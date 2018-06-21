Cách làm sữa chua thạch lá nếp cốt dừa cực ngon trẻ con người lớn đều mê

Chẳng cần phải ra ngoài ăn nếu biết cách làm làm món sữa chua thạch lá nếp cốt dừa cực kỳ dễ dưới đây:

Làm thạch rau câu lá nếp cốt dừa cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Sữa chua thạch lá nếp cốt dừa là món ăn vặt rất được giới trẻ ưa chuộng trong hè năm nay - Ảnh: Internet

- Lá nếp: 5 lá

- Bột thạch rau câu con cá dẻo: 10g

- Nước cốt dừa: ½ lon

- Đường: 7 thìa cà phê

- Sữa chua không đường: 2 hộp

- Trân châu nhân dừa: 1 lạng

Ngoài các nguyên liệu trên, bạn cũng cần chuẩn bị rây, máy xay sinh tố, khuôn làm thạch hoặc các loại hộp vuông để đổ thạch rau câu ra.

Cách làm sữa chua thạch rau câu lá nếp

Phần 1: Làm thạch rau câu lá nếp

- Rửa sạch lá nếp, ngâm nước muối loãng sau đó đem xay với 1 bát con nước

- Đổ nước lá dứa xay qua rây, sau đó lọc bỏ bã rồi chắt lấy phần nước

Lá nếp xay nhỏ lọc qua rây - Ảnh: Internet

- Đem trộn 10g thạch rau câu với đường để tránh cho việc rau câu bị đông khi đổ vào nồi đang đun sôi

- Đổ thêm 2 bát con nước vào nước lá nếp vừa lọc, sau đó đem đun sôi

- Khi nước thạch lá dứa sôi, vặn nhỏ lửa rồi đổ hỗn hợp bột thạch rau câu và đường vào, khuấy nhanh tay để thạch rau câu không vón cục

Đổ bột thạch rau câu và đường vào thì phải lập tức khuấy nhanh tay - Ảnh: Internet

- Đun nhỏ lửa cho sôi lăn tăn thêm 5 phút nữa đến khi bột rau câu tan hoàn toàn thì bắc nồi ra, tắt bếp

- Đổ thạch vào hộp vuông hoặc khuôn, để tủ lạnh ít nhất 2 tiếng để thạch rau câu đông hoàn toàn thì cắt miếng vuông vừa ăn

Phần 2: Chuẩn bị hoàn thiện món sữa chua thạch rau câu lá nếp

- Đun sôi nước, sau đó thả trân châu vào nồi, đun nhỏ lửa khoảng 6-8 phút để trân trâu chín kỹ, sau đó vớt ra, trộn với 2 thìa đường và đợi cho đường ngấm ít nhất 10 phút trước khi ăn

- Cho đá xay vào 1/3 cốc, đổ sữa chua ra, khuấy cho tan mịn rồi cho thạch lá nếp lên trên. Tiếp đến, cho trân châu vào cốc rồi đổ thêm 2 thìa cà phê nước cốt dừa vào là hoàn thành món sữa chua thạch lá nếp cốt dừa.

Sữa chua thạch rau câu lá nếp cốt dừa là món ăn cả người lớn và trẻ em đều thích - Ảnh: Internet

Để món ăn thêm phần hấp dẫn, bạn có thể thêm dừa khô hoặc dừa tươi để ăn kèm làm tăng thêm độ thơm béo cho món ăn. Sữa chua thạch rau câu lá nếp đang rất được ưa chuộng vì dễ ăn và mát. Chúc các bạn thành công!