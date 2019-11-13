Gió mùa về rồi, đừng bỏ qua 3 cách nấu mì gà tiềm đậm đà này!

Tiết trời bước vào giai đoạn giao mùa rất dễ bị cảm ốm. Cách nấu mì gà tiềm với ớt hiểm, cùng nhiều vị thuốc đông y vô cùng bổ dưỡng như táo đỏ khô, đương quy, kỷ tử, ngọc trúc... sẽ tăng cường sức đề kháng trong những ngày thời tiết ẩm ương cũng như mang lại giấc ngủ sâu hơn để gia đình bạn căng tràn sức sống sẵn sàng cho ngày mới làm việc hiệu quả hơn.

Gà hầm thuốc Bắc, hạt sen là một trong những cách nấu gà tiềm ăn với mì dễ làm mà vẫn cực kỳ bổ dưỡng. Cách nấu mì gà tiềm này rất thích hợp để tẩm bổ cho người mới ốm dậy, cho bà bầu hay cho người thiếu dinh dưỡng .

Bước 5: Rửa sạch rau và thái khúc vừa ăn, trụng với nước sôi già trong 2 phút rồi vớt ra. Trụng mì đến chín vừa, cho mì và rau vào tô, ăn cùng thịt gà và nước tiềm. Món ăn cũng có thể được dùng như lẩu.

Rửa sạch và cắt ngắn bớt cuống ớt hiểm. Cho ớt hiểm và tiêu xanh vào nồi hầm, thêm táo đỏ vào. Hầm tất cả đến khi gia vị tỏa mùi thơm thì nêm lại nước dùng với 2gr muối, 3gr đường, 5gr bột nêm.

Cho các gia vị tiềm vào túi giấy lọc. Khi nước trong nồi đã sôi già thì cho gói gia vị vào cùng.

Rửa gà với gừng và rượu trắng, chặt miếng vừa ăn, sau đó cho vào nồi đảo cùng hành tây cho săn mặt thịt. Cho vào nồi 1.5l nước và bắt đầu hầm gà.

Lột vỏ, rửa sạch và thái múi cau hành tây. Làm nóng dầu trên nồi, cho hành tây đã chuẩn bị vào xào nhanh cho hành tây tỏa mùi thơm.

2.1. Cách 1

Nguyên liệu

2 con gà ác

15g kỳ tử

1 miếng gừng tươi nhỏ, gia vị

Mì trứng

Thực hiện

Bước 1: Gà ác không cắt tiết, dùng tay bóp chết, làm sạch, bỏ phần lòng, để nguyên con.

Bước 2: Cho gà vào nồi hầm cùng kỷ tử và gừng tươi đến khi gà mềm, nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn. Dùng nóng.

Bước 3: Trụng mì đến chín vừa, cho mì và rau vào tô, ăn cùng thịt gà và nước tiềm.

Bước 4: Có thể giữ lại phần nước, giữ nóng, uống nhiều lần.

2.2 Cách 2

Nguyên liệu

4 góc phần tư đùi gà, nửa con gà, ... tùy sở thích

4-6 mớ ngải cứu hoặc nhiều hơn, chọn ngải cứu già sẽ làm món gà tần đúng vị hơn

1-2 gói gia vị thuốc Bắc hầm gà

Nghệ tươi

Mì trứng hoặc mì tôm

Dầu ăn, hạt nêm

Thực hiện

Bước 1: Gà mua về làm sạch, chặt miếng to.

Bước 2: Nghệ bỏ vỏ, đập dập.

Bước 3: Cho các miếng gà vào nồi ướp cùng gói gia vị thuốc bắc, nghệ và 2 thìa hạt nêm trong khoảng 1 tiếng.

Bước 4: Sau một tiếng, bạn gắp gà ra bát. Cho rau ngải cứu đã nhặt rửa sạch vào nồi vừa ướp gà, thêm chút hạt nêm, dầu ăn và đảo đều lên rồi gắp từng miếng gà vào xếp xen kẽ với rau ngải cứu, để thêm 30 phút nữa cho gia vị thấm đều.

Bước 5: Sau khi ướp xong xuôi bạn đổ khoảng 1-2 bát nước tùy theo lượng nước muốn nhiều hay ít rồi đặt nồi lên bếp to lửa đun đến khi sôi thì giảm lửa vừa đun trong 5 phút rồi tắt bếp, để nguội và lặp lại quy trình đun thêm 2 lần nữa là xong.

Bước 6: Trụng mì đến chín vừa, cho mì và rau vào tô, ăn cùng thịt gà và nước tiềm.

*Chú ý: Trong quá trình đun bạn không nên cho đũa vào đảo khiến rau bị nát, mất ngon. Món gà tiềm ăn thơm mềm, rau quyện với mì và nước gà không hề đắng mà lại có vị béo, mềm không nhũn.

Cách nấu mì gà tiềm thuốc bắc lạ miệng - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Cách 3

Nguyên liệu

Gà ác 1 con (hoặc gà non loại khoảng 1kg)

Gói thuốc bắc (Kỳ tử, đẳng sâm, ý dĩ, táo tàu, hạt sen)

Ngải cứu, gừng

Gia vị

Mì trứng hoặc mì tôm

Thực hiện

Bước 1: Các vị thuốc Bắc trong gói gia vị hầm gà rửa sạch. Nếu sử dụng gói gia vị gà hầm đóng túi bán sẵn trong siêu thị, mọi người nên bỏ bớt hạt ý dĩ (loại hạt màu trắng hình dạng giống hạt ngô nhưng nhỏ hơn hạt ngô). Không nên dùng nhiều ý dĩ trong món gà hầm bởi lẽ nó có khả năng hút nước cao, sẽ hút hết phần nước ngọt từ gà làm món gà kém ngon.

Bước 2: Thịt gà có thể chọn gà tre, gà ác nguyên con hoặc đùi gà công nghiệp. Gà rửa sạch, nướng sơ trên lửa. Công đoạn này giúp da gà dai, không bị rách nát khi hầm nhừ và còn làm cho gà thơm hơn.

Bước 3: Cho gà vào nồi gốm hoặc dụng cụ hầm gà cùng với các vị thuốc bắc đã rửa sạch. Rắc chút gia vị lên khắp mình gà, cuối cùng phủ ngải cứu lên phía trên.

Bước 4: Đặt nồi gà vào một nồi nước sôi lớn hơn, hầm cách thủy khoảng 1 – 1,5 tiếng tùy độ dày của dụng cụ chứa gà. Nếu dùng nồi áp suất bạn chỉ cần hầm trong khoảng 30 phút.

Bước 5: Trụng mì đến chín vừa, cho mì và rau vào tô, ăn cùng thịt gà và nước tiềm.

Món ăn bổ dưỡng này rất thích hợp để tẩm bổ khi mới hết bệnh, cho bà bầu hay cho người thiếu dinh dưỡng. Với cách nấu mì gà tiềm với thuốc bắc đơn giản này, bạn sẽ có món gà hầm thật bổ dưỡng.

3. Cách nấu mì gà tiềm cho người ăn chay

Cách nấu mì gà tiềm cho người ăn chay - Ảnh minh họa: Internet

Mì gà tiềm chay là một món ăn thơm ngon nổi tiếng khắp năm châu bốn bể của nền ẩm thực phương Đông. Trong giới ẩm thực chay thì món gà tiềm cũng trở nên phổ biến rộng rãi khi hương vị thơm ngon hào cùng nước lèo đậm đà mang lại cảm giác thật ngon miệng thật ấm áp khi thưởng thức cho người dùng.

Nguyên liệu

1 vỉ đùi gà chay

500g mì chay

1 củ cải

1 củ cà rốt

1 củ sắn

1 trái táo

1 bó cải xanh

50g nấm đông cô

10 vỏ quýt

2 gói gia vị tiềm gà

Hắc xì dầu

Xì dầu

Hạt nêm chay

Muối

4 tai vị

Chanh

Ớt

Dầu thực vật

Thực hiện

Bước 1: Cho đùi gà chay vào tô ướp với 2 muỗng canh xì dầu, 3 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, trộn đều ướp trong 1 giờ cho thấm gia vị.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp cho nhiều dầu ăn vào đun nóng già thì cho đùi gà vào chiên vàng rồi vớt ra dĩa.

Bước 3: Bắc nồi hầm lên bếp cho vào nồi 2 lít nước cùng với củ cải gọt vỏ, củ sắn lột vỏ, cà rốt gọt vỏ, táo gọt vỏ, tai vị rang vàng, vỏ quýt hầm trong 2 giờ rồi nêm 3 muỗng cà phê hạt nêm cho vừa vị.

Bước 4: Nấm đông cô ngâm nở mềm sau đó ướp với chút hạt nêm rồi cho lên chảo xào thơm mới trút vào nồi nước lèo cùng đùi gà chay. Nêm 2 gói gia vị tiềm vào nồi nấu với lử hơi lớn sau 30 phút rồi nêm lại cho vừa khẩu vị.

Bước 5: Bắc nồi nước sôi lên bếp luộc chín rau cải sau đó cho mì vào luộc chín rồi vớt ra rửa qua nước lạnh.

Cách nấu gà tiềm ăn với mì cho người ăn chay - Ảnh minh họa: Internet

Trình bày

Cho vắt mì vào tô cùng vài nhánh cải.

Múc nước lèo, đùi gà và các nguyên liệu khác vào tô.

Bày ra bàn cùng chén chanh ớt cắt lát.

Cách nấu mì gà tiềm đã không còn là điều khiến những bà nội trợ phải lo lắng nữa. Cách nấu gà tiềm ăn với mì không còn lạ lẫm nhưng gây ấn tượng đặc biệt trong vị giác mỗi người. Khi chợt có gió mùa về, người ta chỉ mong có bát mì gà tiềm nóng hổi mà xuýt xoa, mà thưởng thức.