Mách bạn cách chế biến hàu ngon ngất ngây mà cực đơn giản

Theo Đông y, hàu là loại hải sản có vị ngọt hơi mặn, tính mát, có thể chữa được chứng mất ngủ do nhiệt, chứng hoa mắt, chóng mặt, phụ nữ rối loạn tiền mãn kinh, phụ nữ sau sinh thiếu sữa, thiếu máu.

Chắc chắn bạn sẽ "choáng" với giá trị dinh dưỡng cao từ hàu. Đây là một loại thực phẩm giúp bổ sung protein, carbohydrates, cung cấp nguồn vitamin dồi dào như vitamin A, B1, B2, B3, C, D và đặc biệt là các khoáng chất, kích thích tố có lợi cho sức khỏe của con người.

Sau mỗi lần phóng tinh, cơ thể nam giới thường bị mất kẽm. Hàu có chứa rất nhiều kẽm là yếu tố vi lượng cần thiết việc tạo ra tinh dịch. Vì vậy, đây là thực phẩm rất tốt dành cho nam giới.

Đặc biệt, hàu có tác dụng tráng dương, bổ tinh và hỗ trợ chữa trị các chứng di mộng tinh, hoạt tinh, yếu sinh lý, liệt dương, hiếm muộn ở nam giới.

2. Cách chế biến hàu ngon

Làm sạch hàu -Ảnh: Internet

Cách làm sạch hàu ăn sống đó là khi mua hàu về, bạn nên ngâm với nước sạch khoảng 2 tiếng. Dùng dao và bàn chải lớn chà từ phần cuống nắp hàu đến phần miệng nắp hàu để rửa hết bùn đất và những cạnh sắc trên vỏ hàu. Vừa chà vừa rửa lại hàu dưới vòi nước để làm trôi hết lớp bùn bên ngoài. Hàu sẽ tự hé miệng, dễ dàng tách vỏ và chế biến.

Làm sạch hàu là bước quan trọng trước khi chế biến -Ảnh: Internet

Hàu được chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon. Sau đây là hướng dẫn những món thông dụng nhất gồm: Hàu chấm mù tạt, hàu nướng phô mai, canh hàu.

Hàu chấm mù tạt

Thịt hàu tươi rất bổ dưỡng nên món hàu sống là món ăn ưa thích của nhiều người. Người ta thường kết hợp ăn hàu sống với mù tạt để giảm độ tanh. Mù tạt được làm từ tinh dầu ép của cây cải bẹ, loại gia vị này có vị cay nồng, tính ôn.

Hàu chấm mù tạt -Ảnh: Internet

Hàu sống với vị ngọt lịm, thịt hàu dai, mềm, lạnh mát trong lưỡi, cộng với sức nồng mù tạc, sẽ tăng khẩu vị cho món ăn thêm hấp dẫn.

Cách làm hàu ăn sống kèm mù tạt như sau:

Sơ chế thật kỹ là điều cần làm trước tiên để yên tâm thưởng thức món ngon này.

Sau khi lấy hàu ra khỏi vỏ, làm sạch, bạn đặt hàu trở lại nửa miếng vỏ. Lấy đá chườm để chờ sử dụng.

Xếp hàu ra đĩa rồi thêm húng quế, hành lá và vắt chanh lên. Đảo cho chanh làm sạch hàu.

Thêm húng quế, hành lá và vắt chanh lên -Ảnh: Internet

Cho mù tạt và nước tương vào chén trộn đều. Sau đó vắt chanh vào.

Khi ăn, bạn nhúng đều hàu vào mù tạt trong 1-2 phút để tái rồi dùng.

Nhúng đều hàu vào mù tạt -Ảnh: Internet

Hàu nướng phô mai

Nướng hàu với phô mai là cách chế biến hàu cho chồng ăn vừa ngon vừa bổ và giúp chàng trở nên vô cùng sung mãn được nhiều bà nội trợ áp dụng.

Hàu nướng phô mai -Ảnh: Internet

Đây cũng được xem là món hàu nướng ngon quen thuộc bởi với cách nướng hàu này sẽ giữ được vị ngon, béo ngậy và thơm nhất.

Nguyên liệu làm hàu nướng phô mai:

Nguyên liệu làm hàu nướng phô mai -Ảnh: Internet

Hàu tươi tách vỏ, làm sạch

Phô mai con bò cười: 4 cục

Sốt mayonnaise: 30ml

Sữa tươi không đường: 60ml

Chanh: 15ml

Đường: 20g

Cách chế biến:

Bước 1: Làm phần sốt phô mai

Cho 4 cục phô mai, sốt mayonnaise vào bát. Trộn đều với sữa tươi, đường và nước cốt chanh vào bát để tạo thành hỗn hợp thật mịn.

Cho hỗn hợp này lên bếp và đun cách thuỷ. Lưu ý quấy đều để thu được hỗn hợp sốt thật sánh mịn.

Bước 2: Nướng hàu

Xếp hàu lên bếp rồi đổ sốt phô mai lên trên. Nướng hàu trong khoảng vài phút. Chờ cho đến khi thịt hàu chín vừa phải là được. Ăn kèm với muối tiêu chanh và rau răm. Nên dùng món ăn này khi còn nóng.

Hoặc để nhanh hơn, bạn có thể nướng hàu trong lò. Bạn làm nóng lò ở 180 độ C trong 10', nướng hàu trong lò nướng trong khoảng 5-10' là được.

Hàu sữa nấu canh chua

Hàu sữa nấu canh chua ngon cuốn hút -Ảnh: Internet

Hàu sữa nấu canh chua là cách nấu canh hàu ngon nhất. Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm hàu sữa, dứa, cà chua, hành, thì là, ớt và me chua.

Khi thưởng thức món ngon này bạn sẽ cảm nhận vị chua dịu ngọt. Vị ngọt của hàu sữa hòa quyện vị chua dịu của dứa và mùi thơm của thì là.

Hàu sữa nấu canh chua thơm ngon, tốt cho sức khỏe -Ảnh: Internet

Món hàu sữa canh chua giúp bạn chữa chứng hoa mắt, chóng mặt do nóng trong người.

Ngoài ra bạn có thể chế biến hàu với các món hàu hấp sả, cháo hàu sữa nấu kèm tôm khô, hàu nướng mỡ hành, nem hàu, hàu hấp gừng…

Hàu có nhiều cách chế biến -Ảnh: Internet

Với những hướng dẫn chi tiết để chế biến hàu chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ dễ dàng có được những món ăn từ hàu để bồi bổ cho chồng và các thành viên trong gia đình. Thật đơn giản phải không nào! Hãy trải nghiệm và cảm nhận những món ngon này nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách chế biến hàu ngon!