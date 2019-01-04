Cách nấu canh bóng thập cẩm đậm đà hương vị ngày Tết cổ truyền

Cách nấu canh bóng bì mọc thập cẩm ngày Tết không quá phức tạp, chỉ cần sơ chế một chút các nguyên liệu rau xanh để món canh bóng trông nhiều màu sắc rực rỡ hơn. So với canh măng sườn, canh bóng bì mọc giúp giải ngấy tốt hơn trong các bữa cơm ngày tết, lại giúp bổ sung rau xanh. Đây là món ăn từ người già đến trẻ em đều thích.

Nguyên liệu chuẩn bị để nấu canh bóng bì mọc thập cẩm ngày tết không quá phức tạp, chủ yếu là các nguyên liệu có trong món ăn truyền thống của người Việt ngày tết nên có thể tận dụng được. Công thức dưới đây đủ để chuẩn bị cho gia đình 4-5 người ăn.

- Bóng bì: 200g

- Xương ống: 1kg

- Giò sống: 100g

- Nấm hương: 50g

- Hành tây: 1 củ

- Nấm rơm: 50g

- Quả đậu Hà Lan: 50g

- Súp lơ xanh hoặc trắng tùy ý: 100g

- Cà rốt: 50g

- Su hào: 100g

- Tôm nõn: 50g (nếu không có tôm nõn có thể không cần)

- Gừng tươi: nửa củ to

- Rượu trắng: 100ml

- Các loại gia vị: Bột canh, nước mắm, mì chính, hạt tiêu, 2 củ hành khô, hành tươi, rau mùi,...

Canh bóng bì mọc gồm nhiều các nguyên liệu rau củ tươi ngon

Cách nấu canh bóng thập cẩm ngày tết

Bước 1: Ngâm bóng bì

Bóng bì rửa sạch, nhặt bỏ hết lông nếu có, sau đó đem ngâm trong nước vo gạo ít nhất 3 tiếng trước khi nấu.

Gừng rửa sạch, cạo vỏ đem giã nhỏ. Sau đó, cho thêm rượu trắng vào, khuấy đều

Khi bóng bì đã nở ra, thì thái thành các miếng vừa ăn, sau đó đem bóp với rượu gừng đã làm, cuối cùng rửa lại với nước sạch một lần nữa và bóp cho ráo nước bên trong.

Bóng bì nấu canh ngày tết nên chọn loại bì thăn, không có lông

Bước 2: Ninh xương ống

Đun sôi 1 lít nước cùng với vài lát gừng tươi, thả xương ống vào trụng qua khoảng 30 giây, sau đó vớt ra rửa sạch dưới vòi nước lạnh, để ra rổ cho ráo nước

Lại cho xương ống vào nồi, đổ nước ngập mặt xương với 2 thìa cà phê bột canh, nửa thìa đường phèn rồi vặn to lửa đến khi sôi thì cho lửa nhỏ lại, hớt bọt cặn bỏ đi. Hành tây thái múi cau, sau đó thả vào nồi nước xương nửa củ, mở hé nắp vung rồi đun sôi lăn tăn thêm khoảng 20 phút nữa. Sau khi ninh xương xong, vớt bỏ xương để giữ lại nước ninh trong.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu

Trước khi sơ chế nguyên liệu, nên cho giò sống lên ngăn đá tủ lạnh để giò không bị nhão quá, lúc nặn dễ dàng tạo hình hơn.

Nấm rơm, súp lơ, cà rốt, su hào và quả đậu Hà Lan rửa sạch, để cho ráo nước. Cắt đôi nấm rơm và tước bỏ xơ của quả đậu. Súp lơ cắt nhỏ thành miếng vừa ăn, cà rốt nạo bỏ vỏ sau đó thái lát hình hoa với độ dày khoảng 2mm. Tương tự với su hào cũng thái lát vuông dày cỡ 2-3mm.

Ngâm tôm nõn khô với nước ấm khoảng 15 phút cho tôm nở ra. Nấm hương cũng rửa sạch rồi ngâm với một bát nước ấm.

Hành khô bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Hành củ chẻ nhỏ, hành lá và rau mùi rửa sạch, để cho ráo nước rồi thái nhỏ.

Cuối cùng, dùng thìa nhỏ xúc giò sống, quét vào mặt dưới của nấm hương tạo thành hình tròn đều đẹp mắt.

Các loại rau củ nhiều màu sắc giúp món canh bóng ngày tết trông rực rỡ, bắt mắt hơn

Bước 4: Chế biến món canh bóng thập cẩm ngày tết

Bắc chảo lên bếp cho nóng, đợi chảo khô thì cho vào 2 thìa mỡ heo hoặc 2 thìa dầu ăn.

Đợi dầu nóng bắt đầu đổ hành khô vào, phi thơm vàng rồi bắt đầu thả bóng vào xào chung ở lửa nhỏ, thêm vào 1 thìa cà phê bột canh, 1 thìa nhỏ nước mắm, ½ thìa cà phê tiêu xay.

Xào bóng xong chuyển sang cho vào nồi, đổ nước dùng ninh xương ống vào, sau đó thêm tôm nõn đã ngâm nở vào nồi, đun sôi.

Khi nước đã sôi, thả mọc viên nấm vào, vặn nhỏ lửa để sôi từ từ cho mọc chín. Mọc chín sẽ nổi lên trên mặt nồi, đợi sôi thêm khoảng 2 phút thì vớt toàn bộ mọc và bóng bì ra một tô lớn.

Canh bóng bì mọc thập cẩm là món ăn hấp dẫn được cả người lớn và trẻ nhỏ yêu thích

Cho lần lượt các loại rau củ đã sơ chế vào nồi, đun nhỏ lửa đến khi chín rồi lại vớt ra một tô lớn khác.

Nêm thêm vào nước dùng ½ thìa nước mắm, 1 thìa cà phê mì chính.

Bước 5: Trình bày món canh bóng bì thập cẩm ngày tết

Xếp bóng vào xung quanh thành tô, vớt rau củ vào giữa, rải mọc viên nấm xung quanh, rắc hành chẻ và một chút hành lá, rau mùi vào giữa bát rồi chan nước dùng đang sôi lên trên là hoàn thiện.

Mâm cơm cúng ngày tết hay trong những bữa ăn ngày đầu xuân năm mới không thể thiếu món canh bóng bì thập cẩm vừa dễ ăn lại thơm ngon đủ chất, giúp bữa ăn ngày tết đỡ ngán hơn lại bổ sung lượng rau xanh cần thiết.