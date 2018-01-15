Xoài xanh, xoài non, xoài chín… đều có thể tận dụng để làm mứt xoài được. Tuy nhiên, muốn làm được mứt xoài ngon, giòn thì cần phải có thời chuẩn bị và bỏ túi cho mình những bí quyết riêng. Nếu bạn chưa biết cách làm mứt xoài sao cho đơn giản và ngon, thành phẩm đẹp mắt thì hãy cùng vào bếp và làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

- Nước vôi trong.

- Chảo hoặc xoong chống dính.

Cách làm mứt xoài tết ngon giòn đơn giản nhất

Bạn cứ yên tâm làm theo từng bước, đảm bảo thành quả sẽ bất ngờ, vượt mong đợi.

Bước 1: Chế biến xoài

Để mứt xoài vừa thơm và ngon thì khi lựa nên chọn những quả xoài xanh lớn, vỏ mướt. Không nên lựa quả xoài xanh đã bị sâu hay là bầm dập nhé!

Xoài xanh rửa sạch sau đó lấy dao hai lưỡi gọt bỏ vỏ mỏng phía bên ngoài. Tiếp theo xắt thành từng miếng vừa phải theo chiều dọc.

Gọt sạch vỏ xoài. Ảnh internet

Bước 2: Ngâm và chần sơ xoài

Bạn hãy lấy 1 cục vôi, rồi hòa ra một cái bát, đợi đến khi tan hết và lắng xuống. Lúc này bạn chắt lấy phần nước trong để vào một cái chậu. Tiếp theo cho xoài vào ngâm khoảng 4-6 tiếng. Sau đó, vớt xoài ra rổ rửa lại thật sạch bằng nước lạnh để cho hết mùi hôi của vôi.

Tiếp đó, bạn nấu 1 nồi nước xôi rồi cho 1 muỗng đường phèn vào đảo đều cho tan hết, sau đó cho xoài vào trụng sơ qua khoảng chừng 1 phút. Cuối cùng bạn xả qua vài lượt nước lạnh để làm sạch hết lớp phèn chua còn bám dính.

Bước 3: Ướp đường

Ướp đường cho xoài. Ảnh internet

Xoài sau khi để ráo nước, bạn cho vào 1 cái tô hay cái thau nhỏ, cho thêm đường vào ướp với tỷ lệ là 1 kg xoài = 600g đường. Do xoài có độ chua nhiều, vì thế bạn cần cho nhiều đường để giảm bớt độ chua của nó. Đến khi nào thấy lượng đường chảy ra nước và thấm vào xoài là bạn có thể mang đi sên được rồi.

Bước 4: Sên mứt xoài

Bạn có thể sên mứt xoài bằng bếp ga hoặc bếp củi đều được nhé! Bạn hãy lấy toàn bộ lượng xoài vừa ướp đường cho vào chảo chống dính, bật lửa nhỏ để sên, rồi đảo đều tay, để xoài không bị cháy sém cạnh.

Bạn cứ làm như vậy cho đến khi nào nước đường cạn, các lát xoài trở nên trong hơn, có lớp đường trắng bám dính thì tắt bếp. Sau khi tắt bếp bạn vẫn cứ đảo đều tay đến khi nào nguội thì cho vào túi nilong hoặc hộp nhựa kín để bảo quản và dùng dần.

Những lưu ý khi làm mứt xoài

Mứt xoài sau khi sên xong. Ảnh internet

- Xoài cần phải được ngâm qua với nước vôi trong rồi trụng qua với phèn chua để giữ được độ giòn cũng như bớt chua đi. Nếu không làm công này xoài sẽ bị nhũn, không được giòn.

- Mứt xoài sau làm xong phải trong, đẹp mắt, lúc ăn thì dai giòn, có vị chua chua kèm với vị thanh ngọt của đường cát. Như vậy mới được xem là món mứt xoài đạt chuẩn.

- Nếu bạn muốn ăn mứt xoài dẻo thì nên bảo quản trong tủ lạnh. Còn muốn ăn mứt xoài giòn gần giống như mít sấy thì nên mang đi sấy khô. Cả hai loại mứt này đều ngon.

Hy vọng cách làm mứt xoài tết ngon giòn đơn giản nhất do bài viết cung cấp đã giúp bạn bỏ túi được bí quyết riêng dành cho mình. Đặc biệt là có thể làm được món mứt dừa xoài chua ngọt, mới lạ để thưởng thức cùng nhau đón Tết cổ truyền năm nay.