Khám phá 11 cách nấu cháo gà thơm ngon bổ dưỡng tại nhà

Cháo gà chắc chắn là món ăn thơm ngon và không xa lạ trong các bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 11 cách nấu cháo gà hấp dẫn, với vị thơm từ thịt gà kết hợp với rất nhiều nguyên liệu bổ dưỡng khác. Trổ tài vào bếp để chiêu đãi gia đình những món cháo hấp dẫn này các bạn nhé!

Hành lá mang đi rửa sạch, cắt thành khúc ngắn. Tỏi tây rửa sạch, cắt khúc, chỉ lấy phần gốc trắng. Cà rốt gọt sạch vỏ, rửa rồi thái thành hạt lựu

Gà sau khi mua về sát qua với muối vào khắp con gà rồi rửa lại thật sạch, để ráo nước. Gạo nếp vo sạch rồi ngâm trong khoảng 1h cho gạo nở, sau đó vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Luộc gà

Cho gà vào nồi, đổ nước vào và cho gừng, tỏi tây, quả táo tàu, chén rượu trắng đun đến khi nước sôi thì giảm nhỏ lửa đun thêm 40 phút để gà được chín đều từ trong ra ngoài. (Để gà nhanh chín, bạn nên sử dụng nồi áp suất để hầm gà)

Gà chín thì bạn vớt ra để nguội rồi tách thịt và xương để riêng ra. Với phần thịt gà bạn tiến hành xé thành sợi nhỏ.

Bước 3: Nấu cháo

Nước luộc gà tiếp tục đun sôi rồi đổ phần gạo nếp đã ngâm vào cho thêm 1 ít muối, đun đến khi gạo chín nhừ và sánh.

Chú ý: Khi nồi cháo sôi thì đun với vừa lửa để tránh trường hợp cháo bị trào ra và thi thoảng sử dụng đũa khuấy đều để cháo không bị dính vào đáy nồi và cháy.

Khi gạo đã nở bung, cháo sánh lại thì bạn cho thịt gà xé nhỏ vào nồi. Tiếp đó, nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Tiếp tục cho cà rốt đã thái nhỏ và hành lá vào nồi, nấu đến khi cà rốt chín là được.

Bây giờ bạn múc cháo ra bát cho thêm một ít hành lá, chút hạt tiêu rồi thưởng thức thôi. Với cách nấu cháo gà này, các bạn sẽ có món cháo ngon với những miếng thịt gà mềm ngọt, thơm mùi gạo, hành lá, gừng, táo tàu, cà rốt ngọt nhẹ và chút hạt tiêu hòa quyện tạo nên hương vị mới lạ hấp dẫn người ăn.

2. Cách nấu cháo gà kiểu truyền thống

Nguyên liệu

½ bát con gạo nếp

1 bát con gạo tẻ

1 con gà chạy bộ nhỏ (khoảng 1kg)

1 miếng gừng nhỏ

2-3 cây hành lá

Tía tô: 1 mớ

Gia vị: Muối, hạt tiêu, nước mắm

Quẩy: 10 cái (tùy ý)

Cách nấu cháo gà kiểu truyền thống

Cách nấu cháo gà kiểu truyền thống

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Ngâm hai loại gạo ít nhất 1 tiếng sau đó chắt nước, mang đi giã nhỏ. Hành rửa sạch cắt thành khúc. Gừng rửa sạch gọt bỏ vỏ rồi đập dập.

Bước 2: Luộc gà

Gà làm sạch để ráo. Nhét một ít gừng và hành vào bụng gà rồi cho vào nồi để luộc. Đun sôi, nên để lửa to khoảng 10 phút, sau đó vặn nhỏ lại để liu riu thêm 30 phút nữa, đến khi gà vừa chín tới.

Gà chín bắc xuống để nguội, xé thịt (bỏ phần da và xương).

Bước 3: Nấu cháo

Nước luộc gà, cho thêm khoảng 8 bát con nước, đun sôi rồi cho gạo vào đun âm ỉ đến khi thật nhừ. Thỉnh thoảng, nên dùng đũa khuấy đều để cháo không bị cháy. Thêm nước nếu cảm thấy cháo đặc quá.

Khi cháo nhừ, các bạn cho thịt gà đun sôi, cho thêm nước nếu cần. Nêm nếm thêm gia vị, mắm, muối cho vừa khẩu vị.

Khi ăn thì cho thêm hành và tía tô vào. Ăn nóng với quẩy, tiêu bột, ớt bột.

3. Cách nấu cháo gà bằng nồi cơm điện

Nguyên liệu cần chuẩn bị

100gr gạo

100gr ức gà

5gr nấm hương khô

3 lá xà lách

Vài lát gừng

Gia vị: muối, bột ngô

Cách nấu cháo gà bằng nồi cơm điện

Cách nấu cháo gà bằng nồi cơm điện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Vo sạch gạo, ngâm gạo trong nước khoảng 30 phút. Xà lách mang đi rửa sạch thái nhỏ.

Nấm ngâm nước cho nở, rồi cắt thành từng miếng mỏng, xà lách cắt thành sợi nhỏ.

Ức gà rửa sạch rồi băm nhỏ, thêm một ít muối, bột ngô, vài lát gừng rồi trộn đều, ướp một lúc.

Bước 2: Nấu cháo gà

Đổ nước vào nồi đun sôi, sau đó cho thêm gạo và một chút dầu ăn vào, đun đến khi gạo nhừ.

Cho gà đã ướp vào, khuấy thật đều. Sau đó cho nấm vào, đun thêm khoảng 2 phút nữa rồi thêm xà lách vào, nêm nếm lại với ít muối và hạt nêm cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Cháo gà thơm ngậy mà thanh nên rất dễ ăn, rất phù hợp để sử dụng trong những bữa ăn sáng, bữa tối hay bữa ăn nhẹ nhé!

4. Cháo gà ác đậu xanh

Nguyên liệu làm cháo gà ác đậu xanh

Gà ác 2 con

Gạo tẻ 100g

Gạo nếp 50g

Đậu xanh 50 gr

Hành lá 3 nhánh

Hành tím 3 củ

Gừng 1/2 củ

Giá đỗ 1 ít

Nước cốt chanh 1 ít

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (đường/ muối/ hạt nêm/ bột ngọt)

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn mua gà ác tươi ngon

Những con gà ác ngon thường sẽ có phần da, thịt và mỏ có màu đen đặc trưng.

Nên lựa chọn những con có phần thịt săn chắc, khi cầm lên tay cảm nhận được độ tươi và đàn hồi tốt.

Không nên mua những con gà khi sờ đã bị mềm nhão, chảy nhớt và ngửi có mùi hôi.

Cách chọn mua đậu xanh cả vỏ

Bạn nên chọn mua đậu xanh có màu xanh đều màu, không bị loang lổ hay xuất hiện đốm trên bề mặt.

Bên cạnh đó, đậu xanh tươi ngon, không lép là các hạt có kích cỡ đồng đều với nhau.Đặc biệt, khi ấn nhẹ vào thì cảm giác được độ săn chắc, không dễ bị bở nát.

Không nên chọn đậu xanh bị sâu mọt ăn hay có mùi ẩm mốc, vì đây là đậu xanh cũ hoặc đã bị hư.

Cách chế biến Cháo gà ác đậu xanh

Bước 1: Sơ chế và ướp gà ác

Gà ác sau khi mua về các bạn trụng sơ qua với nước sôi khoảng 1 - 2 phút. Nhổ thật sạch phần lông còn sót lại trên thân gà. Dùng dao cắt sạch phần móng chân và tuyến dầu ở đuôi, mổ bụng loại bỏ phần nội tạng, để riêng phần lòng, mề ra chén.

Cháo gà ác đậu xanh

Mang gà đi bóp cùng với muối và một ít nước cốt chanh. Tiếp đó, rửa lại thật sạch cùng với nước, để ráo.

Bước 2: Ướp gà

Gà ác sau khi đã được sơ chế sạch thì các bạn dùng kéo để cắt gà thành các miếng vừa ăn.

Cho gà vào tô và ướp cùng với các gia vị: ¼ muỗng cà phê muối, ⅓ muỗng cà phê hạt nêm, ¼ muỗng cà phê bột ngọt, ½ muỗng cà phê đường, ⅓ lượng gừng cắt sợi. Đảo đều và để gà thấm gia vị trong khoảng 20 - 30 phút.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu khác

Để loại sạch hết bụi bẩn, phần gạo nếp và gạo tẻ mang đi vo sơ vài lần với nước.

Cho phần gạo nếp và gạo tẻ vào nồi, thêm 1 muỗng canh dầu ăn vào rồi trộn đều, để khoảng 15 - 20 phút cho gạo thấm dầu.

Đậu xanh đãi thật sạch với nước, loại bỏ hết phần hạt bị hỏng, mốc. Tiếp theo, các bạn ngâm cùng với nước từ 30 phút - 1 tiếng.

Hành tím bóc bỏ vỏ, cắt lát. Gừng gọt vỏ, cắt thành sợi. Hành lá rửa sạch, đầu hành cắt khúc, lá hành cắt nhỏ.

Giá đỗ nhặt bỏ những cọng bị dập nát, sau đó mang rửa vài lần với nước, để ráo.

Bước 4: Xào gà ác

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn rồi đun nóng. Tiếp đó cho toàn bộ phần hành tím vào phi thơm.

Khi hành đã dậy mùi thì các bạn cho gà ác vào và đảo đều với lửa vừa cho thịt gà chín săn lại.

Bước 5: Nấu cháo gà ác đậu xanh

Sau khi gạo đã thấm dầu, các bạn cho thêm phần đậu xanh vào rồi đặt nồi lên bếp. Cho tiếp 1.5 - 2 lít nước vào, đậy nắp và nấu với lửa vừa đến khi nước sôi.

Khi nước sôi, bạn hạ nhỏ lửa và tiến hành hầm cùng với đậu xanh và gạo đến khi nở mềm.

Kế đến, các bạn trút hết gà vừa xào vào nồi. Thêm tiếp vào nồi gia vị: ½ muỗng hạt nêm, ½ muỗng muối rồi khuấy đều.

Đun cháo thêm khoảng 10 phút với lửa nhỏ để phần gà ác chín hoàn toàn.

Cuối cùng, bạn cho phần gừng cắt sợi, đầu hành lá và hành lá cắt nhỏ vào nồi, nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Mách nhỏ: Nên sử dụng nồi đất giúp món cháo gà được thơm và dậy mùi hơn.

Bước 6: Thành phẩm

Múc cháo ra tô, cho thêm 1 ít giá đỗ, trang trí lại cho đẹp mắt là hoàn thành.

Món cháo gà ác đậu xanh chín nhừ, không quá đặc, lại có vị bùi bùi của đậu xanh, gà ác thơm mềm, ngấm gia vị hấp dẫn. Còn chần chờ gì nữa mà không vào bếp và trổ tài thực hiện món ăn thơm ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức thôi nào!

5. Cách nấu cháo gà đậu xanh

Cách nấu cháo gà đậu xanh

Nguyên liệu làm cháo gà đậu xanh

Thịt gà 500 gr

Gạo tẻ 50g

Gạo nếp 50g

Đậu xanh 50 gr

Hành tím 5 củ

Hành lá/ ngò rí 1 nhánh

Bột nghệ 1/2 thìa canh

Bột canh 1/2 thìa canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ hạt nêm/ tiêu)

Cách chế biến Cháo gà đậu xanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Để thịt gà được sạch và không bị hôi, bạn tiến hành nhổ sạch lông còn sót và rửa gà với nước muối loãng.

Sau đó rửa lại với nước sạch vài lần, để ráo nước và chặt gà thành các miếng vừa ăn.

Hành tím bóc bỏ vỏ, rửa sạch. Hành lá và ngò rí nhặt bỏ rễ, rửa sạch và cắt nhỏ.

Bước 2: Ướp thịt gà

Bạn cho gà đã được sơ chế ra tô, thêm các gia vị: 1 thìa canh hạt nêm, ½ thìa canh bột canh, ⅓ thìa cà phê tiêu, ½ thìa canh bột nghệ sau đó trộn đều cho gà thấm gia vị. Ướp thịt gà trong khoảng 10 phút.

Bước 3: Luộc thịt gà

Bắc nồi lên bếp, đun sôi 1 lít nước sạch, cho vào nồi nước một ít củ hành tím. Khi nước sôi bạn cho gà đã được ướp gia vị vào nồi, đậy nắp rồi đun với lửa vừa khoảng 20 phút.

Sau khi gà đã chín mềm bạn vớt thịt gà ra ngoài.

Mách nhỏ: Để thịt gà dai và ngon hơn, các bạn không nên hầm gà chung với cháo. Làm như vậy sẽ làm thịt bị nhũn. Sau khi luộc chín gà thì bạn vớt ra ngoài.

Bước 4: Nấu cháo

Trước khi nấu, các bạn ngâm đậu xanh thêm khoảng 2 tiếng rồi vo sạch nhé!

Sau khi vớt gà ra, các bạn cho vào nồi 50g gạo tẻ, 50g gạo nếp và 50g đậu xanh, đậy nắp đun với lửa vừa trong khoảng 30 phút.

Sau 30 phút, bạn kiểm tra xem gạo đã mềm hay chưa? Nếu gạo mềm rồi cho thịt gà vào lại, đun khoảng 15 phút với lửa vừa để thịt gà và cháo mềm hẳn.

Trước khi tắt bếp, các bạn có thể nêm nếm lại gia vị tuỳ thuộc vào khẩu vị của bản thân nhé!

Khi ăn bạn múc cháo ra tô, cho thêm ít hành lá, ngò rí cắt nhỏ và tiêu là có thể dùng ngay rồi.

Bước 5: Thành phẩm

Cháo gà đậu xanh nóng hổi, thơm phức, thịt gà mềm ngọt, cháo thơm một vị hành, ăn vào những ngày trời lạnh là không gì bằng.

Trổ tài vào bếp nấu ngay nồi cháo gà cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Chúc bạn thành công!

6. Cháo gà nấu với nấm hương

Cháo gà nấu với nấm hương

Nguyên liệu

Gạo - 50 gr

Nước trắng - 4 chén

Thịt gà nạc - 30 gr

Nấm hương - 30 gr

Dầu ăn - 1 ít

Hành lá - vài nhánh

Nước mắm, bột canh, mì chính... - gia vị

Hướng dẫn

Bước 1: Nấu cháo trắng

Trước tiên, các bạn vo gạo thật sạch rồi đem đi nấu thành cháo. Khi nấu cháo, các bạn nhớ khuấy thật để cháo không bị cháy hay dính đáy nồi.

Bước 2: Sơ chế nấm hương

Các bạn mang nấm hương đi ngâm cùng với nước nóng cho nấm nở. Khi nấm hương đã nở rồi thì các bạn vớt ra rồi đem đi rửa sạch với nước lạnh rồi để ráo. Dùng dao để thái nhỏ nấm thành những miếng vừa ăn.

Bước 3: Xào thịt gà

Thịt gà các bạn cắt thành từng miếng nhỏ hoặc có thể dùng tay để xé nhỏ thịt gà.

Sau đó, các bạn bắc một cái chảo lên bếp rồi cho thêm chút dầu ăn vào, khi dầu sôi thì bạn cho nấm và thịt gà đã được cắt nhỏ cho vào xào chung. Nêm thêm một chút muối rồi nếm lại cho vừa ăn.

Tiếp theo, các bạn cho hỗn hợp thịt gà xào với nấm hương vào cháo đã ninh nhừ rồi đun sôi. Thêm 1 thìa dầu ăn, trộn thật đều trên bếp là hoàn thành.

Cuối cùng, các bạn múc cháo ra tô, cho thêm một hành và hạt tiêu để tăng hương vị rồi thưởng thức.

7. Cháo gà hạt sen đậu xanh

Nguyên liệu làm cháo gà hạt sen đậu xanh

Đùi gà 1 cái (khoảng 150 - 200gr)

Gạo tẻ 100g

Hạt sen 100g (loại tùy sở thích)

Đậu xanh 50 gr

Cà rốt 1/4 củ

Hành tím 4 củ

Rau mùi 1 nhánh (ngò rí)

Hành lá 2 nhánh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ hạt nêm/ đường)

Cách chế biến Cháo gà hạt sen đậu xanh

Cháo gà hạt sen đậu xanh

Bước 1: Sơ chế và luộc gà

Thịt gà sau khi mua về, dùng muối chà xát để làm sạch và khử hết mùi hôi. Tiếp đó, các bạn rửa kỹ lại với nước vài lần.

Tiếp đến, bạn tách da và luộc cùng với nước sôi với lửa lớn khoảng 15 phút, để thịt gà được chín hoàn toàn, rồi đem tách thịt và bỏ hết xương.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hạt sen mang đi rửa sạch, loại bỏ hạt hư (nếu có), mang đi ngâm mềm cùng với nước khoảng 30 phút.

Gạo tẻ, đậu xanh rửa thật sạch, đem đi ngâm nở trong khoảng 30 phút với nước.

Cà rốt bào bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt nhỏ. Hành tím lột bỏ vỏ, thái thành lát mỏng và phi thơm.

Hành lá, rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Nấu cháo

Bắc nồi nước lên bếp, mở lửa lớn rồi cho phần gạo tẻ và đậu xanh đã sơ chế sạch vào. Ninh nhừ trong khoảng 15 phút đến khi cháo nở bông.

Bước 4: Hoàn thành

Kế đến, bạn cho hạt sen, cà rốt vào nồi ninh cùng trong 15 phút. Nêm thêm một ít gia vị: 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm cùng với hành tím phi vào, đảo đều và nấu sôi khoảng 5 phút nữa.

Cuối cùng là nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, múc cháo vào chén nhỏ, thêm thịt gà và hành lá lên trên. Hoàn tất món ăn rồi.

Bước 4: Thành phẩm

Cháo gà hạt sen đậu xanh vừa nấu chín có mùi hương hấp dẫn. Hạt sen bùi bùi quyện cùng thịt gà mềm, săn và cà rốt giòn giòn. Món ăn sẽ rất phù hợp dùng vào những ngày cuối tuần đấy. Chúc bạn thành công nhé!

8. Cách nấu cháo yến mạch thịt gà

Nguyên liệu làm cháo yến mạch thịt gà

Thịt gà 100g

Yến mạch 200g

Cà rốt 1 củ

Đậu Hà Lan 50 gr

Hành lá 2 cây

Hành tím 2 củ

Dầu oliu 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ hạt nêm/ tiêu)

Dụng cụ thực hiện: Máy xay sinh tố, dao, thớt, tô, kéo,...

Cách chế biến Cháo yến mạch thịt gà

Cách nấu cháo yến mạch thịt gà

Bước 1: Sơ chế thịt gà

Bạn rửa sơ phần thịt gà, bỏ da, ngâm cùng với nước muối pha loãng trong 15 phút. Tiếp đó, rửa qua 2-3 lần nước nữa và để ráo. Khi thịt gà đã ráo nước, các bạn cho thịt gà vào máy rồi xay nhuyễn hoặc có thể dùng dao để băm thịt.

Mẹo sơ chế thịt gà không bị hôi: Bạn có thể cắt cắt bỏ phần tuyến dầu ở phao câu gà để khi nấu không bị hôi. Ngoài ra, có thể rửa gà bằng nước giấm, rượu, nước muối loãng hoặc chanh để khử mùi hôi.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành tím bóc bỏ vỏ, băm thật nhuyễn. Hành lá cắt gốc, rửa sạch và cắt nhuyễn. Cà rốt bào vỏ, rửa sạch và xắt sợi nhuyễn.

Đối với đậu Hà Lan, nếu các bạn sử dụng loại đông lạnh thì các chỉ cần rã đông và sử dụng, còn khi mua đậu nguyên hạt, các bạn có thể tách hạt rồi rửa sạch với nước là được.

Bước 3: Xào thịt gà

Bạn cho vào nồi 1 muỗng canh dầu oliu, khi dầu đã nóng, bạn cho hành tím vào phi thơm. Khi hành vàng, các bạn cho thịt gà vào rồi xào trên lửa nhỏ. Để gà được tơi và chín đều, các bạn nên dùng muôi đẩy thật nhẹ nhàng thịt gà ra, đảo đều tay tránh làm khét thịt.

Khi gà đã chín, các bạn nêm nếm thịt gà cùng với: ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước mắm. Bạn có thể nêm nếm lại để món ăn vừa miệng hơn nhé.

Bước 4: Nấu cháo

Bạn cho 1 lít nước vào thịt gà, đậy nắp và nấu với lửa lớn. Khi nước đã sôi, các bạn cho thêm yến mạch vào và đảo thật đều, cho thêm ½ muỗng cà phê hạt nêm. Sau 5 phút nấu, các bạn cho cà rốt vào và đậy nắp, nấu cháo với lửa vừa trong khoảng 15 phút.

Khi cháo đã chín mềm, các bạn cho đậu Hà Lan vào, nấu thêm khoảng 5 phút nữa rồi tắt bếp.

Bước 5: Thành phẩm

Cháo yến mạch mềm và thơm, được nêm nếm vừa phải rất phù hợp cho các bé. Thịt gà mềm và thơm, cà rốt và đậu Hà Lan lại rất ngọt. Bạn cho cháo vào tô, cho thêm hành lá và 1 ít tiêu lên trên và cho bé ăn khi cháo còn ấm nhé!

9. Cháo gà bí đỏ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Gạo

Bí đỏ: 100gr

Gà (nên ưu tiên chọn phần ức): 100gr

Gia vị muối, đường, bột nêm,…

Các bước nấu món cháo gà bí đỏ

Cháo gà bí đỏ

Để có được món cháo gà bí đỏ ngon, cách làm cũng hết sức đơn giản

Bước 1: Đầu tiên, bạn cho thêm phần thịt gà rửa sạch rồi cho vào nồi luộc chín. Khi luộc nên cho thêm tí gừng, hạt nêm vào nước luộc gà. Đến khi gà đã mềm, bạn vớt ra, xé nhỏ hoặc có thể băm nhuyễn gà. Nhớ giữ lại nước luộc để nấu cháo nhé.

Bước 2: Bí đỏ mang đi gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng. Cho vào nồi luộc sơ qua. Sau đó cho phần bí đỏ đã được luộc vào chén, tán đều.

Bước 3: Gạo vo sạch, sau đó để cho ráo hết nước. Bạn cũng có thể mang gạo rang sơ qua cùng với lửa riu riu để gạo săn lại.

Bước 4: Cho gạo vào nồi, cho phần nước luộc gà ở trên vào, để lửa nhỏ cho đến khi gạo mềm.

Bước 5: Khi thấy phần gạo đã mềm, bạn cho lần lượt bí đỏ và gà vào. Nêm nếm gia vị với muối, bột ngọt cho vừa ăn. Nấu thêm khoảng 3 phút nữa thì tắt bếp.

10. Cháo gà tía tô

Nguyên liệu làm Cháo gà tía tô

Gà 1 con (khoảng 1.9kg)

Đậu xanh hạt 100 gr

Gạo tẻ 250g

Lá tía tô 150 gr

Lá quế 100g

Hành lá 4 nhánh

Ớt 4 trái

Chanh 2 trái

Gừng 1 nhánh

Hành tím 15 củ

Dầu ăn 3 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít (Muối/ đường/ hạt nêm/ tiêu xay)

Cách chế biến Cháo gà tía tô

Bước 1: Chuẩn bị đậu xanh và gạo

Bạn cho vào tô khoảng 100gr đậu xanh, cho nước vào ngâm từ 2 - 3 tiếng thì vớt ra rửa sạch.Gạo vo vài lần với nước sạch, để ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Sơ chế gà

Gà mua về các bạn cắt bỏ hết móng chân gà, rửa qua với nước muối pha loãng. Tiếp đó, rửa lại vài lần với nước sạch.

Bước 3: Luộc gà

Cho vào nồi khoảng 4 lít nước, bắc lên bếp nấu với lửa lớn khi nước ấm thì cho gà vào luộc. Tiếp đó cho vào các gia vị: 1 nhánh gừng cắt lát, 2 củ hành tím đập dập, 1 muỗng cà phê hạt nêm gà, ½ muỗng muối, 1 muỗng đường.

Cháo gà tía tô

Bạn luộc gà với lửa nhỏ, trong quá trình luộc nhớ vớt hết bọt để nước gà trong, nấu khoảng 15 - 20 phút cho gà chín mềm.

Gà luộc khoảng 20 phút, tắt lửa, đậy nắp khoảng 10 phút cho thịt gà mềm sẽ ngon hơn.

Cuối cùng, các bạn vớt gà ra rửa lại cùng với nước 1 lần nữa rồi để ráo.

Bước 4: Phi hành

Hành tím bóc bỏ vỏ, rửa sạch, rồi cắt thành lát mỏng. Sau đó bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 3 muỗng dầu ăn, dầu nóng thì cho hành tím vào cắt lát rồi phi cho hành vàng giòn thì vớt ra nha!

Bước 5: Rang gạo

Bạn sử dụng một chảo dầu vừa phi hành, cho phần gạo đã vo vào rang trên lửa vừa trong khoảng 2 phút cho gạo thơm.

Bước 6: Nấu cháo

Cho đậu xanh đã được ngâm và gạo rang vào nồi nước luộc gà. Nấu với lửa vừa trong khoảng 30 phút cho gạo và đậu xanh chín mềm.

Cháo chín, các bạn cho các gia vị: gốc hành lá, 3 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê đường, ½ muỗng cà phê tiêu xay, 2 muỗng cà phê nước mắm. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp nha.

Bước 7: Làm muối chấm

Cho vào cối các gia vị: 1 muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê đường, 3 trái ớt sau đó dùng chày giã nhuyễn hỗn hợp.

Cuối cùng cho vào hỗn hợp một ít muối ớt 1 trái chanh vắt lấy nước, thêm một ít tiêu xay vào khuấy đều cho muối tan hết là được bạn nha!

Bước 8: Trộn gỏi

Rau quế nhặt sạch rồi cắt thành khúc vừa ăn. Gà bạn xé nhỏ phần thịt cho vào thau, thêm gia vị: 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê tiêu xay, 1 trái chanh vắt lấy nước cốt trộn đều cho gà thấm gia vị

Cuối cùng, các bạn cho lá quế cắt nhỏ vào trộn đều là được nha.

Bước 9: Hoàn thành

Múc cháo gà ra tô, cho thêm ít gỏi gà, lá tía tô cắt nhỏ, hành lá cắt nhỏ, hành phi, ít ớt cắt. Cuối cùng là một ít tiêu xay là bạn có thể thưởng thức rồi nhé!

11. Cháo gà hành lá

Cháo gà hành lá

Nguyên liệu nấu cháo gà hành lá

1 con gà ta nặng 1.5 kg

100g gạo tẻ

100g gạo nếp

Rau thơm: Hành lá, rau mùi, tía tô

4 củ hành khô

1 quả chanh

Gia vị: Hạt tiêu, hạt nêm, muối

Dụng cụ: Bếp, nồi nấu cháo, tô, đũa, muỗng

Các bước nấu cháo gà hành lá

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ngâm gạo nếp và gạo tẻ cùng với nước sạch trong khoảng 1 giờ cho gạo nở. Sau đó đãi thật sạch gạo.

Gà sau khi mua về rửa sạch cùng với nước rồi dùng muối để chà xát lên mình gà. Rửa lại lần nữa bằng nước sạch. Rau thơm và hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

2 củ hành khô cắt nhỏ phi thơm, 2 củ còn lại bóc vỏ để luộc chung với gà.

Bước 2: Luộc gà

Cho gà vào nồi, đổ nước cho ngập gà, cho thêm vào nồi 2 củ hành tím, 1/2 thìa cà phê muối sau đó luộc cho đến khi gà chín. Bạn kiểm tra bằng cách lấy một chiếc đũa nhấn vào đùi gà thấy mềm và không có nước đỏ chảy ra là gà đã chín. Sau khi gà đã chín thì vớt gà ra, gỡ phần thịt xé nhỏ chia làm 2 phần.

Bước 3: Nấu cháo

Cho gạo đã được đãi sạch, ½ thịt gà xé sợi vào nồi nước luộc gà, đun với lửa nhỏ liu riu cho tới khi cháo chín nhừ. Khi hầm cháo, các bạn nêm một chút muối, hạt nêm cho vừa ăn.

Bạn đặt chảo lên bếp, cho thêm hành khô vào phi thơm, sau đó cho một nửa phần gà xé sợi còn lại vào xào, nêm gia vị cho vừa ăn, xào đến khi gà săn lại thì tắt bếp đi.

Múc cháo ra tô, thêm vào hành lá, ngò rí, tía tô xắt nhỏ, một ít tiêu, hành phi, gà xé sợi đã xào. Ăn khi còn nóng nhé, nếu thấy nhạt bạn có thể thêm chút nước mắm cho đậm đà.

Với 11 cách nấu cháo gà ở trên, chúng tôi đảm bảo các bạn sẽ có một món cháo ngon cùng miếng thịt gà mềm ngọt, thơm phức cho bữa ăn của gia đình mình. Chúc các bạn thành công với món ăn này!