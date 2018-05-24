Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản

Vào bếp 24/05/2018 09:36

Hàu là hải sản có giá trị dinh dưỡng cao và có công dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực tuyệt vời đối với các quý ông. Các món ăn chế biến từ hàu được nhiều người yêu chuộng. Tuy nhiên, không phải cũng biết cách chế biến hàu ngon và giữ cho hàm lượng chất dinh dưỡng trong hàu không bị vơi đi. Sau đây là hướng dẫn về những cách chế biến đơn giản nhất. Mời các bạn cùng tham khảo và trải nghiệm nhé!

1. Hàu có công dụng gì?

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 1
Hàu là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao -Ảnh: Internet

Chắc chắn bạn sẽ "choáng" với giá trị dinh dưỡng cao từ hàu. Đây là một loại thực phẩm giúp bổ sung protein, carbohydrates, cung cấp nguồn vitamin dồi dào như vitamin A, B1, B2, B3, C, D và đặc biệt là các khoáng chất, kích thích tố có lợi cho sức khỏe của con người.

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 2
Tuổi nào ăn hàu cũng khỏe -Ảnh: Internet

Theo Đông y, hàu là loại hải sản có vị ngọt hơi mặn, tính mát, có thể chữa được chứng mất ngủ do nhiệt, chứng hoa mắt, chóng mặt, phụ nữ rối loạn tiền mãn kinh, phụ nữ sau sinh thiếu sữa, thiếu máu.

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 3
Ăn hàu rất tốt cho sinh lý nam -Ảnh: Internet

Đặc biệt, hàu có tác dụng tráng dương, bổ tinh và hỗ trợ chữa trị các chứng di mộng tinh, hoạt tinh, yếu sinh lý, liệt dương, hiếm muộn ở nam giới.

Sau mỗi lần phóng tinh, cơ thể nam giới thường bị mất kẽm. Hàu có chứa rất nhiều kẽm là yếu tố vi lượng cần thiết việc tạo ra tinh dịch. Vì vậy, đây là thực phẩm rất tốt dành cho nam giới.

2. Cách chế biến hàu ngon

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 4
Làm sạch hàu -Ảnh: Internet

Cách làm sạch hàu ăn sống đó là khi mua hàu về, bạn nên ngâm với nước sạch khoảng 2 tiếng. Dùng dao và bàn chải lớn chà từ phần cuống nắp hàu đến phần miệng nắp hàu để rửa hết bùn đất và những cạnh sắc trên vỏ hàu. Vừa chà vừa rửa lại hàu dưới vòi nước để làm trôi hết lớp bùn bên ngoài. Hàu sẽ tự hé miệng, dễ dàng tách vỏ và chế biến.

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 5
Làm sạch hàu là bước quan trọng trước khi chế biến -Ảnh: Internet

Hàu được chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon. Sau đây là hướng dẫn những món thông dụng nhất gồm: Hàu chấm mù tạt, hàu nướng phô mai, canh hàu.

  • Hàu chấm mù tạt

Thịt hàu tươi rất bổ dưỡng nên món hàu sống là món ăn ưa thích của nhiều người. Người ta thường kết hợp ăn hàu sống với mù tạt để giảm độ tanh. Mù tạt được làm từ tinh dầu ép của cây cải bẹ, loại gia vị này có vị cay nồng, tính ôn.

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 6
Hàu chấm mù tạt -Ảnh: Internet

Hàu sống với vị ngọt lịm, thịt hàu dai, mềm, lạnh mát trong lưỡi, cộng với sức nồng mù tạc, sẽ tăng khẩu vị cho món ăn thêm hấp dẫn.

Cách làm hàu ăn sống kèm mù tạt như sau:

  • Sơ chế thật kỹ là điều cần làm trước tiên để yên tâm thưởng thức món ngon này.
  • Sau khi lấy hàu ra khỏi vỏ, làm sạch, bạn đặt hàu trở lại nửa miếng vỏ. Lấy đá chườm để chờ sử dụng.
  •  Xếp hàu ra đĩa rồi thêm húng quế, hành lá và vắt chanh lên. Đảo cho chanh làm sạch hàu. 
Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 7
Thêm húng quế, hành lá và vắt chanh lên -Ảnh: Internet
  • Cho mù tạt và nước tương vào chén trộn đều. Sau đó vắt chanh vào.
  • Khi ăn, bạn nhúng đều hàu vào mù tạt trong 1-2 phút để tái rồi dùng.
Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 8
Nhúng đều hàu vào mù tạt -Ảnh: Internet
  • Hàu nướng phô mai

Nướng hàu với phô mai là cách chế biến hàu cho chồng ăn vừa ngon vừa bổ và giúp chàng trở nên vô cùng sung mãn được nhiều bà nội trợ áp dụng.

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 9
Hàu nướng phô mai -Ảnh: Internet

Đây cũng được xem là món hàu nướng ngon quen thuộc bởi với cách nướng hàu này sẽ giữ được vị ngon, béo ngậy và thơm nhất.

Nguyên liệu làm hàu nướng phô mai:

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 10
Nguyên liệu làm hàu nướng phô mai -Ảnh: Internet
  • Hàu tươi tách vỏ, làm sạch
  • Phô mai con bò cười: 4 cục
  • Sốt mayonnaise: 30ml
  • Sữa tươi không đường: 60ml
  • Chanh: 15ml
  • Đường: 20g

Cách chế biến:

Bước 1: Làm phần sốt phô mai

Cho 4 cục phô mai, sốt mayonnaise vào bát. Trộn đều với sữa tươi, đường và nước cốt chanh vào bát để tạo thành hỗn hợp thật mịn.

Cho hỗn hợp này lên bếp và đun cách thuỷ. Lưu ý quấy đều để thu được hỗn hợp sốt thật sánh mịn.

Bước 2: Nướng hàu

Xếp hàu lên bếp rồi đổ sốt phô mai lên trên. Nướng hàu  trong khoảng vài phút. Chờ cho đến khi thịt hàu chín vừa phải là được. Ăn kèm với muối tiêu chanh và rau răm. Nên dùng món ăn này khi còn nóng.

Hoặc để nhanh hơn, bạn có thể nướng hàu trong lò.  Bạn làm nóng lò ở 180 độ C trong 10', nướng hàu trong lò nướng trong khoảng 5-10' là được.

  • Hàu sữa nấu canh chua
Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 11
Hàu sữa nấu canh chua ngon cuốn hút -Ảnh: Internet

Hàu sữa nấu canh chua là cách nấu canh hàu ngon nhất. Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm hàu sữa, dứa, cà chua, hành, thì là, ớt và me chua. 

Khi thưởng thức món ngon này bạn sẽ cảm nhận vị chua dịu ngọt. Vị ngọt của hàu sữa hòa quyện vị chua dịu của dứa và mùi thơm của thì là.

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 12
Hàu sữa nấu canh chua thơm ngon, tốt cho sức khỏe -Ảnh: Internet

Món hàu sữa canh chua giúp bạn chữa chứng hoa mắt, chóng mặt do nóng trong người.

Ngoài ra bạn có thể chế biến hàu với các món hàu hấp sả, cháo hàu sữa nấu kèm tôm khô, hàu nướng mỡ hành, nem hàu, hàu hấp gừng…

Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản - Ảnh 13
Hàu có nhiều cách chế biến -Ảnh: Internet

Với những hướng dẫn chi tiết để chế biến hàu chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ dễ dàng có được những món ăn từ hàu để bồi bổ cho chồng và các thành viên trong gia đình. Thật đơn giản phải không nào! Hãy trải nghiệm và cảm nhận những món ngon này nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách chế biến hàu ngon!

Canh hàu sữa nấu củ cải, vừa giải nhiệt vừa tốt cho “chuyện ấy” của quý ông

Canh hàu sữa nấu củ cải, vừa giải nhiệt vừa tốt cho “chuyện ấy” của quý ông

Cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm mà công dụng của canh hàu sữa lại quá tuyệt vời, không ai có thể phủ nhận được.

Xem thêm
Từ khóa:   hàu nướng phô mai hàu ăn sống hàu mù tạt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp