Tử vi thứ Năm ngày 24/3/2022: tuổi Mùi công việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió, tuổi Thìn thu nhập gia tăng đáng kể

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 24/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra dễ dàng. Các kế hoạch hay dự án đầu tư mà con giáp này đang nắm giữ nhìn chung đều lý tưởng. Những biểu hiện tài tình trong công việc giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm và nhiều trọng trách mới từ cấp trên.

Chuyện tình cảm sa sút, vợ chồng hay cãi vả vì những hiểu lầm không đáng, cuối cùng lại tự gây tổn thương lẫn nhau. Bạn nên đặt mình vào vị trí của người khác để có sự lắng nghe và thấu hiểu.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, công việc diễn ra trôi chảy với những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng của tuổi Sửu. Tuy nhiên, bản mệnh nên tập trung phát triển cho các kế hoạch hiện tại thay vì cứ "đứng núi này trông núi nọ".

Thu nhập có dấu hiệu tăng, mặc dù không nhanh nhưng lại ổn định. Bạn không nên thay đổi công việc hay mạo hiểm đầu tư trong thời gian này.

Mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia có sự xa cách, rạn nứt rõ rệt. Bản tính tự kiêu, xu hướng áp đặt suy nghĩ của mình lên nửa kia dễ tạo ra nhiều bất hòa trong tình yêu này.

Xem tử vi con giáp, công việc diễn ra trôi chảy với những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng của tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đang có những dự định, mục tiêu riêng trên con đường công danh. Tham vọng của những người này là không nhỏ, nhưng bằng tinh thần hăng hái và quyết tâm cao độ thì không có điều gì có thể làm khó được bản mệnh.

Bản mệnh có khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực kiếm tiền của mình. Tuy vậy, bạn cũng nên cẩn trọng bởi nếu không đủ kiên nhẫn và lòng tin thì làm chuyện gì cũng khó.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia đang chịu nhiều áp lực từ gia đình. Chưa kể, khoảng cách địa lý và tuổi tác còn tạo ra nhiều sự bất đồng trong việc đi tìm tiếng nói chung của hai người.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, vận trình công việc diễn ra trôi chảy giúp người tuổi Mão dễ dàng thực hiện các dự định riêng của mình. Khối lượng công việc tăng nhanh nhưng không gây áp lực cho bản mệnh vì tinh thần của họ lúc nào cũng được đẩy lên cao.

Phương diện tài lộc tăng tiến, cơ hội kiếm tiền được con giáp này nắm bắt khéo léo dù có nhiều cản trở trông thấy. Bạn cũng cần cẩn trọng sự nóng vội, xốc nổi bởi sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng.

Mâu thuẫn, cãi và là chuyện thường thấy trong bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ cần cả hai cố gắng giữ bình tĩnh, sự thẳng thắn và kiên nhẫn lắng nghe đối phương thì chuyện gì cũng có thể dung hoà.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang phải đối diện với nhiều thách thức khi đánh mất đi sự tập trung và nghiêm túc trong quá trình làm việc. Nếu không sớm điều chỉnh thái độ này thì e rằng sẽ còn nhiều phiền phức tìm tới nữa.

Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào, sự tăng trưởng đáng kể trong mức thu nhập giúp con giáp này có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Phương diện tình cảm hài hòa, tình yêu lứa đôi đủ đầy những cung bậc cảm xúc không thể thiếu của tình yêu. Người độc thân cũng có cơ hội tỏ bày tình cảm với người mình yêu quý.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 24/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý đối mặt với nhiều mối lo toan trong quan hệ xã hội, ngoại giao. Con giáp này nên thay đổi cái thói nhẹ dạ cả tin của mình nếu không muốn trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ xấu. Bạn nên học cách nhìn người, phân biệt đúng - sai, phải - trái rõ ràng.

Vận trình tài lộc có nhiều biến động. Khó khăn tài chính trong ngày không cho phép bản mệnh nóng vội mà mạo hiểm đầu tư lớn.

Ngược lại, chuyện tình cảm vượng sắc, không khí gia đình lúc nào cũng được duy trì ở mức ấm êm, hoà thuận nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của các cặp đôi. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng dần tính tới chuyện về chung một nhà.

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 24/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý đối mặt với nhiều mối lo toan trong quan hệ xã hội, ngoại giao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Người tuổi Ngọ luôn tự tin với năng lực làm việc khoa học, quyết đoán và linh hoạt của mình. Cấp trên cũng đã sớm ghi nhận các biểu hiện đó và sẵn sàng cất nhắc bạn lên những vị trí cao hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý tính cách kiêu ngạo, bạo thủ có thể gây nhiều cản trở trong công việc.

Quý nhân soi đường chỉ lối giúp con giáp này nhìn ra được các cơ hội kiếm tiền tiềm năng mà không nhiều người thấy được.

Đây là khoảng thời gian thích hợp để các cặp đôi hẹn hò lãng mạn. Tình cảm có dấu hiệu phai nhạt đang rất cần được hâm nóng kịp thời, nếu không sẽ rất dễ rạn nứt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 24/3/2022, người tuổi Mùi may mắn có sự giúp sức của quý nhân mà công việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, sự tự tin quá mức dễ khiến bản mệnh chủ quan bỏ qua ý kiến của người khác rồi phạm sai lầm lúc nào không hay.

Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể bởi con giáp này sắp có không ít cơ hội kiếm tiền tiềm năng.

Tuổi Mùi độc thân được mai mối cho những cơ hội hẹn hò lý tưởng vào lúc bản mệnh còn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để những người này quên đi những vết thương lòng trong quá khứ.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Nguyên nhân lớn nhất mà tuổi Thân chưa thu được hiệu quả công việc như ý là bởi vì không biết cách sắp xếp khối lượng công việc hợp lý. Kết cục là chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe lẫn tinh thần chứ không cải thiện được chất lượng công việc.

Bạn cần phải kiểm soát lại kế hoạch chi tiêu của mình nếu không muốn sớm rơi vào tình trạng túng thiếu.

Dự báo người tuổi Thân có thể sẽ rơi vào tình huống "tình cũ không rủ cũng tới" trong hôm nay. Nhưng đếu đã dứt khoát muốn quên đi thì con giáp này sẽ có cách để cắt đứt mọi liên lạc với người ấy.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, dù khối lượng công việc có hơi quá sức thì người tuổi Dậu cũng gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Cả người làm kinh doanh lẫn làm công ăn lương cũng có được những bước tiến đáng kể.

Con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ điều gì.

Nếu bạn có cảm tình với ai thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với họ vì cơ hội thành đôi sẽ là rất lớn. Số còn lại dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ sự tinh tế, lối ứng xử khôn khéo của mình.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, dù khối lượng công việc có hơi quá sức thì người tuổi Dậu cũng gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn. Con giáp này có sự hứng khởi, thoải mái trong quá trình làm việc. Bản mệnh còn được đánh giá cao bởi những ý tưởng sáng tạo, mới lạ trong các kế hoạch hiện tại. Con đường thăng quan tiến chức với người tuổi này hứa hẹn sẽ vô cùng rộng mở.

Thu nhập ổn định, song các khoản phát sinh ngoài dự tính lại tăng nhanh đáng kể.

Các mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được xóa bỏ, tình cảm vợ chồng lại khăng khít như xưa. Người độc thân chưa thật sự sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 24/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi nhận được không ít tin vui liên quan tới con đường thăng quan tiến chức. Bản mệnh cứ an tâm cố gắng và kiên trì, hoa thơm trái ngọt đang chờ ở phía trước.

Vận trình tài lộc được cải thiện. Bản mệnh cũng có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo gánh nặng tài chính như trước.

Chuyện tình cảm ảm đạm, người độc thân mãi mà chưa tìm được một nửa yêu thương. Những người đã lập gia đình thì quá khắt khe, khó tính với nửa kia nên dễ tạo cho đối phương cảm giác ngột ngạt.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!