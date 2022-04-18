Mách bạn cách làm ếch chiên bơ thơm ngon như ở nhà hàng

Thịt ếch từ lâu đã được biết đến không chỉ là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có tác dụng tuyệt vời đối với việc chữa bệnh, rất tốt cho sức khỏe .

Nếu các bạn đang muốn đổi vị cho các thành viên trong gia đình nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng thì món ếch chiên bơ là một trong những lựa chọn không tồi. Bên cạnh đó, cách chế biến món ếch này cũng khá đơn giản, các bạn có thể tham khảo công thức mà chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, thịt ếch có chứa nhiều hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong 100gr thịt ếch có chứa những thành phần sau:

73 calo

0,3g chất béo

16,4g protein

18mg canxi

147mg photpho

1mg kẽm và rất nhiều các khoáng chất thiết yếu khác

Cách chọn mua ếch tươi ngon

Để có thể chọn mua được loại ếch tươi ngon, thì các bạn cần lưu ý những điểm sau:

Chọn mua những con ếch mắt sáng, đầu thon và gân guốc, bụng thường có màu trắng hoặc ửng vàng, da bông vàng sang hoặc bông đen...

Lựa chọn những con ếch còn sống, không nên chọn mua ếch đã đông lạnh

Ngoài ra, thời điểm mua ếch cũng cực kỳ quan trọng, nên mua ếch trong khoảng thời gian từ tháng 9 trở đi. Bởi vì thời gian này thịt ếch ngon nhất.

Mẹo sơ chế và làm sạch thịt ếch

Để làm sạch thịt ếch một cách tốt nhất thì sau khi sơ chế, các bạn cần lưu ý một số điểm sau:

Mẹo sơ chế và làm sạch thịt ếch

Trước khi chế biến, các bạn nên chần ếch bằng bột nghệ và rượu gừng

Cần phải rửa sạch cùng với nước và mang thịt ếch đi ngâm trong dung dịch rượu và gừng để diệt khuẩn và khử mùi hôi

Tiếp theo, bạn cần loại bỏ ruột ếch, tách hết những đường gân ở trên đùi ếch

Về phần sống lưng của ếch, các bạn cũng nên được lọc đi bởi phần xương sống có chứa chất gây tê thường được dùng để bắt ếch.

Cần nấu kỹ thịt ếch và chín để hạn chế giun, sán

Với những lợi ích tốt cho sức khỏe, các bạn còn chần chừ gì nữa mà không vào bếp trổ tài chế biến món ếch chiên bơ tỏi cho cả nhà thưởng thức ngay nào

Cách làm ếch chiên bơ

1. Cách làm ếch chiên bơ - cách 1

Nguyên liệu cho món ếch chiên bơ

4-5 con ếch (khoảng 1 kg)

1 gói (150g) bột chiên giòn

Gia vị thông thường: muối, bột nêm, bột ngọt, đường, dầu ăn,…

Tỏi băm nhuyễn

Bơ

½ củ hành tây (cắt miếng nhỏ)

Tuyệt chiêu cho món ếch chiên bơ vàng thơm, giòn rụm

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế

Rửa sạch thịt ếch cùng với một ít muối và rượu trắng để khử mùi tanh. Cắt ếch làm 4 phần bằng nhau và để ráo nước ếch.

Trộn đều thịt ếch cùng với gia vị gồm: 1 muỗng cafe tỏi vắt lấy nước, 1 muỗng tiêu xay, 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng cafe đường. Ướp thịt trong khoảng 15 phút.

Cách làm ếch chiên bơ - cách 1

Bước 2: Chế biến

Cho bột chiên giòn ra một tô lớn. Tiếp đó, bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào và làm nóng dầu. Lưu ý nên đổ nhiều dầu ăn một chút để chiên ếch ngập dầu giúp ếch giòn và vàng hơn.

Lấy từng miếng ếch, lăn đều qua một lớp bột chiên giòn và mang đi chiên. Để lửa vừa giúp cho thịt ếch chín vàng đều.

Ếch chiên xong phi tỏi vàng rồi cho hành tây vào. Cho Ếch vào, đảo nhanh và bỏ bơ vào để bơ giữ được độ thơm và cho ếch ra dĩa, không để hành tây chín quá.

Bước 3: Thưởng thức

Trình bày món ăn ra dĩa và ăn kèm cùng với rau xà lách, cà chua và dưa leo. Ếch chiên bơ ngon nhất khi ăn nóng, chấm với tương ớt.

2. Cách làm ếch chiên bơ - Cách 2

Nguyên liệu làm ếch chiên bơ

700g ếch làm sẵn

150g bột chiên giòn

1 quả trứng gà

5 muỗng canh bơ lạt

1 tép tỏi

1 củ hành tím

Gia vị: hạt nêm, tiêu, đường, dầu ăn

Dụng cụ: kéo, giấy thấm dầu

Cách làm ếch chiên bơ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, các bạn mang ếch đi rửa sạch, rồi dùng kéo cắt bỏ xương sống và cắt thịt ếch thành 3 – 4 khúc vừa ăn. Để cho ráo nước.

Hành tím và tỏi bóc bỏ vỏ, rồi băm nhuyễn.

Bước 2: Ướp gia vị

Sau khi ếch ráo nước thì các bạn ướp thịt ếch cùng với gia vị gồm: 1 muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe tiêu, ⅓ muỗng cafe đường và hành tỏi băm nhuyễn (chừa lại 1 ít tỏi băm để phi nhé). Bạn dùng đũa trộn đều và để yên trong vòng 20 – 30 phút cho thấm vị nè.

Cách làm ếch chiên bơ - Cách 2

Tiếp theo, các bạn cho thêm 1 quả trứng gà và bột chiên giòn vào ếch đã ướp và trộn đều. Việc áo bên ngoài một lớp trứng và bột chiên giòn sẽ giúp cho thịt ếch khi chiên có được lớp vỏ ngoài giòn rụm, vàng ươm, bên trong vẫn ngọt, mềm và không bị khô đó!

Bước 3: Chiên ếch với bơ tỏi

Bạn bắc chảo ngập dầu lên bếp, khi dầu ăn nóng thì các bạn cho thịt ếch đã ướp vào chiên đến khi chín vàng đều thì vớt ra dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Sau đó, bạn sử dụng một cái chảo khác đun chảy bơ lạt, rồi cho hành tỏi băm vào và phi thơm. Tiếp đến, bạn thả ếch đã được chiên vào, trộn đều và chiên từ 4 – 5 phút nữa rồi tắt bếp. Vậy là xong rồi nè!

3. Cách làm Ếch chiên vừng

Nguyên liệu làm Ếch chiên vừng

Ếch: 700g

Bột mì: 1 chén (100gr)

Bột năng: ½ chén (50gr)

Vừng: 2 muỗng canh

Tiêu xay: ½ muỗng cà phê

Hạt nêm: 2 muỗng cà phê

Trứng gà: 1 quả (chỉ lấy lòng đỏ trứng)

Dầu ăn: 1 chén

Cách chế biến Ếch chiên vừng

Bước 1: Sơ chế thịt ếch

Ếch mua về bạn dùng kéo cắt đi phần đầu, ngón chân, loại bỏ đi phần da và nội tạng bên trong, rửa cho thật sạch. Cắt rời phần đùi ếch, phần thân cắt làm đôi theo chiều sống lưng là được.

Rửa lại với nước muối loãng cho thật sạch, để ráo nước chờ chế biến.

Bước 2: Ướp thịt ếch

Ướp thịt ếch cùng với gia vị gồm: ½ muỗng cafe tiêu xay, 2 muỗng cafe hạt nêm, trộn đều. Cho thêm vào tô 1 lòng đỏ trứng gà rồi sử dụng đũa đánh tan trứng và trộn đều tất cả lại với nhau.

Cách làm Ếch chiên vừng

Bước 3: Lăn bột và chiên ếch

Cho vào tô 1 chén bột mì, ½ chén bột năng, 2 muỗng canh vừng rồi trộn đều với nhau.

Bắc chảo dầu lên bếp và đặt chén bột vừa mới trộn kế bên. Đến khi dầu ăn sôi thì các bạn dùng tay lấy thịt ếch lăn đều trong chén bột, rồi thả vào chảo dầu chiên với lửa nhỏ.

Lần lượt lăn thịt ếch qua bột, cho vào chảo chiên, đến khi nào thấy tất cả chín vàng thì nhanh tay lấy ra khỏi chảo, cho ráo bớt dầu là hoàn thành.

Bước 4: Thành phẩm

Phần thịt ếch phủ đều một lớp bột chiên vàng ươm, cắn vào thấy giòn rụm, thoang thoảng mùi thơm bùi béo của hạt vừng. Kết hợp với thịt ếch bên trong mềm ngon, vừa chín tới vẫn giữ được độ ẩm nhất định mà không hề bị khô cứng.

Gia vị tẩm ướp vừa đủ không lấn át mất hương vị thanh ngọt của thịt. Bạn có thể ăn kèm cùng với tương ớt, rau sống để cân bằng hương vị, giảm độ ngấy nhé!

Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cách làm ếch chiên bơ thơm ngon, hấp dẫn. Khi ăn, bạn nên ăn kèm cùng với tương ớt thì sẽ ngon hơn đấy. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này.