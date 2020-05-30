Cách làm món chân gà ngâm giấm siêu ngon

Chân gà ngâm giấm chua ngọt là món ăn thơm ngon khó cưỡng ngay lần đầu tiên thưởng thức. Món ăn kết hợp hài hòa vị chua của giấm, hương thơm của sả và vị cay của ớt. Vậy cách chế biến món ăn này như thế nào? Cùng xem công thức tuyệt vời ngay dưới đây.

Nguyên liệu để chế biến món ăn này rất dễ kiếm, nhưng làm sao để món chân gà ngâm giấm có đầy đủ hương vị mặn ngọt, đậm đà vừa miệng thì quả là không dễ dàng.

Chân gà ngâm giấm là món ăn quen thuộc, dễ ăn và rất lạ miệng. Các chị em thường săn lùng bí quyết làm món ăn này bởi nó vừa là món khoái khẩu trong các cuộc nhậu của chồng vừa là thức ăn vặt mà trẻ con, phụ nữ ai cũng thích.

Nhiều chị em thường gặp tình trạng khi ngâm chân gà bị nhớt, đắng hoặc nước ngâm giấm bị nổi váng, nhạt nhẽo và không đậm vị. Vậy tại sao lại thế? Mời bạn cùng xem công thức được chia sẻ ngay bên dưới này, đảm bảo sẽ giúp bạn thành công 100% với món ăn này để thiết đãi cả nhà.

Chị em có thể chế biến món ăn này để chiêu đãi cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chân gà ngâm giấm sả ớt

Công thức chế biến món chân gà ngâm giấm sả ớt cực kỳ đơn giản, thậm chí đấng mày râu cũng có thể thực hiện dễ dàng.

Nguyên liệu chuẩn bị

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món chân gà ngâm giấm sả ớt cho 4 người ăn gồm có: 500g chân gà, nước mắm, nước lọc, sả, gừng, ớt, đường, giấm gạo, tiêu, muối.

Cách làm món chân gà ngâm giấm sả ớt ngon

Cách làm món chân gà ngâm giấm sả ớt chỉ khác công thức chế biến chân gà ngâm sả ớt ở chỗ phải cho thêm giấm ăn vào.

Sơ chế nguyên liệu

Cạo vỏ củ gừng và rửa sạch, thái miếng nhỏ.

Gừng cạo vỏ, rửa sạch và thái miếng nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Sả rửa sạch, đập dập.

Ớt rửa sạch, thái lát mỏng.

Rửa sạch chân gà, cắt móng và chặt thành 2.

Cho nước vào nồi luộc, đun sôi, thêm ít muối, gừng, sả để khử mùi hôi của gà. Khi nước và các nguyên liệu sôi lên, cho gà vào luộc. Chân gà vừa chín thì vớt ra, cho vào thau nước đá ngâm khoảng 10 phút để tạo độ giòn. Sau đó, cho chân gà vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút.

Luộc chân gà với gừng để khử mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, lấy chân gà trong tủ lạnh ra trộn với gừng, sả, ớt và thêm một chút hạt nêm để tạo vị đậm đà cho món ăn.

Công thức pha chế nước ngâm chân gà

Công thức nước ngâm chân gà sẽ quyết định món chân gà ngâm giấm sả ớt có ngon chuẩn vị hay không. Dưới đây là các bước thực hiện làm nước ngâm chân gà:

Bước 1: Chuẩn bị 2 bát nước lọc, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng giấm, 2 muỗng đường, 1 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê muối. Sau đó, trộn tất cả các nguyên liệu vừa chuẩn bị vào 1 chiếc nồi sạch.

Bước 2: Cho nồi lên bếp và đun sôi hỗn hợp rồi tắt bếp.

Bước 3: Chờ hỗn hợp vừa đun nguội hẳn thì đổ lên phần chân gà đã trộn gia rồi cho vào một chiếc hộp.

Bước 4: Đậy kín nắp hộp và để chân gà trong ngăn mát tủ lạnh. Tầm khoảng 1 ngày là bạn có thể lấy ra thưởng thức.

Cho chân gà vào hộp, đậy kín và để vào ngăn mát tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần lưu ý khi làm món chân gà ngâm giấm

Tại sao món chân gà ngâm giấm thường bị nhớt hoặc nổi váng?

Việc chọn nguyên liệu chân gà không kỹ, chân gà ôi thiu, chất lượng kém, không tươi ngon sẽ ảnh hưởng đến quá trình ngâm giấm. Bên cạnh đó, các men vi sinh sẽ tiếp xúc dễ dàng với chân gà và khiến món ăn bị hư hại nghiêm trọng.

Do khâu sơ chế chân gà không kỹ càng, không làm sạch móng, không bóc màng ở chân gà. Hoặc do không tẩy rửa sạch chân gà bằng muối, gừng, rượu...khiến vi khuẩn còn đọng lại trên chân gà.

Sau khi ngâm chân gà trong nước đá, bạn quên không rửa lại một lần nữa bằng nước lọc nhằm loại bỏ các cặn bám, mỡ gà. Vì chính mỡ gà là nguyên nhân gây nhớt.

Hoặc khi bạn ngâm chân gà với nước đá rồi sau đó rửa lại nhưng không để ráo hẳn, mà mang ngâm luôn với nước gia vị.

Ngoài ra có thể là do hộp đựng chân gà không ráo nước, không sạch sẽ cũng có thể khiến chân gà bị nhớt và nổi váng.

Hộp đựng chân gà không sạch sẽ cũng gây nhớt và nổi váng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ trong tủ lạnh cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu tủ lạnh yếu, hoạt động với công suất kém sẽ khiến ngăn mát không đảm bảo độ lạnh, khiến vi khuẩn sinh sôi, gây nhớt và nổi váng khi ngâm.

Hoặc là do nước ngâm chân gà chưa nguội hẳn mà bạn đã đổ vào cũng có thể bị nhớt.

Làm sao để món chân gà ngâm giấm không bị đắng?

Sau khi món chân gà ngâm giấm hoàn thành, hãy lấy ra khỏi tủ lạnh trước khi ăn, trộn thêm ít lá chanh hoặc quất vào.

Với quất, bạn nên thái mỏng, lọc bỏ hạt và 2 chóp đầu.

Không nên cho quá nhiều quất hay lá chanh bởi chúng sẽ khiến món ăn bị đắng. Cụ thể là chỉ nên dùng 6-7 quả quất hoặc 1-2 lá chanh cho 1 kg chân gà.

Bảo quản chân gà

Sau khi làm xong, bạn nên để chân gà vào trong hộp kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Món này chỉ nên được sử dụng trong vòng 5 ngày để đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh.

Như vậy, với những thông tin chia sẻ về công thức làm món chân gà ngâm giấm trong bài viết trên, hy vọng sẽ giúp bạn thực hiện được món ngon chuẩn vị để chiêu đãi cả gia đình. Chúc bạn thành công.