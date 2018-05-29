Mách bạn cách làm bắp cải cuộn thịt hấp vừa ngon ngọt, lạ miệng vừa đẹp mắt

Cách làm bắp cải cuộn thịt với vị thanh mát của lá bắp cải, bọc với thịt lợn ngon ngọt, không dầu mỡ rất tuyệt sẽ khiến bạn khó có thể chối từ. Món bắp cải cuộn thịt hấp hay món bắp cải cuộn thịt sốt cà chua đều có cách làm khá đơn giản, chỉ cần một chút khéo tay là bạn có thể hoàn thành. Nào chúng ta hãy cùng thực hiện món bắp cải cuộn thịt hấp thơm ngon sau đây.
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1. Nguyên liệu làm món bắp cải cuộn thịt hấp
- 300 gr thịt lợn
- Bắp cải: 1 cái ( nên chọn loại to hơn để khi tách lá sẽ dễ dàng hơn và phần lá để quấn sẽ to hơn).
- 1 lòng trắng trứng
- Gia vị: 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột năng, ½ muỗng cà phê hạt tiêu, 1 muỗng súp dầu mè.
- Gừng, hành
- Hành lá, bông hẹ để quấn
- Nấm mèo, nấm đông cô, cà rốt: mỗi loại 50 gr.
- 100 ml nước dùng
2. Cách làm bắp cải cuộn thịt hấp thơm ngon
Bước 1: Chuẩn bị
- Bạn băm nhỏ thịt lợn hoặc đem xay
- Rửa sạch bắp cải.
- Đun sôi nước với một chút muối. Sau đó, bạn cho bắp cải vào trần qua cho mềm rồi vớt ra.
- Khoét bỏ phần cuống rồi tách lấy từng lá bắp cải. Lưu ý tách thật nhẹ nhàng để lá bắp cải không bị rách. Để ráo nước.
- Rửa sạch lá hẹ và để cho ráo nước. Cho lá hẹ trần qua ở nồi trần bắp cải.
- Ngâm nấm cho nở mềm. Sau đó băm nhỏ gừng, cà rốt, lá hành ra.
Bước 2: Làm nhân thịt
- Cho thịt băm vào tô.
- Sau đó, bạn trộn tất cả các nguyên liệu gồm nấm mèo, nấm đông cô, hành lá, cà rốt, tiêu, gừng, lòng trắng trứng và ít bột nêm vào thịt băm. Trộn thịt thật đều tay.
Bước 4: Cuộn bắp cải với nhân thịt
- Trải lá bắp cải đã trần qua ra thớt. Cho 1 muỗng thịt xay đã ướp gia vị lên lá cải.
- Cuộn bắp cải lại từ phần cuống lá cho tới phần ngọn lá rồi gấp mép 2 bên như gói nem.
- Lấy lá hẹ buộc lá bắp cải cuốn lại cho thật chắc.
Bước 6: Hấp bắp cải cuộn thịt
Cho bắp cải cuộn thịt vào một cái chõ hấp trong khoảng 10 phút cho thịt chín.
Vớt bắp cải hấp ra đĩa.
Bước 7:
Khuấy bột năng với một ít nước cho tan trong một chén nhỏ.
Cho hỗn hợp bột năng vào nồi nước hấp bắp cải, thêm ít nước dùng và đường, bột nêm vào. Thêm 1 chút ớt vào nếu ăn cay. Trộn đều rồi bật bếp nấu cho đến khi nước sốt này sánh lại.
Bước 8:
- Rưới nước sốt này lên trên đĩa bắp cải cuốn thịt hấp.
- Để trông đẹp mắt hơn, bạn có thể thêm ít rau mùi lên trên.
- Bày ra bàn và mời mọi người cùng thưởng thức khi nóng.
Vậy là bạn đã có thể tự tay thực hiện cách làm món bắp cải cuộn thịt hấp lạ miệng, ngon, rất hấp dẫn, nóng hổi cho bữa cơm ngon miệng rồi. Thịt được cuốn trong bắp cải sẽ giữ được hương thơm trong quá trình hấp cộng với vị ngọt thanh của nước sốt. Tất cả sẽ tạo nên một món ăn thơm ngon tuyệt vời. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện với cách làm tương tự.
Thật tuyệt vời khi đươc chế biến món ăn ngon, lạ miệng này để cùng cả nhà thưởng thức vào ngày nghỉ cuối tuần hay khi nhà có khách bạn phải không nào!
Chúc các bạn ngon miệng!