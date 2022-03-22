Trong nửa đầu tháng 3 âm 2022: 3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ chiếu mệnh, may mắn ngất trời, tài lộc nở rộ

12 con giáp tử vi 22/03/2022 14:25

Xem tử vi 12 con giáp khi bước sang tháng 3 âm sắp tới đây cho thấy, thời điểm này có 3 con giáp được ‘Thần Tài’ chiếu mệnh, may mắn ngất trời, tài lộc nở rộ.

Tuổi Hợi

Năm 2022, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh.

Khác với 2021, công việc tới tay còn hỏng, năm 2022, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi nói rằng nửa đầu tháng 3 âm lịch là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn.

Dự báo trong thời gian này, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, cuối năm có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Tuổi Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022, tuổi Ngọ cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Đặc biệt, nửa đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ.

Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt, làm đâu thắng đó.

Trong nửa đầu tháng 3 âm 2022: 3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ chiếu mệnh, may mắn ngất trời, tài lộc nở rộ - Ảnh 1
Nửa đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc.

Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tử vi dự báo, Tuổi Tuất có vận trình khá tốt trong nửa đầu tháng 3 âm lịch. Đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng.

Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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