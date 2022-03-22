Trong 100 ngày tới: 3 con giáp vướng họa thị phi, tiểu nhân âm thầm quấy phá, tiền của tụt dốc không phanh

12 con giáp tử vi 22/03/2022 14:45

Tử vi 100 ngày tới tiết lộ, thời điểm này có 3 con giáp vô cùng xui xẻo khi vướng họa thị phi, tiểu nhân âm thầm quấy phá, tiền của tụt dốc không phanh.

Tuổi Tý

Tử vi trong 100 ngày sắp tới những người tuổi Tý cần phải cẩn thận rất nhiều điều, bởi họ dễ bị người xấu hãm hại, nói xấu sau lưng, gây thiệt hại cả về danh tiếng lẫn tiền bạc. Đặc biệt, người tuổi Tý cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, khi làm việc cần biết mình biết ta, tránh cho người khác giở trò, tóm được điểm yếu mà cản trở, gây phiền phức cho mình. Những người tuổi Tý vốn tính bộc trực nghĩ sao nói thế không cân nhắc suy nghĩ trước sau.

Chính vì vậy, đôi khi những câu nói của bạn lại vô tình xát muối vào trái tim người khác, khiến cho cho ghim trong lòng. Chính vì vậy, những người tuổi Tý cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, đừng bao giờ vì một phút nóng nảy mà làm mất đi cái tốt bạn đã xây dựng bao lâu nay.

Tuổi Thân

Nói tuổi Thân là con giáp thị phi cũng chẳng có gì sai, bởi quả thực là con giáp này chuyên gây rắc rối, chuyên gieo rắc những tin đồn thổi sai sự thực. Mà chính xác hơn là họa từ miệng mà ra, tuổi Thân thường chẳng thể kiểm soát nổi cái miệng của mình mà nói toàn những chuyện đắc tội với người khác thôi.

Trong cuộc sống, cũng chính vì hay đưa chuyện, ngồi lê đôi mách nên tuổi Thân này chẳng được mấy người yêu mến, cũng khó có thể nói là được mọi người hoan nghênh. Trong thời gian 100 ngày sắp tới người tuổi Thân nên hạn chế thói ngồi lê đôi mách của mình để họa thị phi không đeo bám.

Trong 100 ngày tới: 3 con giáp vướng họa thị phi, tiểu nhân âm thầm quấy phá, tiền của tụt dốc không phanh - Ảnh 1
Trong thời gian 100 ngày sắp tới người tuổi Thân nên hạn chế thói ngồi lê đôi mách của mình để họa thị phi không đeo bám. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trời sinh có tính kiên định cao, nhưng cũng thường hay bảo thủ ngạo mạn. Vì vậy, con giáp này dễ bị người xung quanh ghét bỏ tạo ra những thị phi không đáng có.

Người tuổi Dậu thường có năng lực trong công việc nên được cấp trên yêu quý cất nhắc, nhưng việc tự hào quá mức vào bản thân mình khiến người xung quanh có lúc cảm thấy khó chịu về bạn.

Vì vậy, tuổi Dậu hãy tìm cách chinh phục mọi người bằng một thái độ sống khiêm tốn hòa đồng, khi bạn góp ý cho người khác cũng đừng đề cao bản thân mà hãy góp ý khéo léo để người nghe không cảm thấy bị coi thường. Ngoài ra, người tuổi Dậu nên hạn chế tính nóng nảy kẻo dễ gây thù chuốc oán với những người xung quanh, làm ảnh hưởng tới công việc cũng như đường tình duyên của bạn. Người xưa thường nói "sự thật mất lòng" nên bạn hãy lựa lời để nói để không mất hòa khí nhé!

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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