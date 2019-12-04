Cách nấu thịt đông ngày Tết ngon đúng điệu, triệu người khen

Trước tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nấu thịt đông theo kiểu truyền thống. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị như sau:

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các “đầu bếp” gia đình bí quyết có được món thịt kho đông ngon đúng điệu. Chắc chắn những vị khách hay các thành viên trong gia đình sẽ phải dành những lời khen có cánh cho món thịt đông tuyệt vời của bạn. Nào bây giờ hãy cùng bắt tay tìm hiểu ngay cách nấu thịt đông ngày Tết nhé.

Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào khâu chế biến thôi nào! Hãy xem các bước nấu thịt đông ngày Tết dễ làm dưới đây nhé!

Cách nấu thịt đông ngày Tết ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy cạo thật sạch da lợn, sau đó rửa thịt chân giò và thái chúng thành miếng vừa ăn. Tiếp theo cho thịt chân giò vào ướp với 1/2 muỗng muối, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm. Ướp trong 30 phút cho thịt ngấm đều gia vị.

Chần qua da lợn với nước đun sôi sau đó vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Tiến hành nấu thịt kho đông

Băm thật nhỏ 1/2 củ hành tây, cho ít dầu ăn vào chảo rồi phi thơm lên. Sau đó đổ tô thịt vừa ướp vào và đảo cho tới khi thịt săn lại rồi tắt bếp.

Cho thịt vào nồi áp suất rồi đổ thêm nước vào sao cho ngập thịt. Thực hiện nấu trong 5 phút. Sau đó bạn hãy xả hơi áp suất ra và chuyển qua chế độ hầm. Đồng thời xào da lợn với chỗ hành tây còn lại rồi cho vào nồi áp suất đun cùng trong khoảng 15 phút.

Cách nấu thịt đông bằng nồi áp suất - Ảnh minh họa: Internet.

Lấy nấm hương và mộc nhĩ đã ngâm nở rồi thái nhỏ thành sợi. Thả vào nồi, cho thêm chút hạt tiêu và đun thêm 5 phút. Tắt bếp chờ nguội.

Lúc này bạn hãy múc thịt ra tô và để vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 4 tiếng.

Đến đây, các bước để làm thịt kho đông ngon đúng điệu đã hoàn thành. Giờ bạn chỉ việc tận hưởng thành quả nữa mà thôi.

Thành quả sau khi nấu - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều bạn thắc mắc rằng thịt nấu đông để được bao lâu? Đáp án đó là từ 3-5 ngày. Tuy nhiên món ăn gì cũng vậy, ăn càng sớm sẽ tận hưởng được hương vị thơm ngon ban đầu của nó.

Cách nấu thịt đông bằng thịt ba chỉ ngon

Trên đây là cách nấu thịt đông ngày Tết theo kiểu truyền thống nhưng trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cho bạn cách nấu thịt đông bằng thịt ba chỉ mang lại hương vị mới. Về cách thức chuẩn bị và nấu cũng tương tự như cách truyền thống. Nhưng khác ở khâu chuẩn bị nguyên liệu như sau:

Chuẩn bị nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Thịt ba chỉ: 500g

Tai lợn: 100g

Nấm hương, hành khô, mộc nhĩ

Dầu ăn, hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm và gia vị khác

Về cách thức thực hiện bạn cũng làm tương tự như cách nấu truyền thống ở trên. Tuy nhiên đối với tai lợn, bạn cần phải cạo sạch lông rồi đem đi rửa sạch, khử mùi hôi bằng cách xát muối và chanh. Sau đó cắt miếng sao cho vừa ăn.

Ướp thịt và chuẩn bị cho món thịt ba chỉ nấu đông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên ướp thịt với nước mắm, hành khô và hạt nêm theo khẩu vị của gia đình mình trong khoảng 30 phút.

Trong thời gian chờ thịt ngấm gia vị, phi hành khô lên rồi cho mộc nhĩ, nấm hương vào chảo xào qua và để riêng ra bát.

Các bước còn lại bạn làm tương tự như cách nấu thịt kho đông truyền thống. Món thịt kho đông của bạn khi ăn sẽ có vị giòn của tai lợn cộng thêm độ mềm của thịt ba chỉ. Chắc chắn các thành viên trong gia đình vừa ăn vừa tấm tắc khen về tài nghệ của bạn nhờ công thức này.

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Thành quả sau khi nấu – Ảnh minh họa: Internet

Trong cách nấu thịt đông bằng thịt ba chỉ ở trên cũng bao gồm cả tai heo, do đó chúng ta còn có thể gọi một tên khác đó là: Cách nấu thịt đông bằng tai heo, các bạn cũng có thể tăng phần nguyên liệu tai heo nhiều lên một chút. Đây là một cách nấu thịt đông ngày Tết đã được cách tân để thay đổi hương vị thịt đông truyền thống.

Trên đây, chúng tôi đã bật mí cho bạn cách nấu thịt đông ngày Tết ngon đúng điệu, triệu người mê. Hy vọng với những chia sẻ của này, bạn sẽ có thêm một món ăn ngon trong thực đơn ngày Tết của gia đình mình.