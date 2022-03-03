Tử vi thứ Sáu ngày 4/3/2022: tuổi Dậu có cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Hợi tài lộc khởi sắc hanh thông

Tình duyên tăng cao, hôm nay Tý sẽ gặp được người như ý. Công việc khởi sắc, khi không hiểu hãy hỏi những người xung quanh. Tý chịu mở tâm trí, mọi việc sẽ tiến triển rất nhanh. Tài vận hôm nay tốt.

Tình duyên sa sút, nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có với nửa kia. Công việc cũng không tốt, Sửu ăn miếng trả miếng với đồng nghiệp khiến mọi việc trở nên căng thẳng. Tài vận vượng phát.

Tuổi Dần

Tình duyên tạm ổn, hiểu được những gì người yêu đang làm. Công việc đi xuống, sự trì hoãn khiến mọi việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tài vận, bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhưng đừng chơi chứng khoán một cách tuỳ tiện.

Tài vận, tuổi Dần muốn kiếm được nhiều tiền nhưng đừng chơi chứng khoán một cách tuỳ tiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Tuổi Mão cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết vì nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bè bạn. Đây cũng được xem là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người tuổi này có thể vững tâm vượt qua các áp lực cuộc sống.

Vận trình tình cảm vô cùng mỹ mãn. May mắn gặp ngày tam hợp nên mọi mâu thuẫn và xung khắc trước đó đều tìm được hướng giải quyết lý tưởng. Quý nhân xuất hiện giúp các cặp đôi phá vỡ khoảng cách trước đó và tình cảm lại nồng nàn như xưa.

Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Bởi có khá nhiều khoản phát sinh bất ngờ khiến bản mệnh khó lòng kiểm soát nổi tài chính của mình.

Cẩn trọng: Tránh xuất hành xa vì điềm báo dễ có tai nạn và sự cố bất ngờ.

Tuổi Thìn

Cục diện Lục Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 6 của người tuổi Thìn mang đến cho cơ hội mở rộng mối quan hệ thông qua các cuộc gặp gỡ mới mẻ. Điều này chẳng những tốt cho công việc của bạn mà rất có thể còn giúp các bạn độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày may mắn cho vận trình tài lộc của những chú Rồng. Sự cứng nhắc và cố chấp của bạn do Tỷ Kiên gây ra có thể khiến cho bản mệnh mắc phải sai lầm khi dốc tiền đầu tư.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể gặp chuyện buồn trong tình cảm, thậm chí là bị tổn thương sâu sắc trong ngày hôm nay. Có thể là hai người nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia ly, hôn nhân rạn nứt, gia đạo bất an.

Trái với những chuyện không vui trong tình cảm, Thiên Ấn trợ mệnh giúp đỡ khá nhiều cho con giáp này trong công việc. Tất cả các vấn đề bất ngờ đều được bạn xử lý gọn gàng khiến không ít người phải ngạc nhiên về năng lực của bạn.

Người tuổi Tỵ có thể gặp chuyện buồn trong tình cảm, thậm chí là bị tổn thương sâu sắc trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ đang được Chính Ấn trợ mệnh nên có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và ưu ái trao thêm nhiều trọng trách.

Người tuổi Ngọ nên cố gắng tận dụng cơ hội này để phát huy hết sức mình, thể hiện được năng lực cá nhân cũng như khả năng lãnh đạo của bản thân. Đây sẽ bước tiến lớn của bạn trên con đường sự nghiệp, mở thêm nhiều không gian phát triển trong tương lai. Tuổi Mùi

Tình duyên hôm nay giảm sút, bạn đã có người yêu vì vậy hãy biết giữ khoảng cách với người khác phái. Công việc, bị kiện trước mặt lãnh đạo. Tài vận khởi sắc, tiết kiệm tiền bạc hiệu quả.

Tuổi Thân

Tình duyên giảm sút, bạn có điều gì đó giấu diếm người yêu. Công việc sa sút, không nắm bắt chính xác yêu cầu của sếp dẫn đến làm việc sai, thiếu hiệu quả. Tài vận bình thường, Thân không có động lực kiếm tiền.

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. May mắn có cát tinh nâng đỡ nên con giáp này nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến trong ngày. Nếu tuổi Dậu tận dụng tốt thời cơ này thì việc thăng quan tiến chức chỉ được thực hiện trong vài nốt nhạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn yên. Tình yêu của các cặp đôi lúc này không quá mãnh liệt hay nồng nàn, chỉ bình lặng và đắm say. Người độc thân cảm thấy khá thoải mái với cuộc sống hiện tại mà chưa có nhiều dự tính cho chuyện tình yêu.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Thu nhập có khả năng tăng cao đem lại cho bản mệnh sự thoải mái, dư dả trong chi tiêu.

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay có quý nhân đến giúp người tuổi Tuất nghĩ thông suốt được những vấn đề mà trước đó bạn bị đâm vào ngõ cụt. Lúc này, bạn biết được mình nên làm gì, không nên làm gì để giải quyết những khó khăn trước mắt.

Nhờ vậy, con giáp này cũng thoát khỏi tình trạng mệt mỏi, căng thẳng khiến bạn đau đầu những ngày trước đó. Đây cũng là lúc bạn nhìn lại để rút kinh nghiệm cho bản thân để không đi vào vết xe đổ lần nữa.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp điềm báo có họa thị phi từ trên trời rơi xuống đầu người tuổi Hợi. Bạn dễ phạm tiểu nhân, bị kích động và tổn thương lòng tự trọng.

Vận tài lộc của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc nhờ Thiên Tài tác động. Người làm công ăn lương có người giới thiệu cho việc làm thêm trong thời gian rảnh. Việc có thêm thu nhập giúp tinh thần bạn thêm phần hứng khởi.

*Thông tin bài viết ch8i3 mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!