Cách làm thạch sương sáo đen ngon, dai, không bị bở nát tại nhà

Thạch đen khi đông lại sẽ có màu đen tuyền, bóng, giòn và nâu. Đây là món ăn có tính mát, hạ nhiệt, hạ huyết áp.

Thạch sương sáo (thạch đen) được làm từ một loại cây thạch đen, phơi khô rồi xay nhuyễn, sau đó thêm các loại bột năng, bột gạo vào chung.

Dùng kèm thạch sương sáo cũng là lựa chọn hoàn hảo để tăng hương vị cho món chè. Hoặc bạn cũng có thể dùng làm thức uống kết hợp với sữa tươi, nước cốt dừa, trà sữa rất thật tuyệt vời.

- Cách làm sương sa sương sáo vừa ngon, thơm mát lại đảm bảo vệ sinh tại nhà

- Cách làm chè sương sáo 4 vị thanh mát, giải nhiệt cuộc sống

Dùng kèm thạch sương sáo để tăng hương vị cho món chè hơn

Thật chẳng yên tâm về độ vệ sinh nếu ăn thạch ngoài hàng phải không nào? Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách làm thạch đen sương sáo ngon tại nhà:

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 gói bột sương sáo

1 gói bột rau câu giòn agar

1 gói bột rau câu dẻo jelly

2 lít nước

Đường kính trắng

2. Các bước tiến hành cách làm thạch đen từ lá sương sáo

Bước 1:

Trộn 10g (1 thìa canh) bột rau câu giòn agar và 1 gói (10g) bột rau câu dẻo jelly với 2 thìa canh đường.

Trộn bột rau câu với đường

Lưu ý: Nên cho lượng đường vào ít để có vị thanh nhẹ, không gây nhạt miệng và còn giúp bột rau câu không vón cục. Nếu bạn muốn cho đường nhiều hơn thì khi nấu phải thường xuyên chú ý để không bị khê xong, thạch bị đắng nhé!

Tiếp theo, cho 1 lít nước lọc vào hỗn hợp bột vừa đong.

Khuấy đều cho bột tan, ngâm từ 30 – 40 phút cho bột nở để khi nấu thạch không bị lợn cợn bột sống, mới trong và bóng mịn mượt.

Bước 2:

Hòa gói bột thạch sương sáo với nước

Đổ gói thạch sương sáo vào trong một chiếc nồi lớn khác. Đổ từ từ 1 lít nước vào kết hợp đảo đều nhẹ nhàng cho đến khi bột tan hết. Ngâm trong khoảng 30 phút để bột nở và sánh đặc.

Bước 3:

Nấu thạch trắng

Sau khoảng 30 phút, bột rau câu đã nở thì bạn bắc lên bếp đun với lửa to. Thường xuyên khuấy đáy nồi để bột thạch không lắng và cháy. Đến khi bột thạch đã mềm và lỏng, bạn vặn nhỏ lửa lại và đun thêm cho đến khi thạch sôi rồi tắt bếp. Vậy là nồi thạch trắng đã được đun xong.

Bước 4:

Tiếp theo, bạn bắc nồi thạch đen lên bếp, bật lửa to. Chú ý, khuấy bột thật đều tay cho sánh mịn và lỏng đều rồi vặn nhỏ lửa lại.

Khuấy bột thật đều tay cho bột sánh mịn

Khi thạch đen đã mịn thì bạn đổ nồi thạch trắng vào. Đảo đều cho 2 loại thạch hòa quyện vào nhau trong 1-2 phút.

Lưu ý:

Ngoài cách làm thạch đen giòn từ bột thạch rau câu pha sẵn thì bạn có thể thực hiện cách làm thạch đen từ lá thạch để tạo ra món thạch mịn ngon tự nhiên hơn rất nhiều.

Cách làm thạch đen từ lá thạch

Hoặc bạn cũng có thể thực hiện cách làm thạch đen từ cây thạch đen khô Tràng Định với nguyên liệu là cây thạch đen, nước sạch, một ít bột gạo tẻ và nước tro.

Bước 5:

Khi thạch còn ở dạng lỏng, bạn hãy chuẩn bị sẵn dụng cụ đựng thạch, và múc thạch vào bát hoặc khuôn ngay.

Múc thạch vào khuôn ngay khi thạch ở dạng lỏng

Sau khoảng 1 tiếng để thạch nguội tự nhiên và đông lại thì bạn có thể cắt và lấy ra ăn luôn.

Thái sợi hoặc cắt thạch sương sáo hạt lựu theo ý thích

Yêu cầu thành phẩm:

Thạch nhìn có độ bóng, trong, mịn màng. Khi ăn sẽ thấy dai giòn sần sật, thơm mùi sương sáo, ăn mát và không bị tiết nước.

Thạch nhìn có độ bóng, trong, mịn

Nếu muốn bảo quản thạch sương sáo được lâu thì bạn có thể cho vào tủ lạnh. Nhớ đậy nắp hộp hoặc khay để thạch tươi ngon nhé!

Chỉ cần tuân thủ vài bước hướng dẫn cách làm thạch đen đơn giản trên là bạn đã có thể hoàn thành món thạch sương sáo rồi. Đừng bỏ lỡ cách làm thạch sương sáo đen ngon mát, chi phí cũng không quá đắt. Cách làm thạch đen tại nhà còn giúp bạn yên tâm không có chất bảo quản, không phẩm màu, rất vệ sinh.

Tác dụng của thạch sương sáo

1. Khắc phục vấn đề tiêu hóa

Thạch sương sáo giúp tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Hàm lượng các hợp chất đường trong món ăn này có thể khắc phục các bệnh đau dạ dày.

2. Giúp giảm cân

Trong thạch sương sáo có chứa nhiều vitamin carbohydrate, canxi, phốt pho, vitamin A, vitamin B1, và vitamin C, nó còn chứa hàm lượng nước cao, ít calo và nhiều chất xơ. Hàm lượng protein không quá cao trong món ăn này rất tốt cho việc duy trì cân nặng.

3. Khắc phục ung thư và khối u

Thạch sương sáo có hợp chất isokandrodendrin và tetandrin S-S phục vụ để tiêu diệt các tế bào khối u, loại thạch này còn giúp tiêu diệt tế bào ung thư máu, lên tới 55 -90%. Hơn nữa, nó cũng rất tốt trong việc tiêu diệt 3 tế bào ung thư khác là ung thư cổ tử cung, ung thư vú và ung thư phổi.

4. Khắc phục bệnh tiểu đường

Trên lá cây sương sáo có một hợp chất của chất diệp lục và các hợp chất khác giúp điều trị bệnh tiểu đường, vì nó có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu của bệnh nhân.

5. Kháng khuẩn

Món ăn này có thể sử dụng như một chất kháng sinh nhờ vào hàm lượng diệp lục của nó.

6. Chống sốt rét

7. Điều trị sốt

8. Tăng axit dạ dày và chữa loét

Vitamin C và chất chống oxy hóa trong thạch sương sáo có thể làm săn chắc cơ bụng. Nó có thể được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh loét và tăng axit dạ dày.

9. Khắc phục vấn đề về cơ bắp

10. Loại bỏ chất độc từ hải sản

Hải sản rất tốt cho sức khỏe, nhưng một số loại có chất độc trong đó. Thạch sương sáo có chứa các hợp chất chống oxy hóa có thể loại bỏ các chất độc đó khỏi cơ thể chúng ta.

11. Ngăn ngừa loãng xương

Thạch sương sáo rất tốt cho xương vì nó chứa nhiều canxi, magiê và phốt pho. Những hợp chất này có thể được sử dụng để tái tạo xương và ngăn ngừa loãng xương.

Với những công dụng của thạch sương sáo và cách làm thạch sương sáo như vậy hy vọng bạn sẽ thành công và ngon miệng với thành quả của mình!