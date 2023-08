Người sinh năm 1969 mệnh gì, tuổi con gì, hợp hướng nào?

1. Người sinh năm 1969 tuổi con gì, mệnh gì?

Những người có năm sinh 1969 là năm Kỷ Dậu, tuổi con gà, có năm sinh dương lịch từ ngày 16/02/1969 đến 05/02/1970. Tuổi này sẽ có tam hợp với những người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu. Nếu muốn hợp tác làm ăn thì bạn nên chọn một trong các tuổi này để việc kinh doanh được thuận lợi, suôn sẻ.

Người tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Đại Dịch Thổ, nghĩa là Đất nền nhà. Không giống như những mệnh Thổ, người mệnh Đại Trạch Thổ có tính khí khá tùy duyên, hành xử thuận tiện, không bị gò bó theo khuôn mẫu có sẵn.

Điểm nổi bật của người mệnh này là sự linh hoạt, cơ trí, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng đem lại lợi ích tối đa nhất. Cũng chính sự linh động nên họ thường được mọi người yêu mến vì dễ tính, thoải mái và làm việc hiệu quả trong thời kỳ biến động.

Tuy nhiên, nhược điểm của họ là quá tùy duyên, tùy thời nên bản mệnh dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững chắc như những người anh em mệnh Thổ khác.

Xét về khía cạnh giao tiếp, người mệnh Đại Trạch Thổ luôn có thái độ sống ôn hòa, điềm tĩnh. Kết hợp với sự linh hoạt, giỏi ứng biến nên họ thường được nhận xét là khéo ăn nói, dễ nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

2. Người tuổi Kỷ Dậu hợp với những màu sắc nào?

Vì người sinh năm 1969 thuộc mệnh Thổ nên màu sắc hợp mệnh sẽ là những màu tương sinh thuộc hành Hỏa (do Hỏa sinh Thổ) hoặc màu tương hợp thuộc chính bản mệnh, cụ thể là:

- Màu tương sinh thuộc hành Hỏa: Đỏ, cam, hồng, tím

- Màu tương hợp thuộc hành Thổ: Vàng, vàng sậm, nâu đất

Theo quy luật tương sinh trong ngũ hành thì dù hành Thổ và hành Kim có quan hệ tương sinh nhưng do Thổ sinh Kim, tức Thổ sinh xuất sẽ bị suy yếu còn Kim được lợi nên nếu người tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Đại Trạch Thổ mà sử dụng các màu xám, bạc, trắng thì chỉ được xem là thứ cát, không quá may mắn.

Cũng theo quy luật trên thì Mộc khắc Thổ, vì thế bản mệnh này cần tránh sử dụng các màu thuộc xanh lá cây, xanh lục của hành Mộc để tránh gặp xui xẻo, đen đủi. Bên cạnh đó, Thổ khắc Thủy nên những màu xanh nước biển, đen của hành Thủy cũng là màu mà mệnh Thổ không nên dùng.

Ngoài ra, nếu người sinh năm 1969 muốn lựa chọn màu xe, trang phục hay vật dụng trang trí nhà cửa hoặc mua vòng tay phong thủy thì nên chọn những gam màu tốt lành tương sinh tương hợp như vừa kể trên để mang lại may mắn cho mình nhiều hơn.

3. Người năm 1969 hợp với các loại đá phong thuỷ nào?

Các loại đá phong thủy phù hợp với người sinh năm 1969 có màu đỏ, vàng, hồng, cam, tím như :

Đá thạch anh hồng: có thể tăng cường các loại năng lượng tích cực nhất là trong hôn nhân và tình yêu. Năng lượng của đá thạch anh hồng này phát ra chính là loại sáng hồng nhạt nó mang lại sự lôi cuốn và khiến cho mọi người xung quanh thêm yêu thích bạn hơn.

Đá thạch anh tím : là một loại tinh thể rất quý hiếm và được đánh giá cao các loại thạch anh. Nó đem lại sự bình tĩnh, trạng thái cân bằng về thể chất, tinh thần hay những cảm xúc và tâm linh.

Các loại đá mắt hổ có màu nâu đỏ : Trong nền văn hóa của phương Đông thì đá mắt hổ được cho là biểu tượng mang đến nhiều thịnh vượng, may mắn. Nó tượng trưng cho tiền tài phú quý trong phong thủy. Nó giúp người đeo tăng cường lòng dũng cảm, ý chí giữ vũng tinh thần vượt qua khó khăn thử thách.

Hồng ngọc (Ruby) : Sở hữu một viên đá Ruby sẽ mang đến hạnh phúc, may mắn và sức khỏe cũng như quyết đoán hơn trong cuộc sống. Đá Ruby loại bỏ đi dục vọng, ngăn chặn lỗi lầm và bảo vệ con người an toàn khỏi những chuyện không may, khó khăn.

4. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 hợp hướng nào?

4.1 Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu 1969

- Hướng hợp: Bắc (Sinh Khí) - Đông (Phúc Đức) - Nam (Thiên Y)

+ Hướng Bắc (Sinh khí): Đây là hướng cát lợi, người trong nhà sẽ dễ đạt được thành công, có địa vị xã hội, con cháu thông minh hiển đạt.

+ Hướng Đông (Phúc Đức): Ngôi nhà xây theo hướng này sẽ mang lại thịnh vượng, gia chủ sẽ có cả công danh lẫn tiền tài, con cái ngoan ngoãn, phát triển tốt và gặp nhiều thuận lợi.

+ Hướng Nam (Thiên Y): Gia chủ sẽ giàu có, nổi danh. Nữ giới sẽ hợp hướng này hơn nam giới nhưng không sao, nam tuổi Dậu vẫn có thể ở tốt.

- Hướng không hợp: Đông Nam (Phục Vị) - Đông Bắc (Tuyệt Mệnh) - Tây Nam (Ngũ Quỷ) - Tây Bắc (Họa Hại) - Tây (Lục Sát)

+ Hướng Đông (Phục Vị): Gia đình âm thịnh dương suy, đặc biệt tổn hại cho nam giới. Dù siêng làm ăn và con cháu đông đúc nhưng vì có nam mệnh làm chủ nhà nên tốt nhất là không ở, sẽ hại cho con trai.

+ Hướng Đông Bắc (Tuyệt Mệnh): Hướng này xấu cả về tài lộc lẫn con người, nhân khẩu ít ỏi, kinh tế khó khăn, phụ nữ mắc bệnh khó chữa, sinh con cái khó nuôi.

+ Hướng Tây Nam (Ngũ Quỷ): Gia chủ sống trong nhà sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, dễ gặp rắc rối thị phi, kinh tế kém phát triển, người mẹ mắc bệnh và mất sớm.

+ Hướng Tây Bắc (Họa Hại): Đây là hướng nhà lúc đầu thì vượng nhưng không giữ được lâu, dần sẽ kém cỏi lại xuất hiện nhiều tai ương, phụ nữ dễ gặp họa, khó sinh, nhất là trưởng nữ.

+ Hướng Tây (Lục Sát): Hướng này thời gian đầu không quá tệ nhưng càng về sau càng xấu, âm thịnh dương suy nên có chủ là là nam giới dễ yểu mệnh, trong nhà thường xuyên có người đau ốm, yếu ớt.

4.2 Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu 1969

- Hướng hợp: Đông Bắc (Sinh Khí) - Tây Bắc (Phúc Đức) - Tây (Thiên Y)

+ Hướng Đông Bắc (Sinh Khí): Đây là hướng nhà tốt nhất đối với tuổi những người tuổi Kỷ Dậu, không những làm ăn thịnh vượng, có nhiều đất đai mà con người cũng tốt đẹp. Nhưng đây lại là hướng không nên ở lâu vì chịu ảnh hưởng của sao Sinh khí thuộc hành Mộc.

+ Hướng Tây Bắc (Phúc Đức): Hướng nhà này đại diện cho sự thành công và giàu có, gia đình hài hòa hạnh phúc, con cháu thông minh hiển đạt, người trong nhà khỏe mạnh sống lâu.

+ Hướng Tây (Thiên y): Hướng nhà âm thịnh dương suy, con gái nhiều hơn con trai. Điểm tốt là gia đình có phúc, làm ăn cũng tốt dù sau đó sẽ suy yếu dần. Nữ giới ở trong ngôi nhà này tương đối hợp, không bị khắc.

- Hướng không hợp: Tây Nam (Phục Vị) - Bắc (Tuyệt Mệnh) - Đông Nam (Ngũ Quỷ) - Đông (Họa Hại) - Nam (Lục Sát)

+ Hướng Tây Nam (Phục Vị): Đây là hướng ban đầu tốt nhưng ngắn ngủi, không lâu dài. Nam giới trong nhà dễ chết trẻ, nữ giới làm chủ, nhà nhiều góa phụ.

+ Hướng Bắc (Tuyệt Mệnh): Gia đình làm ăn rất kém, dễ thất bại, người trong nhà sức khỏe yếu, hay bệnh tật, nhất là người con trai thứ có nguy cơ chết yểu.

+ Hướng Đông Nam (Ngũ Quỷ): Gia chủ làm ăn thất bại, nghèo túng, đói khổ lại hay gặp chuyện thị phi, xung đột, dễ tranh chấp tài sản, ít con trai, người mẹ ốm yếu.

+ Hướng Đông (Họa Hại): Đây là hướng chỉ tốt được một thời gian, sau đó kém dần, người chịu tổn thương nhiều nhất là phụ nữ lớn tuổi trong nhà.

+ Hướng Nam (Lục Sát): Hướng nhà này vốn có lộc nhưng sau xuống dốc, âm thịnh dương suy. Nhà ít con trai, có con trai thì cũng yếu ớt, ốm đau, mất sớm.

5. Người sinh năm 1969 Kỷ Dậu hợp tuổi nào, kỵ tuổi nào?

Xác định được tuổi hợp với mình sẽ giúp người sinh năm 1969 biết cách kết hợp làm ăn, buôn bán, xuất hành cùng những người mang đến cho mình nhiều may mắn, tài vận, sức khỏe, hạnh phúc. Nam và nữ 1969 sẽ hợp nhất với các tuổi sau:

- Nam mạng 1969 hợp các tuổi: 1964, 1965, 1967, 1971, 1976, 1977.

- Nữ mạng 1969 hợp các tuổi: 1961, 1967, 1968, 1970, 1971.

1969 Khắc Tuổi Nào?

1969 Khắc Tuổi Nào? Khi kết hợp với những tuổi khắc mệnh, bạn cần biết cách để đề phòng công việc làm ăn có thể bị thất bại hoặc gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Hợp tác làm ăn hay kết hôn với những tuổi Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Quý Mão, bạn sẽ gặp cảnh biệt ly hoặc tuyệt mạng giữa cuộc đời.

Không nên làm lễ thành hôn, hoặc ra mắt gia đình, thân tộc khi gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân. Trong công việc làm ăn, cần tránh giao dịch về vấn đề tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao giải hạn hàng năm.

6. Phật bản mệnh tuổi của người tuổi Kỷ Dậu 1969

Bất Động Minh Vương Bồ Tát là vị Phật độ mệnh cho người tuổi Dậu. Đây là tuổi có năng lực lãnh đạo, sức hấp dẫn cá nhân lớn, thường được trọng vọng trong môi trường tập thể.

Thủ hộ thần của người tuổi Dậu có hình tượng đặc trưng lý tính, khi đeo bên mình sẽ giúp bảo trợ, thúc đẩy năng lực khiến hành động và tính quyết đoán hơn. Từ đó sớm hoàn thành đại nghiệp, khắc phục tính cách do dự, loại bỏ mọi chướng ngại vật trong cuộc sống.

Vật phẩm phong thủy phù hợp với người sinh năm 1969

Chuẩn bị những vật phẩm phong thủy phù hợp sẽ giúp người sinh năm 1969 có thêm nhiều may mắn. Có thể sử dụng vòng tay trầm hương hợp mệnh trong trường hợp này.

Vòng tay trầm hương là vật phẩm phong thủy đang rất được ưa chuộng. Sẽ giúp người dùng an tâm về chất lượng cũng như hiệu quả mà vòng tay đem lại.

1969 thuộc cung mệnh Đại Trạch Thổ. Tham khảo sử dụng những mẫu vòng tay trầm hương dành riêng cho cung mệnh này như: Vòng tay Trầm Hương 108 Minh Nguyệt; Vòng tay Trầm Hương 108 Hạt Ngọc Bảo…

Với từng cung mệnh, năm sinh sẽ gắn với mỗi lá số tử vi khác nhau. Để nắm được chặng đường phía trước chông gai hay may mắn, chúng ta cần xác định được năm sinh của mình tuổi gì, mệnh gì. Hi vọng với câu trả lời cho câu hỏi “Người sinh năm 1969 mệnh gì, tuổi con gì?” mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp bạn biết cách vận dụng các yếu tố phong thủy hợp tuổi để gặt hái nhiều may mắn, tài lộc và bình an cho bản mệnh. Mong rằng bài viết trên đây đã cung cấp những thông tin cần thiết cho quá trình tìm hiểu của bạn!