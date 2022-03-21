Tử vi từ 2023 - 2030: 3 con giáp được Thần Tài ‘chọn mặt gửi vàng’, sự nghiệp lên hương, tiền tài nhiều vô kể

12 con giáp tử vi 21/03/2022 19:25

Tử vi từ năm 2023 đến năm 2030 tiết lộ, thời điểm này có 3 con giáp được Thần Tài ‘chọn mặt gửi vàng’, sự nghiệp lên hương, tiền tài nhiều vô kể.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, cởi mở, phóng khoáng. Họ sống hết lòng vì bạn bè, người thân. Cũng chính nhờ điều này mà tuổi Thìn luôn được mọi người yêu quý. Vận quý nhân của tuổi Thìn cực vượng, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ.

Thời gian trước đây, vận thế của tuổi Thìn không được suôn sẻ, làm việc gì cũng khó khăn. Dù đã chuẩn bị kỹ từ trước nhưng tuổi Thìn cũng không thể tránh khỏi hụt hẫng, để lỡ mất cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng bị giảm sút.

Trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2030, vận trình của tuổi Thìn sẽ dần được cải thiện. Bản mệnh đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp, nắm chắc thành công trong tay nên thu nhập dồi dào hơn trước.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, tốt bụng, không có nhiều tham vọng nhưng lại có được nguồn tài phú, thu nhập dồi dào. Trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2030, con giáp này bước chân vào đại vận, có thể làm 1 thu 10, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Trong thời gian này, bản mệnh cũng tích lũy được khối tài sản lớn, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai có cuộc sống sung túc, hưởng phúc bên gia đình.

Tử vi từ 2023 - 2030: 3 con giáp được Thần Tài ‘chọn mặt gửi vàng’, sự nghiệp lên hương, tiền tài nhiều vô kể - Ảnh 1
Trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2030, con giáp này bước chân vào đại vận, có thể làm 1 thu 10, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa. Con giáp này luôn biết tạo dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Nhờ vậy, khi gặp khó khăn, tuổi Mùi luôn có cao nhân ra tay giúp đỡ, tương trợ.

Trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2030, con giáp này sẽ đón nhận thời cơ đổi vận mạnh mẽ. Tuổi Mùi không chỉ thăng hoa trong công việc, sức khỏe dồi dào mà chuyện tình duyên cũng vượng phát. Bản mệnh dư dả tiền bạc, cuộc sống ấm no.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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