt độ phòng (rã đông tự nhiên ngay trên bàn). Cô nói: “Đó là nhiệt độ hoàn hảo để vi khuẩn sinh sôi".

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Vì lý do này, tốt nhất là nên rã đông trong tủ lạnh một ngày trước khi chế biến. Mặc dù rất tốn thời gian nhưng đây là một phương pháp hoàn hảo để đảm bảo cho sức khỏe. Trong trường hợp quên rã đông thức ăn trước đó, chúng ta nên có giải pháp thay thế là lò vi sóng.

Thực phẩm đông lạnh để được bao lâu?

Đối với các sản phẩm như thịt và cá nên được tiêu thụ trong một hoặc hai ngày các sản phẩm khác có thể kéo dài đến ba hoặc bốn ngày. Đối với các món canh, hầm hoặc tương tự mà nguyên liệu đã được bảo quản trong tủ lạnh trước đó 2 ngày và sau khi chế biến được cho vào tủ đông thì nó sẽ chỉ có hạn dùng là một ngày sau khi rã đông.

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Mặt khác, chuyên gia nhắc nhở, thực phẩm cho vào ngăn đá phải được để nguội. Cô nói rõ: “Không bao giờ cho thực phẩm nóng vào tủ đông vì nó có thể làm tăng nhiệt độ của các thực phẩm khác khiến chúng bị hỏng. Tương tự như vậy, thực phẩm đã được đông lạnh và sau đó rã đông không nên làm đông lại trừ khi được nấu trên 70 độ.

4 cách rã đông thịt cá TAI HẠI mà nhiều gia đình mắc phải, khiến thức ăn mất chất, SẢN SINH THÊM ĐỘC TỐ Nhiều gia đình có thói quen cất trữ và bảo quản thực phẩm trong ngăn đá tủ lạnh nhưng lại không biết cách rã đông đúng làm thức ăn biến chất, ăn độc tốt vào người. Nhất là 4 cách dưới đây.

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