4 công thức chế biến mực chiên giòn hấp dẫn bạn nên biết

Mực chứa hàm lượng carbohydrate thấp và cung cấp cho cơ thể nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị. Do vậy, nó trở thành thực phẩm lý tưởng đối với những người đang đang ăn kiêng mà vẫn muốn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Hàm lượng cholesterol trong mực thấp

Hơn nữa khi nấu chín, mực còn chứa hàm lượng chất béo thấp một cách đáng kinh ngạc. Vì thế, đây xứng đáng là thực phẩm tốt cho sức khỏe.

3. Chống lại các khối u và ung thư

Trong mực có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chống lại sự phát triển của các khối u và ung thư hiệu quả.

Chất chống oxy hoá giúp tiêu diệt các tác nhân gây hại đến tế gốc tự do. Đối với những người đang mắc ung thư, hợp chất này còn thúc đẩy sản sinh số lượng bạch cầu, đẩy nhanh quá trình điều trị bệnh.

4. Giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn

Mực là một nguồn cung cấp hàm lượng lớn dopamine - hợp chất tốt cho sức khỏe tinh thần.

Bổ sung mực vào chế độ ăn hằng ngày của bản giúp tăng cường khả năng tập trung, ghi nhớ, tâm trạng vui vẻ. Từ đó khiến cho bạn tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn.

5. Ổn định lượng đường trong máu

Mực là thực phẩm tuyệt vời dành cho người đang mắc bệnh tiểu đường, bởi trong mực không chứa đường.Hơn nữa, mực còn chứa một lượng lớn vitamin B3, giúp bạn phòng chống nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hiệu quả.

6. Ngăn ngừa tình trạng thiếu máu

Thiếu máu có thể gây ra các vấn vấn đề về sức khoẻ như: mệt mỏi, chóng mặt, chán ăn, khó thở,... ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc hằng ngày.

Mực chứa hàm lượng đồng rất cao, giúp tăng cường sản xuất tế bào hồng cầu, thúc đẩy sức khoẻ tế bào thần kinh và hệ thống miễn dịch. Từ đó, phòng chống nguy cơ mắc các bệnh thiếu máu hiệu quả.

7. Giàu protein

Mực cũng là nguồn cung cấp protein dồi dào đối với cơ thể. Đây là hợp chất dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể cần bổ sung hằng ngày.

Protein đóng vai trò xây dựng khối cơ, xương, máu, da, tóc, tăng cường sức khoẻ của hệ miễn dịch và có lợi cho đường tiêu hoá.

8. Hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch

Không chỉ chứa hàm lượng đồng cao, mực còn chứa nhiều kẽm, giúp hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch rất tốt.

Loại khoáng chất này chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và củng cố hàng rào miễn dịch. Từ đó, bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các loại bệnh gây hại cho sức khỏe.

4 các cách làm mực chiên giòn tại nhà

1. Mực chiên giòn

Nguyên liệu làm Mực chiên giòn

Mực ống 1 kg

Bột chiên giòn 400gr (gói nhỏ)

Dụng cụ thực hiện: Bếp gas, chảo, chén bát, đũa,....

Cách chế biến Mực chiên giòn

Bước 1: Sơ chế mực

Mực tươi sau khi mua về sơ chế sạch, loại bỏ phần ruột mực, cắt râu mực thành từng miếng vừa ăn, thái thân mực thành từng khoanh tròn với độ dày từ 0,5 - 0,7 cm. Để mực ra rổ để ráo nước hoặc thấm mực bằng cách khăn sạch khô.

Bước 2: Pha bột chiên giòn

Để pha bột chiên giòn theo công thức pha bột và cách sử dụng ghi trên bao bì là được. Đối với các loại bột chiên giòn mịn chuyên dùng để chiên các loại hải sản, bạn cần pha bột cùng với nước lọc, sau đó khuấy thật đều cho hỗn hợp bột và nước không bị vón thành cục.

Bước 3: Chiên mực

Chuẩn bị một chiếc chảo lòng sâu. Cho dầu ăn vào chảo, đợi cho dầu sôi già thì cho phần mực đã tẩm bột vào chiên ngập dầu.

Mẹo: Thông thường các gói bột chiên giòn đã có pha sẵn gia vị bên trong nên nếu các mua loại bột này, bạn không cần nêm nếm thêm muối hay bột canh vào mực.

Bước 4: Thành phẩm

Gắp mực ra dĩa có giấy thấm dầu, sau đó trang trí thêm bằng rau thơm nếu muốn. Mực chiên xù ngon và đạt yêu cầu khi từng khoanh của mực chiên giòn vàng ươm tròn trĩnh, lớp vỏ giòn tan hòa quyện cùng với vị mực tươi ngọt đậm đà bên trong.

2. Mực tươi chiên giòn bột măng (xù)

Nguyên liệu

Mực tươi: 500gr (chọn mực ống là ngon nhất)

Trứng gà: 2 quả.

Bột chiên giòn: 150 gram

Bột chiên xù: 150gram

Gia vị đầy đủ: hạt nêm, hạt tiêu, dầu ăn, gừng tươi, tương ớt, sốt mayonnaise, rượu.

Cách làm

Bước 1: Cách lựa chọn và sơ chế mực

Cách lựa chọn mực là khi mua hàng, các bạn dùng tay ấn vào thân mực, mực tươi thường sẽ săn chắc và có độ đàn hồi cao. Quan sát phần mắt của mực, mực tươi thì có mắt trong. Bạn lật râu con mực lên sẽ thấy phần xúc tu còn dính chặt vào phần thân là mực tươi.

Mực sau khi mua về mang đi sơ chế, rửa mực cùng với nước có pha một ít rượu trắng và gừng đập dập (mục đích là để khử hoàn toàn mùi tanh của mực và mực cũng giòn hơn đó).

Bước 2: Ướp mực

Cắt mực thành từng khoanh nhỏ vừa ăn (hoặc có thể thái lát tùy sở thích), để ráo hoặc dùng khăn khô để thấm khô mực. Ướp mực với các gia vị: một thìa cà phê hạt nêm, ½ thìa bột ngọt, 1 thìa cà phê dầu ăn, 1 thìa cà phê dầu ăn. Trộn đều gia vị và ướp khoảng 30 phút để mực ngấm gia vị.

Bước 3: Làm bột chiên

Trứng gà tách lấy phần lòng đỏ, thêm một chút muối, khuấy đều. Bột chiên xù và bột chiên giòn để ra 2 dĩa khác nhau.

Bước 4: Chiên mực

Chuẩn bị cái chảo sâu lòng để chiên mực, cho dầu ăn vào chảo, nên cho nhiều để miếng mực ngập sâu trong dầu. Đợi cho dầu sôi lăn tăn, các bạn lấy từng miếng mực lăn qua bột chiên giòn rồi lăn qua lòng đỏ trứng và lăn qua bột chiên xù và thả vào chảo dầu, làm lần lượt như thế cho đến hết số mực nhé.

Lúc chiên mực các bạn nên cho lửa vừa, thỉnh thoảng trở đều cả 2 mặt để mực được vàng đều. Đến khi mực đã chuyển sang màu xém vàng, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm thì tắt bếp. Vậy là món ăn đã hoàn thành.

Để thưởng thức món ngon mực chiên xù, các bạn phải ăn lúc nóng để thưởng thức trọn vẹn mực. Làm mực chiên xù tại nhà cực đơn giản phải không nào. Hãy cùng trổ tài cho gia đình bạn cùng thưởng thức món ngon này nhé.

3. Mực chiên bơ

Nguyên liệu làm mực chiên bơ

Mực tươi: 1kg

Bơ: 1 hộp nhỏ

Bột chiên xù, bột ngô, bột chiên giòn

Trứng gà: khoảng 2 quả

Dầu ăn

Xà lách và vài quả ớt chuông

Hành, tỏi băm

Lưu ý: Các bạn nên sử dụng mực lá, chọn con to mập, dày mình, ấn vào thân mực còn cứng không mềm nhão, phần thịt có màu sáng trắng và có lớp màu nâu bao quanh đều thân bên ngoài thì đạt tiêu chuẩn.

Cách làm mực chiên bơ

Bước 1: Sơ chế mực

Mực sau khi mua về bỏ phần hết ruột, mai, răng và túi mực rồi rửa sạch với nước. Bạn có thể mua mực đã được sơ chế sẵn hoặc nhờ người bán sơ chế.

Rửa mực bằng nước muối loãng, để ráo rồi sử dụng dao khía vào thân mực những đường chéo song song lên thân mực.

Thái mực thành miếng nhỏ khoảng 3cm. Ướp cùng với hành, tỏi băm nhỏ, mì chính, hạt tiêu trong khoảng 15 phút.

Lưu ý: Các bạn không nên thái mực quá nhỏ, bởi vì trong quá trình chiên, mực sẽ co lại.

Bước 2: Tẩm bột chiên

Đập một quả trứng vào bát, bỏ lòng trắng, giữ lại lòng đỏ. Tiếp đó, cho thêm bột ngô, bột chiên giòn rồi khuấy tan. Đổ bột chiên xù vào bát hay dĩa sâu lòng.

Cho mực đã ướp vào hỗn hợp bột và trứng, đảo qua rồi gắp phàn mực thả vào bột chiên xù. Lăn mực vài lần qua bột chiên xù phủ đều lên mực rồi gắp ra. Làm lần lượt như vậy cho đến khi hết mực.

Bước 3: Tiến hành chiên mực

Đặt chảo lên bếp, đun nóng chảo rồi cho một ít bơ vào. Khi bơ đã tan hết, bạn cho phần mực vào chiên vàng đều các mặt. Gắp mực ra dĩa, trang trí thêm bằng rau mùi, cà rốt tỉa hoa,…

4. Cách làm mực chiên bơ tỏi

Nguyên liệu chuẩn bị

Mực ống tươi

Bột chiên giòn

Tỏi: 3-4 tép

Bơ lạt

Hành lá

Các loại gia vị

Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Thực hiện sơ chế

Làm sạch phần mực và khử hết mùi hôi, tiếp đó cắt mực thành từng khoanh tròn. Cho phần: tỏi băm, muối, hạt nêm cùng một chút tiêu vào tô đựng mực. Ướp trong khoảng 15 phút cho mực thấm đều các gia vị.

Đổ bột chiên giòn vào hộp có nắp đậy, cho phần mực vào đậy nắp và xóc thật đều cho lớp bột áo kín các miếng mực.

Bước 2: Tiến hành chiên

Cho dầu vào chảo để chiên. Nếu các bạn muốn mực được vàng đều đẹp mắt thì nên đổ dầu ngập các miếng mực. Sau đó đổ dầu ra ngoài rồi cho bơ vào.

Bạn nêm nếm thêm gia vị: muối, đường và hạt nêm, khuấy đều cho bơ tan hết rồi cho mực vào đảo đều. Cuối cùng trước khi tắt bếp, bạn cho thêm hành lá xắt nhỏ vào.

Cách pha nước mắm chấm mực NGON hấp dẫn

Chuẩn bị nguyên liệu

3-4 thìa nước mắm ngon

1 nhánh nhỏ gừng tươi

2-3 thìa cà phê đường trắng

2-3 tép tỏi nhỏ

1 quả ớt tươi

1 thìa cà phê nước cốt chanh

1/2 thìa cà phê bột ngọt

3 thìa nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội

Cách làm nước mắm gừng chấm mực

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Tỏi bóc bỏ vỏ và băm nhuyễn. Chanh tươi cắt làm đôi, vắt lấy nước bỏ hạt. Ớt thái lát hoặc băm nhuyễn.

Đối với gừng, các bạn cạo thật sạch vỏ rồi rửa sạch lại với nước sau đó dùng dao để thái nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng dao đập dập hay giã rồi tráng qua bằng nước sôi để nguội để giảm bớt độ cay của gừng.

Bước 2: Pha chế nước chấm

Bước 1: Bạn cho gia vị: bột ngọt và đường trắng vào bát, sau đó cho thêm khoảng 3 muỗng nước sôi để nguội vào khuấy thật đều đến khi đường tan. Rồi thêm phần nước cốt chanh, nước mắm vào khuấy đều để tất cả các nguyên liệu hoà quyện vào nhau.

Bước 2: Bạn cho tỏi, ớt và gừng vào cuối cùng để cho phần này nổi lên mặt của chén nước mắm. Như vậy chén nước mắm gừng của bạn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

Khi làm mực chiên giòn, bạn cần lưu ý những điều gì?

Bên cạnh cách làm mực chiên vừa ăn và ngon miệng, các bạn cần phải tuân theo các lưu ý quan trọng bên dưới để giúp cho bữa ăn ngon hơn:

Chiên mực với 1 lượng dầu vừa đủ cho ngập chảo mực, không nên chiên với quá nhiều dầu hay quá ít dầu. Đặc biệt, bạn không sử dụng dầu đã chiên rồi tránh mất đi hương vị của mực chiên giòn.

Cách chiên mực ngon là chiên mực với lửa vừa phải, không nên vặn lửa quá to hoặc quá nhỏ. Lửa quá to sẽ khiến cho lớp bột bên ngoài vàng nhanh nhưng phần mực bên trong lại không chín. Ngoài ra, lửa to sẽ khiến cho mực nhanh bị cháy. Ngược lại, lửa quá nhỏ lại khá tốn kém quá nhiều thời gian chế biến.

Không nên chỉ ăn món mực chiên giòn trong bữa ăn, ăn mực chiên quá nhiều sẽ khiến cho mọi người bị ngán, mực sẽ mất đi hương vị vốn có ban đầu và mất cân bằng dinh dưỡng. Sau khi chiên mực, bạn có thể trang trí hoặc ăn kèm với rau xanh, dưa chuột hoặc những món đồ muối chua khác nếu muốn.

Cách làm món mực chiên giòn vô cùng đơn giản phải không nào. Tuy nhiên, để món ăn ngon và tròn vị hơn, các bạn cần lưu ý lựa chọn những con mực tươi sống, không nên để qua ngày. Ngoài ra, nên lưu ý nêm nếm thêm gia vị khi ướp cũng như cách lựa chọn rau củ ăn kèm cũng ảnh hưởng đến vị ngon của mực đấy nhé.