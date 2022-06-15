Cách làm món bánh Nậm tôm thịt – thơm ngon chuẩn vị cố đô Huế!!!

Bánh nậm Huế là một trong những món bánh dân dã với lịch sử lâu đời, nổi bật với bị béo ngọt tự nhiên của tôm thịt, kết hợp cùng bột bánh dẻo quánh, mềm mịn và thơm mùi gạo, tất cả tạo nên một món bánh với hương vị đặc trưng, thấm đượm hương vị của xứ Huế mộng mơ, làm “mê mẩn” bao thực khách ghé thăm cố đô. Thế bạn đã bao giờ nghĩ về việc hoàn thành món bánh Nậm với hương vị “hút hồn người” này tại nhà chưa ? Hãy để chúng tôi cùng bạn khám phá ngay công thức làm món bánh Nậm tôm thịt thơm ngon, chuẩn vị Huế nhé!!!

Bánh nậm hay bánh nặm được ra đời bởi tay của những bà nội trợ nơi thôn xóm làng nghèo. Với các nguyên liệu dân dã được tìm thấy nơi vườn, ao nhà, nhờ vào tay nghề "trời phú" của mình mà các bà vợ, bà mẹ ngày xưa đã thành công chế biến ra một món ăn thơm ngon, mới lạ và được mọi tầng lớp xã hội lúc bấy giờ yêu thích.

Bánh nậm là một trong những loại bánh đi lên cùng lịch sử nơi cố đô và làm nên tên tuổi của làng ẩm thực Nam Phổ, huyện Phú Vang.

Không chỉ với các tầng lớp xã hội ngày xưa, ở ngay xã hội hiện đại ngày nay, hàng năm vẫn có hàng trăm, hàng ngàn du khách ở khắp nơi trên thế giới đổ về cố đô, chỉ vì lỡ "say hương vị" của món bánh Nậm rất riêng này rồi. Hãy cùng khám phá ngay bí quyết để có món bánh Nậm thơm ngon khó cưỡng ngay tại nhà nhé.

Cách làm bánh Nậm chuẩn hương vị Huế, đơn giản tại nhà

Các nguyên liệu cần chuẩn bị cho món bánh Nậm kiểu Huế

Nguyên liệu “dân dã” cho món bánh Nậm tôm thịt đậm hương vị cố đô

Bột gạo : 250g

Bột năng : 20g

T ôm : 200g

Thịt heo xay: 100g

Nước : 600ml

1kg lá chuối

Các gia vị khác : dầu ăn, dầu điều, hạt nêm, tiêu, nước mắm,..

Các bước làm món bánh Nậm tôm thịt tươi ngon khó cưỡng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu



Mẹo làm nên món bánh Nậm mang hương vị đặc trưng của Huế, chính là ở khâu chọn tôm. bạn nên chọn những con tôm sống trong môi trường nước lợ tự nhiên, vỏ không dầy, đầu không to như tôm sông, không tanh tao như tôm biển mà có hương vị thơm ngọt đặc biệt.

- Tôm rửa sạch, lột vỏ, lấy chỉ đen ở lưng rồi đập dập và băm nhuyễn. Tiếp đó, bạn cho 1 muỗng canh hành tím băm nhỏ, ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh tiêu và 1 muỗng canh nước mắm vào và đảo đều cho tôm ngấm gia vị.

- Thịt heo xay thì bạn đem trộn đều với 1 muỗng canh hành tím, ½ muỗng canh bột nêm, ½ muỗng canh tiêu, 1 muỗng nước mắm và để ướp trong khoảng 15 phút.

- Lá chuối đem rửa sạch và cắt thành miếng 15x20cm bằng nhau rồi trụng sơ qua nước sôi với 1 muỗng canh dầu ăn, sau đó vớt ra và để ráo nước.

Bước 2 : Xào tôm thịt

Phần nhân thịt tôm với màu vàng ươm bắt mắt và hương vị đậm đà

- Đầu tiên bạn cho vào chảo 3 muỗng canh dầu điều, đợi khi dầu sôi nhẹ thì cho 1 muỗng canh hành tính băm nhỏ vào và phi cho thơm.

- Tiếp đó, bạn cho phần thịt đã ngấm gia vị vào và xào, sau đó tiếp tục cho phần tôm đã băm nhuyễn vào xào chung, đảo đều tay cho đến khi tôm thịt chín săn vàng lại và hết nước thì cho phần hành lá thái nhỏ vào và tắt bếp.

Bước 3 : Làm bột bánh nậm Huế

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn chuẩn bị một nồi riêng, cho 250gr bột bạo, 20gr bột năng, 1 muỗng canh muối và 1 lít nước lọc vào, khuấy đều cho tan. Khi hỗn hợp bột tan đều, bạn cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, đảo đều và để bột nghỉ trong vòng 1 tiếng.

- Sau khi hết 1 tiếng, bạn bắc nồi lên bếp và khuấy đều tay ở lửa vừa, khuấy liên tục cho đến khi thấy hơi nặng tay và hỗn hợp bột đặc sệt lại thì bạn nhấc nồi ra khỏi bếp và tiếp tục khuấy thêm 2 phút nữa.

Phần bột trắng dẻo mềm, thơm mùi gạo được mệnh danh là “linh hồn” của món bánh truyền thống này

Bước 4 : Gói và hấp bánh

- Đầu tiên bạn trải lá chuối có mặt không gân lên thớt, sau đó bôi một chút dầu lên mặt lá chuối rồi cho 1 muỗng bột lên, tán đều bột thành một lớp mỏng.

- Tiếp đó, bạn cho phần nhân thịt tôm đã được xào chín vào chính giữa và gói các mép lá chuối lại thành hình chữ nhật rồi dùng tay vuốt nhẹ cho bánh dàn đều mỏng là xong công đoạn gói bánh.

- Cuối cùng, bạn xếp bánh đã được gói vào xửng hấp và hấp với lửa lớn trong khoảng 10-15 phút là hoàn tất nhé.

Lá chuối xanh thơm là nguyên liệu “đặc biệt” không thể thiếu cho món “mỹ vị nhân gian” này

Bước 5 : Làm nước chấm đậm đà

Bí quyết nước chấm thơm ngon cho món bánh Nậm thêm đậm vị

- Để món bánh nậm thêm phần đậm đà, ăn mãi không chán, bạn hãy pha một chén nước chấm đậm đà chuẩn vị nhé. Trước tiên bạn cho hỗn hợp 2 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng canh đường và chút nước lọc lên bếp, đợi đường tan và hỗn hợp sánh sánh lại thì bạn tắt bếp.

- Sau khi nước mắm nguội, bạn thêm ớt cắt lát vào (có thể pha thêm nước cốt chanh và tỏi) là thơm ngon đậm vị nhé.

Thành phẩm

Bánh Nậm tôm thịt - mỹ thực đặc trưng của cố đô Huế !

Thành phẩm là bạn đã có ngay một món bánh Nậm tôm thịt thoang thoảng hương thơm của lá chuối, nổi bật với phần bột gạo thơm trắng dẻo mềm – là “linh hồn” của món bánh nậm cùng tôm thịt vàng ươm đậm đà, thơm ngon như được thưởng thức tại cố đô Huế, càng ăn càng mê ly.

Trên đây là công thức chế biến món bánh Nậm tôm thịt– mang đậm hương vị “mê lòng người” của Huế mộng mơ. Vừa thơm ngon, dinh dưỡng lại đầy trang nhã và xinh xắn như một tác phẩm nghệ thuật, đảm bảo ăn là ghiền. Với món ăn tinh tế và dễ chế biến này, các chị em có thể chọn bánh làm bữa ăn chính hay bữa ăn xế thì các thành viên trong gia đình đều thích mê nhé.