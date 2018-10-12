Cách nấu mì quảng gà củ nén đậm đà hương vị miền Trung

Vào bếp 12/10/2018 15:36

Thêm củ nén vào tô mì quảng gà là cách giúp món ăn khi nấu thơm ngon và đậm đà hương vị đặc trưng của miền Trung.

Mì quảng gà không thể thiếu củ nén, một loại gia vị kết hợp tinh hoa của hành và tỏi giúp món ăn tỏa hương thơm và là nguyên liệu không thể thiếu trong cách nấu mì quảng miền Trung. Những gắp mì thơm ngọt vị bột gạo mới xay cùng với nước dùng thơm đậm đà của các nguyên liệu tươi ngon. Cách nấu mì quảng miền Trung tuy đơn giản nhưng hương vị lại khiến thực khách khó lòng quên được.

Dấu ấn của mì quảng miền Trung nằm ở cách nấu và nêm gia vị chuẩn để tổng thể bát mì được hài hòa và có vị thanh vừa phải. Dưới đây là cách nấu mì quảng gà củ nén, đây là cách nấu mì quảng gà ngon nhất chuẩn vị miền Trung bà nội trợ nên tham khảo để chiêu đãi cả gia đình.

Mì quảng gà miền Trung không thể thiếu gia vị củ nén

Mì quảng gà miền Trung không thể thiếu gia vị củ nén

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu mì quảng gà

Công thức này có thể nấu được 4-5 bát mì quảng gà cho gia đình, tùy vào số thành viên mà có thể gia giảm thêm bớt nguyên liệu cho phù hợp.

- Gà ta: 1 con nhỏ khoảng 1.5kg

- Củ nén: 200g

- Hành khô: 2 củ

- Dầu điều

- Mì quảng tươi: 1kg

- Đậu phộng đập nhỏ: 4-5 thìa canh

- Bánh tráng nướng giòn: 1 cái

- Bắp chuối: 200g

- Rau húng, chanh, ớt tươi

- Các loại gia vị: bột canh, tiêu, đường, nước mắm,...

Cách nấu mì quảng gà củ nén

- Thịt gà sau khi mua về sơ chế rửa sạch, xát muối rồi đợi ráo nước thì chặt nhỏ thành các miếng vừa ăn

Mì quảng gà ngon phụ thuộc vào cách chọn gà chắc thịt, mềm tươi

Mì quảng gà ngon phụ thuộc vào cách chọn gà chắc thịt, mềm tươi

- Ướp thịt gà với 2 thìa bột canh, 1 thìa đường, 1 thìa hạt tiêu, rưới thêm 1 thìa dầu điều để gà có màu sắc bắt mắt hơn khi nấu

- Củ nén giã nhỏ, hành khô đập dập rồi băm nhỏ. Sau đó bắc chảo lên bếp, đợi chảo khô thì cho dầu vào đến khi dầu nóng bỏ củ nén và hành đã giã nhỏ vào phi đến khi thơm vàng

- Lấy một nửa phần củ nén đã phi thơm cho vào ướp cùng gà, một nửa còn lại để riêng ra

- Sau khi thịt gà đã ngấm gia vị, bắt đầu cho vào nồi xào cho săn lại. Bỏ thêm một chút đậu phộng vào đảo cùng cho gà có vị thơm béo của đậu phộng rang

- Đổ thêm 1 tô nước cho xâm xấp mặt gà làm nước dùng, đun sôi sau đó vặn lửa nhỏ liu riu khoảng 10 phút cho thịt gà mềm hẳn là được

- Xếp mì quảng ra tô, chan nước dùng cùng với thịt gà. Thêm củ nén và hành phi vào tô rồi rắc rau húng và bắp chuối lên trên, sau cùng bỏ 1 thìa đậu phộng đã đập nhỏ vào, thêm ¼ cái bánh tráng vào tô là có thể thưởng thức ngay

Mì quảng gà nhờ có củ nén mà mang hương vị rất đặc biệt

Mì quảng gà nhờ có củ nén mà mang hương vị rất đặc biệt

Mì quảng gà nên ăn cùng với ớt tươi hay ớt trưng miền Trung cùng với một chút cốt chanh. Món ăn sẽ ngon đậm đà hơn nếu có thêm sườn hay tôm xào hấp dẫn. Nhưng với món mì quảng gà, điểm quan trọng nhất tạo nên sự thành công của món ăn phụ thuộc vào việc lựa chọn thịt gà sao cho thật chắc thịt và không thể thiếu thành phần củ nén giúp món ăn thêm thơm ngon, đặc trưng hương vị miền Trung.

Đây là món cơm đảm bảo cả nhà khen ngon và đặc biệt nếu có con nhỏ thì bé sẽ ăn thun thút

Đây là món cơm đảm bảo cả nhà khen ngon và đặc biệt nếu có con nhỏ thì bé sẽ ăn thun thút

Món cơm viên đẹp mắt ngon miệng này chắc chắn sẽ khiến các bé thích mê.

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