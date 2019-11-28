Bí quyết nấu bánh chưng ngày Tết ngon như ngoài hàng với những mẹo cực đơn giản

Nấu gì hôm nay 28/11/2019 05:00

Bánh chưng là món không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết, muốn tự làm bánh chưng ngon bạn hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Làm thế nào để nấu bánh chưng ngon là thắc mắc của rất nhiều bà nội trợ. Dưới đây chính là câu trả lời đơn giản, đầy đủ giúp bạn tha hồ trổ tài tự làm bánh chưng đãi cả nhà trong những ngày Tết tới.

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Bánh chưng, món không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh: Internet

Nguyên liệu để tự làm bánh chưng tại nhà:

- Gạo nếp (chọn loại nếp cái hoa vàng hoặc những loại nếp thật dẻo và thơm. Đây là thành phần quan trọng nhất để làm nên một chiếc bánh chưng ngon)

- Lá dong (chọn loại lá to, xanh mướt, như vậy khi gói bánh nhìn sẽ đẹp hơn).

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            Chọn lá dong to để gói bánh chưng - Ảnh: Internet

- Lá rềng, lá dứa

- Đậu xanh không vỏ

- Thịt ba chỉ hoặc thịt heo nửa nạc nửa mỡ: 300 gr.

Thực hiện:

Tưởng khó nhưng bánh chưng lại là món bánh dễ làm, ai cũng có thể tự làm ở nhà.

- Lá rềng và lá dứa đem xay mịn để chắt lấy nước sau đó trộn chung với gạo nếp và tiến hành ngâm gạo nếp qua đêm (có thể ngâm trong khoảng 5 tiếng).

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Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu - Ảnh: Internet

- Đậu xanh không vỏ cũng ngâm trong 5 tiếng hoặc ngâm qua đêm.

- Sau khi đã ngâm nếp và đậu xanh xong, bạn đổ nếp và đậu xanh ra rổ cho ráo nước. Rắc 1 đến 2 muỗng muối vào và dùng tay trộn đều.

- Ướp thịt với muối, tiêu và đường vừa ăn.

Gói bánh:

Các bạn có thể mua khuôn gỗ hình vuông về, sau đó đặt lá vào khuôn và tiến hành gói bánh: Đầu tiên đổ nếp, sau đó đến đậu xanh, tiếp đến là nhân thịt và cuối cùng lại đổ tiếp một lớp đậu lên trên sau đó đổ thêm nếp và tiến hành gói bánh lại.

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Sử dụng khuôn để gói bánh dễ dàng hơn - Ảnh: Internet

Luộc bánh:

Đặt bánh vào nồi lớn và đổ nước ngập bánh. Thời gian để luộc một chiếc bánh cỡ nhỏ là khoảng 5 tiếng, với chiếc bánh lớn thì sẽ cần khoảng 8 - 9 tiếng.

Mẹo nhỏ để nấu bánh chưng ngon nhất chính là đun bằng bếp than thay vì bếp ga. Bạn cũng cần chuẩn bị thêm một nồi nước sôi để khi nước trong nồi luộc cạn thì cho thêm nước. Khi luộc bánh được nửa thời gian thì lật bánh lại, thay nước mới.

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Bánh chưng vuông vắn đẹp mắt - Ảnh: Internet

Sau khi bánh chín thì vớt ra ngâm vào nước lạnh tầm 30 phút, vớt ra lấy vật nặng đè lên để bánh đẹp mắt, vuông vức.

Nếu ai yêu thích vị Tết cổ truyền và muốn tự tay gói những chiếc bánh nhỏ xinh tặng ông bà, bố mẹ thì hãy tham khảo cách nấu bánh chưng ngon ở trên. Chúc các bạn thành công!

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