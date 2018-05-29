Mách bạn cách làm bắp cải cuộn thịt hấp vừa ngon ngọt, lạ miệng vừa đẹp mắt

Hấp bắp cải cuộn thịt -Ảnh: Internet

Cho bắp cải cuộn thịt vào một cái chõ hấp trong khoảng 10 phút cho thịt chín.

Bắp cải thịt sau khi hấp -Ảnh: Internet

Vớt bắp cải hấp ra đĩa.

Bước 7:

Khuấy bột năng với một ít nước cho tan trong một chén nhỏ.

Cho hỗn hợp bột năng vào nồi nước hấp bắp cải, thêm ít nước dùng và đường, bột nêm vào. Thêm 1 chút ớt vào nếu ăn cay. Trộn đều rồi bật bếp nấu cho đến khi nước sốt này sánh lại.

Làm hỗn hợp nước sốt rồi rưới lên đĩa bắp cải cuộn thịt -Ảnh: Internet

Bước 8:

Rưới nước sốt này lên trên đĩa bắp cải cuốn thịt hấp.

Món bắp cải cuộn thịt hấp -Ảnh: Internet

Để trông đẹp mắt hơn, bạn có thể thêm ít rau mùi lên trên.

Bày ra bàn và mời mọi người cùng thưởng thức khi nóng.

Vậy là bạn đã có thể tự tay thực hiện cách làm món bắp cải cuộn thịt hấp lạ miệng, ngon, rất hấp dẫn, nóng hổi cho bữa cơm ngon miệng rồi. Thịt được cuốn trong bắp cải sẽ giữ được hương thơm trong quá trình hấp cộng với vị ngọt thanh của nước sốt. Tất cả sẽ tạo nên một món ăn thơm ngon tuyệt vời. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện với cách làm tương tự.

Thật tuyệt vời khi đươc chế biến món ăn ngon, lạ miệng này để cùng cả nhà thưởng thức vào ngày nghỉ cuối tuần hay khi nhà có khách bạn phải không nào!

Chúc các bạn ngon miệng!