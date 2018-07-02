Cách làm chè sâm dứa phô mai thơm mát, béo ngậy giải nhiệt ngày hè

Vào bếp 02/07/2018 15:53

Món chè sâm dứa phô mai với lớp thạch giòn và mát bên ngoài cùng lớp phô mai ngậy thơm bên trong, ăn cùng nước cốt dừa sẽ là món ăn “gây nghiện” trong hè này.

Sâm dứa phô mai chắc hẳn không còn xa lạ gì với người dân và du khách từng đến Đà Nẵng. Đây là một món chè tươi mát đặc trưng với phần thạch sâm dứa thơm, phần nhân phô mai ăn rất “đã”. Cách làm thạch sâm dứa phô mai không quá khó, tuy nhiên sẽ cầu kỳ hơn cách làm các loại thạch thông thường vì có phần nhân phô mai dẻo mịn yêu cầu bạn phải thật tỉ mỉ.

Cách làm chè sâm dứa phô mai thơm mát, béo ngậy giải nhiệt ngày hè - Ảnh 1

Thạch rau câu sâm dứa phô mai là món ăn “làm mưa làm gió” hè những năm gần đây - Ảnh: Internet

Dưới đây là cách làm thạch rau câu phô mai cực ngon bạn nhất định phải thử làm chiêu đãi gia đình trong hè này:

Chuẩn bị nguyên liệu làm thạch sâm dứa phô mai

- Phô mai con bò cười: 4 miếng (bạn có thể tăng số lượng nếu thích ăn ngậy vị phô mai)

- Trứng gà: 2 quả

- Sữa tươi không đường: 300ml

- Bột thạch rau câu con cá dẻo: 20g

- Sữa đặc: 5 thìa cà phê

- Lá dứa: 1 bó khoảng 5-6 lá

- Đường kính trắng: 100g

- Nước cốt dừa tươi hoặc lon: 400ml

- Khuôn là các hộp nhỏ như hộp ăn carmen hoặc sữa chua và một loại khuôn có kích thước lớn hơn một chút

Cách làm chè sâm dứa phô mai thơm mát, béo ngậy giải nhiệt ngày hè - Ảnh 2

Nguyên liệu làm thạch sâm dứa phô mai rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm thạch rau câu sâm dứa phô mai

Tách lấy 2 lòng đỏ trứng gà, sau đó đổ qua rây để lọc cho mịn

Đổ vào 300ml sữa tươi không đường, 5 thìa sữa đặc, dùng phới khuấy đều cho các nguyên liệu tan ra và quyện lại với nhau, sau đó lại đổ qua rây 1 lần nữa

Cho trứng, sữa vừa khuấy vào một chiếc nồi rồi đun ở lửa nhỏ cho ấm lên thì bắt đầu thả vào nồi 4 miếng phô mai, dầm nát phô mai rồi quấy đều để phô mai tan hết và không bị vón cục

Cách làm chè sâm dứa phô mai thơm mát, béo ngậy giải nhiệt ngày hè - Ảnh 3

Khuấy phô mai phải nhanh và đều tay thì mới có thể tan hết được - Ảnh: Internet

Khi phô mai đã tan hoàn toàn, bạn đem trộn đường với ½ lượng thạch rau câu con cá dẻo đã chuẩn bị, sau đó đổ từ từ vào nồi, vừa đổ vừa nhanh tay khuấy để tránh cho thạch bị vón cục

Đổ hỗn hợp phô mai vừa nấu vào khuôn, cho vào tủ lạnh để phô mai đông lại

Đến phần làm thạch lá dứa, bạn rửa sạch, ngâm nước muối sau đó cho lá dứa vào máy xay cùng với 200ml nước, xay nhuyễn

Đổ nước lá dứa qua rây lọc bỏ hết phần bã, sau đó phần nước đem đun sôi

Cách làm chè sâm dứa phô mai thơm mát, béo ngậy giải nhiệt ngày hè - Ảnh 4

Thạch lá dứa rất dễ làm với màu xanh mát mắt - Ảnh: Internet

Lúc này, lại trộn đường với phần thạch rau câu con cá dẻo còn lại, đổ vào nồi rồi khuấy thật nhanh tay để bột thạch không bị vón cục

Liên tục khuấy khoảng 5-8 phút cho đến khi bột thạch tan hoàn toàn thì tắt bếp

Nếu không có nhiều loại khuôn, bạn có thể đổ luôn thạch rau câu lên trên lớp thạch phô mai vừa làm. Hoặc nếu cầu kỳ và muốn đẹp mắt hơn, bạn nên chuyển thạch phô mai đã đông sang một chiếc khuôn lớn hơn, sau đó đổ thạch lá dứa ra bên ngoài, tạo thành lớp thạch vô cùng đẹp và mát mắt.

Sau cùng, khi thạch đã đông, bạn tiến hành nấu nước cốt dừa rất đơn giản theo cách sau: Đổ 200ml sữa tươi vào nồi, đun ấm lên rồi mới cho nước cốt dừa vào, khuấy nhanh tay rồi tắt bếp ngay để tránh nước cốt dừa bay mất mùi thơm và vị béo ngậy.

Cách làm chè sâm dứa phô mai thơm mát, béo ngậy giải nhiệt ngày hè - Ảnh 5

Thạch sâm dứa phô mai ăn mùa hè vừa giải nhiệt, vừa thanh mát - Ảnh: Internet

Trình bày thạch rau câu ra tô, đổ thêm nước cốt dừa mát lạnh ngập một nửa miếng thạch là vừa ăn. Chúc các bạn thành công!

Cách nấu chè dừa non thạch lá dứa thơm ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết

Cách nấu chè dừa non thạch lá dứa thơm ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết

Chè dừa non thạch lá dứa là món quà vặt được rất nhiều người yêu thích, nhất là trong những ngày nắng nóng. Cách làm món ăn này cũng khá đơn giản, chị em có thể trổ tài để gia đình và bạn bè cùng thưởng thức.

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